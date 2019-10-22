親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

泰版甄嬛傳！泰王廢美豔王妃 不只因她想篡位當皇后

109學年個人申請、繁星學測參採科目看這裡

花形綻放的繽紛水果塔 藏身在赤峰街公園旁的魔法甜點店

2019-10-22 09:01行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

▲如花形綻放的繽紛水果塔，每日現做的甜品，常見台灣當地鮮果、農特產品。
▲如花形綻放的繽紛水果塔，每日現做的甜品，常見台灣當地鮮果、農特產品。
分享

新鮮草莓、橙柚、藍莓、青葡萄、無花果，堆疊如花形綻放的繽紛水果塔；法國依思尼鮮奶油、馬達加斯加香草莢、日本日清麵粉，與牛奶糖、水蜜桃、小山園抹茶完美結合成蛋糕捲，這些每日現做的甜品，都出自果昂illuminé魔法般的小廚房，為人們一生中最值得慶祝的日子，用心製作發光的甜點，法文illuminé的原意就是發光、被照亮。

果昂的主人林君怡，對健康美味的甜品情有獨鍾，自己開店後，除了嚴選優質的進口食材，台灣當地鮮果、農特產品也在她的巧思下，化成了美麗的水果塔與綿密的蛋糕捲，她說：「我想製作對身體無負擔的甜點，讓蛋糕傳遞人情味與幸福感。」開業邁入5年，許多人都愛上這種「一吃難忘的滋味」，成了忠實顧客。

▲依偎在赤峰街公園旁的果昂，是街角的小清新。
▲依偎在赤峰街公園旁的果昂，是街角的小清新。
分享

依偎在赤峰街公園旁的果昂，是街角的小清新，從製作甜點、店面尋找、裝潢設計到產品包裝，都由林君怡親力親為，無論在店內品嘗水果塔佐法國瑪黑兄弟茶、魚池森林紅茶，或外帶一整個水果塔和親友分享，都讓人覺得舒心、優雅，嘴裡甜蜜蜜，心頭暖呼呼。

　

景點介紹

果昂illuminé赤峰本店

地址｜台北市大同區赤峰街43-1號1樓

電話｜02-2550-3515

臉書｜果昂甜品 illuminé

時間｜週三至五12:30~19:00、週六12:30∼18:00

備註｜商品售完即打烊，無訂位服務，中午12:00起接受電話預約蛋糕，請自備購物袋。

　

