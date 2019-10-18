全台花海紫爆！ 超驚豔「蒜香藤」紫色瀑布垂掛 賞花期倒數一週動作快

2019-10-18 16:11 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



秋季賞花追起來～熱門爆表的紫色花海「蒜香藤」正如火如荼的綻放中，近看有點像繡球花，遠看又跟四月盛開的紫藤花微相似，每年花期花開兩次，秋季賞花期大多落在10月中至11月上旬，從花滿開到凋謝期大概不到一週，現在全台多處花開，如滿開紫色瀑布垂掛成排實在是美極了，為大家特搜目前正盛開的美景地點，想賞花的民眾動作要快。

圖／網友鄭傑森授權 分享 facebook

這款花因聞起來有蒜香味而得名「蒜香藤」，又名「紫鈴藤」，花季是每年春天、秋天各盛開一回，是一種攀緣植物，其實街道巷弄可能一個轉身就能瞧見，近期因新北市「楓樹河濱公園」滿滿盛開的花道，正刮起一陣賞花風潮，趁著這週末假期大家快前往好好欣賞這片紫色花海吧。

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楓樹河濱公園

位於泰山區和平街底，楓江路河堤旁的「蒜香藤花道」，種植了約150-200公尺長，放眼望去像一條頗長的紫色花道，美麗的花藤瀑布是當地里民、志工們的辛勤照顧結晶，最近接連著被網友廣傳，這週末觀賞人潮也將預計達到高峰。

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圖／IG:megumi_yang授權 分享 facebook

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地址：新北市泰山區明志路一段19巷5弄進入(前行約3分鐘即可到達)

士林官邸

士林官邸也有紫鈴藤的身影，在果樹園旁正花開的滿滿，而西式庭園棚架上也有一些蹤影。

圖／取自FB:士林官邸旅客 分享 facebook

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地址：台北市士林區福林路60號

鶯歌 永吉公園

鶯歌永吉公園是新北親子假日的好去處，以3D立體彩繪步道而著名，現在網友分享公園內的蒜香藤也滿開了，週末帶著孩出遊到此，還可以介紹一下這處美麗花藤景色哦！

圖／網友授權 分享 facebook

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地址：新北市鶯歌區鶯桃路294號

楊梅 頭重溪公園

非常注意生態空間綠化的楊梅頭重溪公園，用特別栽植方式將蒜香藤環繞在公園內的溜冰場旁，形成一圈圓弧形狀的花海。

在 Instagram 查看這則貼文 佳玲簡（@aling8719）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 下午 11:45 張貼

地址：桃園市楊梅區三元街23號

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