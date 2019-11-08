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11月新開幕「泰魂法菜餐酒館」藏身士林老宅的私廚料理 ！

2019-11-08 11:00udn走跳美食

文、圖／棠小璇

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近年，「在地法菜」風起雲湧，台魂法菜、日魂法菜、泰魂法菜、粵魂法菜、亞洲融合餐……如狂潮般席捲，新銳名廚以其法菜料理為骨幹結合在地元素魂魄讓法菜有了不同以往的新生命！成為此刻法菜的主流樣貌與表情。

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今天我想推薦的Podium，就是一家只接受預約的泰魂法菜私廚料理！它低調的隱身在人文薈萃的士林60年的老宅邸的2樓！看不到招牌、出入得用密碼，也更添神秘色彩！有別於市面以日料工法為本的無菜單料理，Podium型男雙主廚Andy &Jacky 正是以雄厚法料工法為後盾，這就不能不提及他們丰采的經歷！

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主廚資歷：

台北晶華酒店

台灣台北一星餐廳

L’atelier de Joël Robuchon

英國倫敦二星餐廳

The Greenhouse Restaurant

法國巴黎一星餐廳

Restaurant Alliance

法國巴黎一星餐廳

Marsan par Hélène Darroze

他們以強大的法式料理手藝為本，注入東南亞風味啟發的靈感，透過台灣島嶼豐饒的物產為媒介，呈現穿越國界的嶄新菜系！

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也許你可以說這就是新世代的不墨守成規或不按牌理出牌，但也可用不同視角觀看這個台灣新世代的創意精神！Podium重新定義「法式料理」，玩轉出「東南亞法餐」，期望用豐富有趣的創意菜餚來吸引饕客的目光！成為士林除了夜市美食之外的新亮點～

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Podium走的是私廚型態，每個餐期只接待一組客人！這代表了高隱私度以外，也代表了隨性自在！

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來客預約用餐的時間內，這整個空間都可自行運用並專屬於你！套餐價位：NT$2,580/3,080/3,680套餐(6-9道菜)及客制化套餐~(6人即可開桌)

每位套餐都會依據時令季節規劃出6~9道菜色！每個菜色分別代表了一種東南亞與台灣共有的元素！

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來客可自行帶酒（酌收開瓶費），主廚也會根據客人選擇的酒類規劃菜單，提供最高等級的客製化服務！盡量滿足客人的需求與喜好～這裡的環境雅緻舒適！仿清水模及石紋的牆面搭配管線外露的天花板形成簡約時尚之美！餐桌排列有條不紊也融入小巧花藝，每個細節皆是美學的體現！

以下為本日九道美饌介紹：

穀-Bread

知名的新竹北埔窯烤麵包，使用老酵母發酵，薄切帶有麵香入口酥脆！

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搭配的是0～6期味酸強勁的橄欖油，餐前享用極具開胃的效果！

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脆-Crunchy

白蘿蔔切薄片醃製後夾入牡丹蝦～主廚風格特殊口味明快！使用有五彩斑斕的白鮑魚貝殼為器皿更給人視覺味覺均美的感受！

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鮮-Umami

薄片白鮑魚搭時令綠竹筍獲得了高記憶度的喝采！吃食的時候建議先品嚐原味，享受入口的爽脆甘甜。之後再把所有配料與底層鮑魚肝一同攪拌，讓濃厚鮮醇的調味成為味蕾上的第二道風景！極為創新又少見的調味方式，真的是可圈可點！

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炎-Hot

北海道干貝 天使紅蝦 香茅

主廚截取東南亞辛香元素，卻拿去酸辣製作這溫順的東蔭功熱醬！當熱醬被緩緩注入，嗅覺彷彿也聞到了東南亞四季暖活濕潤的氛圍！

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各式海鮮大小處理的相仿，每一口卻有不同的口感！讓人欣喜的不只是北海道干貝的滑嫩、也是天使紅蝦的甜美Q彈……你說此時此刻我置身在哪呢？我想既是法國餐館也是曼谷街頭！

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純-Nature

歸零，是正統法料中必備的一道~以往多半是以微酸微甜展現去油解膩的效果！

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讓人吒舌的是Podium卻以如此「搞岡」的方式徹夜製作蕃茄冰滴…在歷經二次澄清之後，就是眼前這杯陳色透明只留香氣的存在！

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上桌後的番茄冰滴還能品出番茄的滋味卻沒有一絲甜酸，飲用後滿口生香，用於中場轉換口味真是不得了的用心！實在是讓人心生佩服！

海-Sea

野生馬頭魚的鱗片在熱油處理呈現立體波紋與細緻酥脆！外酥內軟的絕佳口感搭配叻沙泡沫醬料，除了可整塊使用也可搗碎與叻沙混合享用！

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值得一提的是這叻沙泡沫囊括了蛤仔入味的鮮與大量帶有脆感的四季豆切段，多層次的口感讓整個吃食過程豐富華麗！

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南-South

桂丁雞 仁當(辛香料 巴東 類味噌）寬粉

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這一道，使用了桂丁雞與南洋常見香料仁當！桂香雞口感滑嫩好食為人稱道～上頭點綴了食用花視覺更顯繽粉浪漫～一旁分裝的桂丁雞湯一樣是上桌後自行注入！底層的粉絲伴隨熱呼呼的湯頭被吸允入口的瞬間，一切煩憂都飄散九霄雲外～

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地-Land

最後壓軸的主食有兩種可選，它們分別是Prime 牛菲力 搭配叻沙醬 及 伊比利豬搭配扁豆蒔蘿醬！主廚各上一半，大夥也群起分食熱鬧融融！

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五分熟的Prime 牛菲力肉質軟嫩，搭配叻沙豪無違和展現如預期般的美好！但萬萬沒想到外酥內嫩的伊比利豬在搭配扁豆蒔蘿醬後如虎添翼獲得更高讚聲！讓人格外驚喜！

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酸-Citrus

得過獎的檸檬塔 來自主廚Andy的巧手！我很喜歡這有加入堅果的底層脆餅，它與檸檬奶油的滑潤呈現口感對比！

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搭配解膩清爽的高山烏龍茶，為今天美食饗宴畫下完美的句點！

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今天的餐後，大家也繼續享用整個空間！我們興致高昂的邊喝小酒邊討論著今天每一道創意呈現！這一路吃下來飽足感很夠又不會過飽，我覺得這點，主廚拿捏的也挺好的～

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好囉！今天的介紹就在這兒結束。希望你們會喜歡我的推薦分享，讓Podium成為你下次聚會的口袋名單～想預約的朋友可以先上粉專了解訂位需知，也祝你們用餐愉快～

本圖源：Podium粉專
本圖源：Podium粉專
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Podium

臉書私訊：m.me/PodiumTaipei

電話預約：+886-2-2883-5720

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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東南亞法國法式料理北海道伊比利豬大台北美食

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