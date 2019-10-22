離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情 11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02 聯合新聞網 文／遊妤思



新北市汐止區的賞楓勝地「拱北殿」，每年約在11月下旬後至12月下旬，滿山的「槭樹」楓紅就會引來大批的觀光人潮，加上廟殿古樸素雅，又離市區不遠，一到假日總是熱鬧滾滾。

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拱北殿是新北市的百年古剎，建於清光緒32年，主要供奉孚佑帝君（呂洞賓）。廟殿古樸素雅，很有日本神社的風格，入山口採神社鳥居形式，每每只要寒流一過，楓紅滿山頭，搭配著雙拱橋、日式石碑及小橋，更襯托出楓紅浪漫。隨風飄落肩上的悠閒，不用去日本，就能感受秋季詩情畫意的極致表現。

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汐止拱北殿俗稱汐止仙公廟，位於汐萬路三段88號，沿著環山道路蜿蜒清靜的山寺拾級而上，步行約15分鐘上山賞楓。除可自行開車前往，大家也可以從汐止火車站搭乘社區巴士五指山線，在拱北殿路口（土地公廟）下車。

圖／擷取自汐止拱北殿粉絲團 分享 facebook

拱北殿雖然沒有台中福壽山的楓紅壯觀美景，但楓紅襯托寺廟之美，別有一番風情。近日網友分享了一張「紅楓＋雙拱古橋美景」吸引了大批民眾圍觀，他寫到：「目前楓葉還不是很紅，並推薦大家要去拍照或賞花，11月底在前往會比較適合」。若假日無事，可安排一趟賞楓行程，近市區，好停車，環境整理優良，還有完善的步道可以散心，很適合家人朋友慢步野餐呦。

汐止拱北殿

地址：新北市汐止區汐萬路三段88號





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