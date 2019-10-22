花形綻放的繽紛水果塔 藏身在赤峰街公園旁的魔法甜點店

【圖．文｜行遍天下】

▲如花形綻放的繽紛水果塔，每日現做的甜品，常見台灣當地鮮果、農特產品。 分享 facebook

新鮮草莓、橙柚、藍莓、青葡萄、無花果，堆疊如花形綻放的繽紛水果塔；法國依思尼鮮奶油、馬達加斯加香草莢、日本日清麵粉，與牛奶糖、水蜜桃、小山園抹茶完美結合成蛋糕捲，這些每日現做的甜品，都出自果昂illuminé魔法般的小廚房，為人們一生中最值得慶祝的日子，用心製作發光的甜點，法文illuminé的原意就是發光、被照亮。

果昂的主人林君怡，對健康美味的甜品情有獨鍾，自己開店後，除了嚴選優質的進口食材，台灣當地鮮果、農特產品也在她的巧思下，化成了美麗的水果塔與綿密的蛋糕捲，她說：「我想製作對身體無負擔的甜點，讓蛋糕傳遞人情味與幸福感。」開業邁入5年，許多人都愛上這種「一吃難忘的滋味」，成了忠實顧客。

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▲依偎在赤峰街公園旁的果昂，是街角的小清新。 分享 facebook

依偎在赤峰街公園旁的果昂，是街角的小清新，從製作甜點、店面尋找、裝潢設計到產品包裝，都由林君怡親力親為，無論在店內品嘗水果塔佐法國瑪黑兄弟茶、魚池森林紅茶，或外帶一整個水果塔和親友分享，都讓人覺得舒心、優雅，嘴裡甜蜜蜜，心頭暖呼呼。





景點介紹

果昂illuminé赤峰本店

地址｜台北市大同區赤峰街43-1號1樓

電話｜02-2550-3515

臉書｜果昂甜品 illuminé

時間｜週三至五12:30~19:00、週六12:30∼18:00

備註｜商品售完即打烊，無訂位服務，中午12:00起接受電話預約蛋糕，請自備購物袋。





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