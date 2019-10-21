魁梧男子迷上手沖咖啡！ 巨大少年咖啡館開在台11線海岸邊
【圖．文｜行遍天下】
台11線海岸邊、紅磚砌成的小屋內，一位身形魁梧的男子赤腳站在吧檯裡，右手拿著咖啡壺，眼神專注的用NO式手沖煮著咖啡。桌上擺放的手寫菜單，黑色的筆跡隨性勾勒，被水漬暈開也不在意，客人走進門，坐在靠窗的位置上，抬頭仰望就能看見太平洋。
原先在高雄美濃從事社區營造的陳良鎮，4年前搬到長濱，「因為不想再聽別人的命令做事，想換個地方生活。」笑說自己不會過著看海發呆的日子，也不會看山嵐雲霧而流淚，只是想踏實的感受長濱的日常，
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為了當自己的老闆而勤學煮咖啡技巧，他在網路上看影片、找世界咖啡冠軍的食譜，慢慢習得手沖咖啡的學問，開了間老屋改造的咖啡館「巨大少年」，和女友、一條黃金獵犬一起生活。
半年多前，將咖啡館從市區搬到人煙罕至的海岸邊，巨大少年的生意不但沒有減少，每到假日人潮更是多到進不來，「很多原本不喝咖啡的在地人，路過覺得很香就會進來喝。」雖然只是從高雄移居到台東，但長濱人講台語的口音、甚至會相約一起清掃，生活習慣、想法的差異性，卻讓他覺得像搬到異國生活。
休假時他喜歡到金剛大道遛狗，欣賞翠巒交疊的風景，也愛窩在家裡看美劇，雖然認為只要想做好一件事都必須付出相應的努力與時間，但長濱的山水和人情，早成為陳良鎮每天開門營業的動力。
景點介紹
巨大少年咖啡館
地址｜台東縣長濱鄉南竹湖1號
電話｜0919-511-710
臉書｜巨大少年
時間｜週四至一10:30∼17:30(週二三休)
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