更多好吃好玩：【影音】絕對找到迷路，私密京都TOP6

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋糕水果甜品

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

魁梧男子迷上手沖咖啡！ 巨大少年咖啡館開在台11線海岸邊

2019-10-21 21:02

在地人必吃！ 板橋黃石市場銅板美食-高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

2019-10-21 12:09

姊喝的不是酒！信義區超有梗酒吧，把調酒做成「玉米和牙膏」

2019-10-20 21:00

麵食控必嚐美食！台日義式各有特色風味

2019-10-20 14:05

CNN評選世界６大賞貓景點「猴硐貓村」平溪鐵道輕旅行　11/10前還有貓咪藝術季

2019-10-19 12:00

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

全台花海紫爆！ 超驚豔「蒜香藤」紫色瀑布垂掛 賞花期倒數一週動作快

2019-10-18 16:11

餐桌驚喜千變萬化 順德菜在台北

2019-10-14 12:33

比101觀景台更美！微風南山「星空塔景觀餐廳」360度奢華高空美景

2019-10-12 15:32

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

擎天崗草原中央步道開放 530米步道「人牛分離」

2019-10-08 15:28

玩拍粉嫩夢幻打卡點！「捷絲旅台北西門館」十週年改裝 化身塗鴉設計潮旅店

2019-10-01 15:31

180度視野守護往來旅客 淡水長堤前賞景咖啡店

2019-09-30 11:02

淡水新地標！2公頃「滬尾藝文休閒園區」開幕　影城、酒店、百貨通通有

2019-09-29 21:27

基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53

世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

食慾之秋從「早」滿足！IG推北捷周邊3家碳烤吐司排隊店

2019-09-23 16:14

比利時列日鬆餅進軍興大學區！「外酥內軟」鮮果點綴好繽紛

2019-09-21 16:00

嚐過40家才炸得出來 東門市場唯一文青臭豆腐店

2019-09-17 11:38

假期到海邊約會！北海岸「面海咖啡廳」３分鐘可以下水 老物風格超好拍

2019-09-15 17:30

珍珠還能這樣吃？意想不到的「鹹珍珠料理」席捲你的味蕾！

2019-09-15 12:42

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

藍色拉麵太夢幻！ 不用飛日本也能吃到清爽唯美的藍色雞湯拉麵

2019-09-11 12:01

台灣版「天空樹」在士林 4.5米高溜滑梯直達地表

2019-09-10 09:02

蛋糕捲如小船載布丁水果！遊基隆彩色屋 「閑閑」吃浮誇甜點

2019-09-06 17:06

6間討論度爆表新開店快收下！ 讓你從午餐到宵夜吃到停不下來

2019-09-05 11:03

睽違一年「擎天崗中央步道」重新開放！採「人、牛分離」管理，週末就上山看牛吃草

2019-09-02 20:05

大台北３間療癒系手搖！質感店面讓你忍不住照洗版IG

2019-09-02 10:00

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

「全台最美相機店」藏身大稻埕百年建築裡　文青系網美打卡點再+1

2019-08-29 14:40

香菜、花生、麥芽糖遇上滑嫩豆花 台北永康街「白水豆花」IG打卡新夯點

2019-08-23 16:27

木柵路窄巷裡的秘密空間 半戶外藝術咖啡館令人放鬆

2019-08-20 11:02

再不拍就沒機會！基隆夢境長廊「中山陸橋」要拆了，快跟舒淇來場最後的約會

2019-08-19 13:51

日本控一定要知道的大台北５間日式新開店

2019-08-17 12:00

搭公車也能到！台北秘境「Tiffany藍溪瀑」美翻　夏天踏水、泡腳超療癒

2019-08-11 23:09

超狂！龍蝦加購一隻不到200元 台北人氣爆棚三杯石頭火鍋吃到飽

2019-07-26 14:02

把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07
看更多

熱門文章

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

2019-10-16 17:26

全台花海紫爆！ 超驚豔「蒜香藤」紫色瀑布垂掛 賞花期倒數一週動作快

2019-10-18 16:11

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

花蓮最新夢幻景點！ 童話小屋、花園迷宮、玻璃咖啡屋 滿滿歐風莊園的鷺鷥咖啡 秒飛歐洲小旅行

2019-10-15 16:00

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

帶你認識不一樣的台東！「深度旅遊」文化景點大公開

2019-10-20 11:09

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-21 08:13

超狂芋頭千層！ 中壢高CP值IG人氣甜點店 飽滿千層蛋糕直逼10cm厚

2019-10-17 16:05

《返校》翠華中學在哪裡？台灣８大IG必打卡廢校＆廢墟景點

2019-10-11 11:00

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

台中ATC重新開幕！超美質感裝潢就像「韓劇場景」主打茶酒特色，下班小酌聚會超可以

2019-10-17 16:54

賞楓、觀星！ 「武陵農場」景點推薦、住宿、交通懶人包

2019-10-18 11:09

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

2019小鎮漫遊年！苗栗小鎮輕旅行之公館好好玩

2019-10-16 21:00

在地人必吃！ 板橋黃石市場銅板美食-高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

2019-10-21 12:09

摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

2019-10-04 09:00

比101觀景台更美！微風南山「星空塔景觀餐廳」360度奢華高空美景

2019-10-12 15:32

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

全台十大賞花熱點！神秘絕美「忘憂花」曬翻朋友圈

2019-10-21 11:05

一股暖滋味！ 中壢夜市的透天古宅 磚牆飄出法式麵包香

2019-10-09 11:01

新竹超夯下午茶！ 「青畑九號豆製所」浮誇系車輪餅 芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒

2019-10-08 10:34

限量只賣3小時！ 台南在地人超愛的隱藏版下午茶 「赤」、「抹」日式銅鑼燒

2019-10-16 16:20

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

宜蘭「天然抹茶山」完食之旅，6小時鐵腿也要走完！

2019-10-20 09:00

高雄熱門必吃火鍋大評比　原來這一家最適合聚餐！

2019-10-19 11:00

餐桌驚喜千變萬化 順德菜在台北

2019-10-14 12:33

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

假期怎麼玩！桃園７大打卡秘境景點陪你好玩、好拍過假期

2019-10-10 10:00

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

鮑魚雞湯、神級黑牛隨你嗑！ 20大「高端BUFFET」幸福吃到飽

2019-10-09 12:03

北竿海景、大溪老街最迷人！小鎮電子護照「集滿獎」頭獎得主熱愛台灣美景

2019-10-16 15:23

麵食控必嚐美食！台日義式各有特色風味

2019-10-20 14:05

CNN評選世界６大賞貓景點「猴硐貓村」平溪鐵道輕旅行　11/10前還有貓咪藝術季

2019-10-19 12:00

淡水新地標！2公頃「滬尾藝文休閒園區」開幕　影城、酒店、百貨通通有

2019-09-29 21:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top