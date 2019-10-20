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麵食控必嚐美食！台日義式各有特色風味

2019-10-20 14:05Taipei Walker

彈牙麵條一直是許多人喜愛的口味，無論是台式牛肉麵、日式拉麵義大利麵各有特色，想品嚐各種好滋味絕對不該錯過這4間。

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★Café del SOL（台北微風信義店）

自從引進台灣就擁有高人氣的福岡人氣鬆餅Café del SOL，以特有的黃金比例麵糊打造富空氣感的「日式舒芙蕾鬆餅」，刻意減少蛋黃與糖的比例，加入大量打發蛋白製成的義式蛋白霜，除了吃得出麵粉清香之外更以不甜膩的口感讓甜點控一吃就愛上，適合搭配各種食材配料如季節性水果、抹茶、珍珠都是人氣口味之一。除了招牌的日式鬆餅，店內也提供多款鹹食餐點，其中招牌的「明太子奶油義大利麵」選用日本福岡最具代表性的食材明太子，搭配法國奶油醬創造出濃郁的口感，配上新鮮檸檬、日本海苔重新創造出經典的福岡風味，成為店內鹹食餐點首選。

明太子奶油義大利麵270元／以福岡名產明太子搭配香濃法國奶油醬，打造出獨具福岡風...
明太子奶油義大利麵270元／以福岡名產明太子搭配香濃法國奶油醬，打造出獨具福岡風味的招牌鹹食。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2F

電話：（02）2722-8260


★一幻拉麵╳胡同居酒屋

全新型態的「一幻拉麵X胡同居酒屋」預計在今年10／7一試營運插旗Global Mall 板橋車站2樓，店內將同時提供一幻拉麵招 牌的蝦味拉麵、多樣的串燒以及近期最夯的「吃多少算多少」秤重牛排等豐富的選擇，滿足周遭班族午餐和下班後聚餐的需求，招牌的「原味鮮蝦鹽味拉麵」以每日現煮的高湯加上產地直送的鮮甜蝦頭為底料慢火熬製，將蝦膏燉煮後融入湯頭中，鮮紅色蝦油更是充滿新鮮海味，麵條與湯汁一同入口，層次感十足，再搭配蝦味麵酥、大片肥美的叉燒肉和溏心蛋，吃完一碗帶來滿滿飽足感，搭配多種串燒、牛排和飲品，打造最豐富的用餐選擇。

原味鮮蝦鹽味拉麵250元／充滿濃郁蝦味的鹹香湯頭搭配軟硬適中的麵條，是一幻拉麵最...
原味鮮蝦鹽味拉麵250元／充滿濃郁蝦味的鹹香湯頭搭配軟硬適中的麵條，是一幻拉麵最具代表性的品項之一。
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【店家資訊】

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號

電話：（02）8969-3132


★思鄕病 解憂牛肉麵（台北安居店）

和珍珠奶茶、香雞排、小籠包並列的外國遊客來台必吃小吃的牛肉麵，是最具台味的美食料理，並且在台北市政府年年舉辦「台北牛肉麵節」宣傳下，成為台北美食的代表之一。這次由連續兩屆榮獲台北牛肉麵評比大賽冠軍阿牛師親 自坐鎮，將經典牛肉麵以「藥房主題店」包裝，以「一帖牛肉麵，吃了解煩惱」為概念，從店觀裝潢到菜單設計都呼應著各著疑難雜症、配上不同的處方牛肉麵，讓人會心一笑。還改寫經典名句「飽家胃國，最粒害」「不做飯飯隻之輩」等作為口號，推出台式經典和牛滷肉飯、豬腳飯，不管是想吃飯、吃麵都能在此獲得解憂。

牛三寶牛肉麵（紅燒） 250元／有選擇困難症的人，在什麼都想要的情況下，就需要來...
牛三寶牛肉麵（紅燒） 250元／有選擇困難症的人，在什麼都想要的情況下，就需要來一帖「三寶牛肉麵」處方簽，內含稀 有牛腱心、牛肚和牛筋3種部位，一次滿足所有心願。
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【店家資訊】

地址：台北市大安區安居街17號

電話：（02）2737-5968


★蔥月

對於追求Q彈有口感的麵控來說，機器大量生產的麵條總是遠遠不及師傅手工現做來的有嚼勁，然而在講求快速的現代社會裡，曾經在街角巷弄中常見的傳統手工麵食店已經成為鮮少看見的風景。為了不讓中式經典的傳統手工麵食成為「傳說」，新葡苑集團特別以「中式手工拉麵及南北點心」為主打，推出全新品牌「蔥月」，有牛骨、豬骨高湯選擇，並且提供寬、細、韭葉、刀削四款現點現拉手工麵，讓一碗中式拉麵在師傅的巧手下賦予靈魂。除此之外，店內也同時提供滬式、淮揚、京式、粵式、巴蜀、蔬食等多樣 化麵食、點心，讓人來此可以一飽口福。

冠軍清燉牛尾拉麵280元／採用澳 洲牛尾去皮加入蟲草花清燉，口感獨特，湯頭清香，...
冠軍清燉牛尾拉麵280元／採用澳 洲牛尾去皮加入蟲草花清燉，口感獨特，湯頭清香，曾在2008年牛肉麵節-清燉牛肉組奪冠。
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【店家資訊】

地址：台北市中正區北平西路3號2F（北二門上樓右轉）

電話：（02）2314-9839


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拉麵牛肉麵義大利麵

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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