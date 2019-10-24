台北中正「三比八炸蛋餅」外皮外酥內Q，還有邪惡的爆漿蛋黃！

(抱歉阿連沒吃過花蓮的炸蛋蔥油餅，不過這家真的是目前為止吃過最好吃的…)

某天在吃貨群組看到有人介紹 光華商場 三比八炸蛋餅，這把火燒到阿連大姊身上，說什麼都要去吃。如今已經吃過好幾回了，現在才想到要寫文章推薦給大家 (有時候沒帶相機，有時候下雨真的很難拍照…)

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印象中是在今年7月初吃完潮州街林記牛肉麵後殺來光華商場，第1次吃到簡直驚為天人！覺得之前吃的炸蛋蔥油餅都弱掉，全都被三比八打趴在地上，阿連覺得不介紹一下會對不起大家…

喔喔喔，那個蛋黃好好吃啊… 分享 facebook

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如何到達？

捷運族 可搭至 捷運忠孝新生站 步行160m 約2分鐘即可到達。

公車族 可搭至 臺北科技大學站 / 光華商場站 / 忠孝國小站 步行100~230m 不等即可到達。

機車非常難停，阿連都是直接臨停在三比八附近，邊等邊看著摩托車是否安好？

大目標就是 宏積資料救援，右手邊這家就對了，不過闆娘休假不固定，有次還碰到闆娘板機指開刀休息好幾天。如果碰到沒有學生上課的暑假，週六日就會休息；而酷熱的夏天熱到受不了的時候，闆娘在下午還會有午休時間。

建議可以加三比八炸蛋餅的賴 (文末會提供)，除了可以問今天有沒有開之外，3個以上的炸蛋餅還可以預定…而若是提早完售or臨時公休的話，闆娘會公佈在FB粉絲團喔 (點我)

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要認明三比八這家才是光華商場這帶真正好吃的炸蛋餅… (真心不騙)

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其實 宏積資料救援 左手邊還有1家老店，在我們正確找到三比八之前有買過這家，當時還誤以為他就是三比八… 吃起來餅皮是酥脆的，蛋有點熟完全不會流動，阿連比較care的是袋底有流動的炸油，餅皮有黑黑的油鍋雜質。

這樣的品質對路邊小吃來說似乎很正常；而當時已經超過晚上6點，三比八應該早就收攤打烊了吧！雖然當時覺得美拍呷，但沒有到人人力推&非吃不可的地步，回家孤狗+街景地圖才發現跑錯家了啦…

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除了第1次只買3份$100，之後阿連大老遠來都買$300~$400左右。阿連都沒有加賴事先預定，而是現場邊等邊跟闆娘聊天 (闆娘人超好超客氣也超好聊天…)，但這天在阿連點完之後碰到3個要買炸蛋餅的客人，其實其他客人只買1個2個，先給其他客人沒有關係的，而闆娘堅持要先做完我的再做下1個客人，突然覺得很不好意思，立馬掃QR Code加賴，下次會事先預定啦…

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阿連每個月都要從新店騎車去榮總回診，回家的路上會繞過來買，頻率大概1個月1次。或者是有事來台北就會來買，如果阿連還住在台北的話，每個星期都來吃沒有問題…

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品項有不蛋餅$30 / 炸蛋餅$35 / 雙蛋餅$45

其中炸蛋餅買3個$100；闆娘說也有很多單買沒有加蛋的炸蛋餅喔！如果喜歡吃蛋的捧油建議一定要買雙蛋餅，從頭爆漿到最後1口的感覺蠻爽der！

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夏天的雞因為熱會一直喝水，所以生出來的雞蛋含水量較高，闆娘說這種蛋一下油鍋，蛋黃就會瞬間熟了，所以 不能保證每個蛋都是半熟的狀態，但阿連覺得都很好吃…

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炸蛋餅都是現點現做，沒有現成品等著你來買，所以來買的客人要有點耐心。另外提供訂餐專線，量多的話現在提供外送服務呢！距離和份量大約是：光華商圈10份 / 南京商辦20份 / 大台北區30份，或者是問闆娘會更清楚。

