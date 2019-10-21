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在地人必吃！ 板橋黃石市場銅板美食-高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

2019-10-21 12:09udn走跳美食

文、圖／蔡阿連

今天和阿連大姊要來板橋買小潘鳳凰酥，順便吃早餐…想到2年前和前公司同事吃完 滕老私廚無菜單料理，來板橋買小潘鳳凰酥之前，還跑去黃石市場外帶蘿蔔糕。印象中的蘿蔔糕便宜又好吃，那這次就來吃早餐吧 (只能說：跟著A媽走，美食自然有…)

生炒魷魚都要滿出來啦…
生炒魷魚都要滿出來啦…
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如何到達？

捷運族：可搭至 捷運府中站3號出口 步行260m 約3分鐘即可到達。

公車族：可搭至 北門街 / 板橋區公所(捷運府中站)站 / 捷運府中站 / 南門街 步行170~230m 即可到達。

開車族：可停至 板橋府中立體停車場 步行450m 即可到達。

通常機車停車格都是停滿摩托車的狀態，阿連大姊的150cc摩托車只能淪落停紅線的窘狀，不建議騎車前來。

黃石市場裡頭有不少交錯的路，要怎麼才能快速的到達呢？找到 小東門陸橋 很快就可以找到囉！

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小東門陸橋一旁有個小小的路，也就是 後菜園街，路口是路易莎咖啡，走進去就對了。

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他的地址雖然在宮口街，但 實際位置在 宮口街&後菜園街交叉口，面向後菜園街，也就是照片中箭頭的方向，照著阿連說的走進來會比較快喔…

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高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

記得之前A媽帶路時是從宮口街走進來，當時是11月底的時候，又冷又下雨，這裡生意超級好，而我們也只有排隊外帶炸物，拿到附近的小7享用 (當然有消費才敢吃外食)，這次是孤狗路線時才發現，原來旁邊還有生炒魷魚，同樣生意也強強滾…

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其實炸蘿蔔糕和生炒魷魚這2攤是一家人，而生炒魷魚已經是30多年的老店囉！旁邊的炸物攤也開了近15年，很多人都從年輕吃到老呢…

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他的營業時間從早上8點~下午5點半，橫跨早午晚3餐，難怪無時無刻都有不少人在排隊呢！阿連覺得現在做吃的能夠屹立不搖不被歲月打敗，除了價錢夠親民之外，還要份量大又新鮮，高記完全都中了…

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之前都以為他們只有做外帶，原來還有內用的座位區。只是你知道菜市場環境好不到那裡去，有點雜亂、桌子擦不乾淨、沒有舒服的冷氣、也沒有上廁所的空間，care環境問題的捧油請三思。

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我們大約10點半到達，內用客滿但剛好有1桌離開，我們蠻幸運的…這個座位方向可以看到生炒魷魚的製作過程，在我們用餐的過程中大概就炒了3鍋，只能說有夠辛苦…

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內用的話，找到位置後直接點餐就可以了，而外帶的話就需要在攤位旁排隊囉。阿連看男生內用都會點1碗生炒花枝+1份綜合 (蘿蔔糕+糯米腸+芋粿Q各1)，$90解決早午餐。女生的話，阿連覺得點2碗生炒花枝+1份綜合分著吃比較剛好，大胃王阿連都沒把握能吃完1套…

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生炒魷魚 $45

印象中一般生炒花枝很貴，1碗裡頭還沒幾片，這碗生炒魷魚的料滿到快爆出來啦…原本還是1碗$40，好像是今年初才調整為$45，但阿連還是覺得CP值很高。

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阿連沒有計算魷魚的量，光看表面就有7大塊。魷魚肉質很厚實，QQ脆脆的口感很不賴，泡發時間抓的剛剛好，羹湯較濃稠，屬於偏甜的南部口味；裡頭用了大量高麗菜爆炒，喝起來有滿滿的鮮甜味，高麗菜還很脆口。喝起來蒜味挺濃郁的，酸和辣在煮的時候已經調味好了，酸度很開胃，但辣度只有提香用的，不太會辣…

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湯頭的蒜香味一直讓阿連想起這種泰國魷魚片，中間藍色的蒜辣口味，差別只在辣度而已…

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炸綜合 $45

炸綜合就是 炸蘿蔔糕$20+糯米腸$10+芋粿Q$15 的合體，合體並沒有較便宜，也可以單點喜歡的炸物。如果外帶沒有馬上吃的話，醬料會幫你分開包，回家要加熱再吃會比較方便。

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炸蘿蔔糕 $20

他的蘿蔔糕可是炸物裡的主角，忙碌的時候負責切蘿蔔糕的手都沒有停下來過。蘿蔔糕非常大塊又厚實，雖然吃不到蘿蔔絲在裡頭，但吃起來帶有蘿蔔的甜味。現場現吃的時還可以吃到炸過酥酥的邊邊，配上自製蒜頭醬油膏超級對味。

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糯米腸 $10

他們家的糯米腸炸過之後外皮薄脆很好咬斷，米心不會硬硬的，老人家都很適合吃。這種糯米腸其實蠻常見的，要好吃的話醬料是關鍵，他的蒜頭醬油膏非常適合糯米腸，加分不少。

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芋粿Q $15

芋粿Q炸出薄薄的外皮，吃起來是QQ甜甜的口感，裡頭還吃的到芋頭塊，感覺很真材實料，且一般的炸芋粿Q都是灑胡椒粉，很少吃到沾醬油膏的，一樣很對味好吃。

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這些炸物果真好吃，難怪愈接近中午排隊的人潮愈來愈多。阿連是怕排隊的人，但排他們家不用太害怕。他們已經有一套提升速度的分工合作方法，不管是炸物還是生炒魷魚，都不太需要等太久的時間喔！

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以雙北的物價來說，這家的價格似乎和通貨膨脹沒有太大的關係，既使漲價還是很便宜。他的蘿蔔糕和早餐店相比，真的是太便宜了，份量還更大塊，吃1塊就飽了，而內用生炒魷魚都有爆出來的魷魚塊了，外帶份量還要多更多，外帶2份給兩老還可以分2餐吃…

愈來愈喜歡這樣的銅板美食，要是阿連住在附近，應該有事沒事就會來吃吧…離開時看到馬路對面有1家北門田不辣，似乎也是有名的老店，看來下次再來板橋可以去吃看看！

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高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

地址：新北市板橋區宮口街28號 (黃石市場內)

訂購專線：(02)2960-3503

營業時間：08:00~17:30

公休日：週一

交通方式：捷運府中站站3號出口步行3分鐘 (260m)

文章來源：elaine's 貪吃鬼部落格  

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