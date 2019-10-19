CNN評選世界６大賞貓景點「猴硐貓村」平溪鐵道輕旅行 11/10前還有貓咪藝術季

偶爾不想開車，但又想出去旅行時怎麼辦？鐵道旅行是個不錯的選擇～挑選幾個特色車站，慢慢逛就能逛個一整天～

鐵道旅行散步中～先跟大家分享──貓咪天堂猴硐車站。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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108.10.06再訪時看到的活動訊息，跟大家分享2019.10.10-11/10，有貓村藝術季。除了有可愛的貓咪在這裡等大家之外，還有藝術市集&各國藝術家展出的貓咪畫作，展期一個月，愛貓咪的夥伴們別錯過囉！

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從瑞芳車站發車的平溪深澳線，也有停靠，這次圓圓媽選擇的就是平溪深澳一日週遊卷，只要NT$56元，可以每一站都下車走走逛逛，又便宜又好玩。

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圓圓媽推薦菁桐、平溪、十分、猴硐、瑞芳、八斗子都可以下車逛逛。注意：平溪深澳線的火車平均約1小時才有一班車，菁桐跟八斗子分別是頭尾站，列車會在此停留約10-15分鐘，如果只是拍拍照，就可以在停靠時間內上車，避免久候。

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猴硐車站一出站，就讓圓圓媽這個貓控止不住笑容～路人應該覺得這個太太很有事吧～怎麼會一直傻笑到停不下來，看到所有的一切，都覺得好可愛、好可愛、好可愛～～周圍也有許多國外的觀光客，只要是女生～都是跟圓圓媽一樣～自然而然的笑容就掛在臉上。

出火車站就能看到的貓咪彩繪，是猴硐國小小朋友的作品。

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玳帽色的貓咪在二樓觀景台俯瞰著整個猴硐街道。這裡到處可見悠閒的貓咪，而且相當親人～

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這裡的街貓大多都有TNR～原地捕捉、結紮、原地野放，請大家不要把自己家的貓咪帶來這裡棄養，養了就是約定一輩子喔！提醒大家也不要亂丟垃圾，避免給居民帶來困擾。

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走下車站，看到黑鼻~圓圓媽哭了~因為他已經離開我們了。結果一轉身，竟然遇見了跟黑鼻有點像的小貓咪，突然讓圓圓媽被療癒了。

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出站後，決定先往右邊前進，這是平常圓圓媽沒走過的路線。每次來都被貓咪帶著走，這次決定要參觀一下礦工博物館。路上被咖啡的香味吸引，老舊的柴油機車庫改建成咖啡館，很有FU的小店。喜歡喝咖啡的朋友可以在這裡喝杯咖啡，看火車。

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基隆河上游的溪床有著大自然雕塑過的痕跡。

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礦工紀念館內有著早期礦工們的生活記錄，在暗黑的坑道中工作！相當危險又容易有職業病，大多數的礦工都有著塵肺症跟隨著一輩子～猴硐早期就是因為有煤礦才慢慢發展成這樣的一個聚落，後來隨著採礦的結束，也沒落了一段時間，後來因為貓村重新發展成觀光景點。

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紀念館中的落地玻璃窗，也是許多網美愛拍的景點。

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回到火車站對面的願景館，這次不進去，目標是願景館後方的運煤橋。

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瑞三拱橋橫跨在基隆河上，連接著猴硐坑與瑞三煤礦，早期扮演著相當重要的角色。

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現在當然就轉變成觀光景點，而且在橋上看整個猴硐，更美！

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走過運煤橋後，可以體驗搭礦坑小火車，全程來回約25分鐘。

成人票NT$150 優待票NT$120

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在黑漆漆的礦坑裡，空氣不太好~真的很難想像在裡面工作一整天的感覺。圓圓媽的阿伯早期就是礦工，真的很偉大。

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因為煤礦坑裡有時會挖到天然氣，所以不能使用電器類產品。有火花產生隨時有氣爆的可能，所以在煤礦裡使用的都是利用高壓氣體的工具。

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從運煤橋再度回到猴硐車站！！我們要去走貓咪天橋囉。走過貓咪天橋就能來到光復里，這裡就是知名的貓村。

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這裡的環境除了在地居民及志工團努力的維護之外，真的也要麻煩觀光客們多點同理心，不要亂丟垃圾，及餵食貓咪飼料、罐頭不要亂放亂倒，不乾淨的食物貓咪吃了也會生病。

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這裡的貓咪圓圓媽覺得以橘子居多，走到哪都可以看到橘貓～而且網路謠言是真的，橘貓真的有肥胖基因～哈哈！！

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除了真的貓咪之外，貓村這也有許多貓咪彩繪，怎麼拍都好可愛。

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長長的階梯，慵懶的貓咪與旅人們，就這樣隨地坐著。圓圓媽有時壓力太大，就喜歡到貓村來，看著貓咪，看著看著似乎就能找到解決壓力的方法。

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順著階梯往下走，可以看到可愛的貓咪事務所，不過本日沒有開放入內參觀，只能在館外拍拍照做個紀念。

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貓控是需要從小養成的！大家到貓村來，要注意，不要抓著貓咪拍照。要摸貓咪之前記得先觀察貓咪的心情，畢竟雖然牠們都很親人，但小動物也是會有心情好與不好的時候。靠近貓咪前先蹲下，不要在貓咪旁有太大的動作，貓咪是很膽小的動物～突然大動作，牠可是會優雅地走開喔！

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猴硐車站<貓村、礦工紀念博物館>

地址：新北市瑞芳區光復里柴寮路70號

交通方式：● 自行開車前往，導航可設定猴硐車站 ● 搭乘往宜蘭的東部幹線，區間車都有停靠，快車請看火車時刻表是否有停猴硐站

文章來源：圓圓家的移動城堡 FB：圓圓家的移動城堡

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