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營業時間是每日中午11點半~晚上7點半，賣完就會提早打烊，每週日公休，臨時店休會在FB公告。暑假7~9月則是每週六日公休；真的熱到受不了的酷暑時，會在下午1點半~3點半午休2小時。

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暑假阿連來買的時候，都能感受到小攤位散發的熱氣，更何況是裡頭還有高溫油炸鍋。而且做生意的人，水喝多要上廁所不易，水喝少對身體影響很大，所以中暑是家常便飯，能理解闆娘要午休的心情…

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闆娘說炸蛋餅的麵糰都是他們前1天製作，天然發酵的麵糰，再1顆顆裝進塑膠袋中。客人點了之後才會拿出麵糰擀平再炸，炸好之外會放在架子上瀝油，吃起來幾乎不會有油膩感…

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1片片炸餅正等待著他的炸蛋組裝出貨 (疑？，沒有蛋的炸餅看起來就好誘人…

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這次阿連點9份$300，闆娘貼心的用長紙箱裝著，怕整個蓋起來會悶到，上頭還預留5分鐘的開口，超級貼心的啦…

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每次買炸蛋餅，都會走到附近的路邊花圃旁坐下，享受第1時間出爐的美味…有看到阿連拍的紙袋嗎？完全沒有多餘的油脂沾在紙袋上…

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一口咬下你就明白，什麼"酥脆"的外皮都弱掉了，這個外皮是外酥內Q彈，還吃的到韌性喔！即使現在蔥價很高，該有的蔥花都沒少，吃起來還散發著經過高溫催化的蔥香味…餅皮還刷上1層薄薄的醬料，吃起來鹹甜鹹甜很提味很順口，醬料是自製的不是外頭現成的死鹹醬料喔！

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不知道這是啥神奇炸功，阿連少說買3~4回了，完全沒有看過焦掉的餅皮，只有炸成金黃色的可口餅皮…餅皮既使冷掉，只是"外酥"的感覺消失，吃起來還是很Q，也不會顯得油膩…

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喔喔喔，這個蛋黃有夠邪惡…，阿連大姊一邊吃一邊大叫，這個會爆漿啊，超好吃的啦…最好笑的是，明明阿連就知道蛋黃半熟會流出來，還不小心咬了一大口，結果蛋黃順勢從嘴角、衣服、褲子、鞋子經過，還要阿連大姊幫忙用濕紙巾擦拭，根本小朋友的行為…

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炸蛋的蛋白，還有油炸後的薄薄外皮，裡頭的蛋白還有水份，吃起來好香好好吃，從頭好吃到尾耶…

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聽說他們家炸蛋餅加辣很好吃，所以點了1份小辣來嘗嘗。

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泥坎坎外皮是不是完全沒焦啊…

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他們家辣椒是自製的喔，不會鹹很香很有辣度，還看的到辣椒籽，加一點辣會讓炸蛋餅提升1個層次。愛吃辣的捧油一定要試試看，只想要一點點辣提味的捧油可以試試看微辣喔！

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像這次買的就是含水量較多的雞蛋，一下鍋蛋黃就瞬間熟了，不過裡頭還是有些許半熟的蛋黃。身上的服裝就沒有被蛋黃弄髒的風險，但還是很好吃喔…

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闆娘說光華商場這帶賣和炸蛋餅相似的就有4家，裡頭就只有闆娘的攤位要附租金，所以賣便宜無法贏人家，只能從材料下手，提高品質讓客人吃了滿意。天然發酵的麵糰；漲價也沒有少放的蔥花；自製不使用現成的醬料；炒的很辛苦的辣椒，最後再加上現點現作。所以我們炸蛋餅吃完，完完全全能感受到老闆娘的用心…

最後要提供三比八炸蛋餅的Line官方帳號QR Code喔 (LINE帳號：@xag7413j)

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三比八炸蛋餅 台北光華分店

地址：台北市中正區新生南路一段12巷9弄3號 (宏積資料救援右手邊)

訂購專線：0923-956-704

營業時間：11:30~19:30 (提早賣完會打烊)

公休日：週日 / 暑假：週六日 / 不定休 (會公布在FB粉絲團)

交通方式：捷運忠孝新生站1號出口步行2分鐘 (160m)

FB粉絲團：https://facebook.com/xag7413j/

文章來源：elaine's 貪吃鬼部落格

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