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比101觀景台更美！微風南山「星空塔景觀餐廳」360度奢華高空美景

2019-10-12 15:32udn走跳旅遊

文、圖／大海愛上藍天旅

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想享受極至奢華的美食饗宴？想看比101觀景台更美的高空美景？CÉ LA VI台北高空酒吧，簡直就是小資族的最愛，CP值超高，不需要花太多錢就可以在微風南山酒吧一邊享用美食，一邊欣賞比101還美的高空美景，真是雙重享受，相信很多人不知道其實cé la vi taipei午餐價位幾乎是晚餐的一半，每位1300就可以在高空景觀餐廳享用頂級料理，360度高空戶外觀景台可以近距離欣賞101，真是物超所值!!喜歡甜點的還有cé la vi taipei下午茶套餐，兩人只要1980就可以享用，文末附有cé la vi taipei菜單，找一天帶心愛的人來全台最美的高空酒吧約會吧～

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不需要飛到新加坡，亞洲聞名以高空景觀著名餐廳 LA VI也在台灣設點了。地點在台北信義區微風南山48樓星空塔景觀餐廳，價位卻便宜許多，想感受CÉ LA VI 頂級高空酒吧體驗就來cé la vi taipei 微風南山

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這裡可以近距離與101台北地標合照，將整個101盡收眼底，未來想必成為台北熱門的IG打卡餐廳 。

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微風南山繼最高101地標之後為台北第二地標，位於最繁榮的信義區。

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CÉ LA VI Taipei 請搭乘星空塔景觀餐廳專用電梯前往

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入場需知：

請著正式服務入場，以下謝絕入場

男士：無袖衫、背心、短褲、勃肯鞋、海灘鞋、露趾鞋、各色藍白拖、廚師鞋、布希鞋、洞洞鞋、運動品牌拖鞋。

女士：平底拖鞋、夾腳鞋、人字拖、海灘鞋、各色藍白拖、廚師鞋、布希鞋（洞洞鞋）、運動品牌拖鞋。

CÉ LA VI由來：源自於法文名句 ”C’est la vie 這就是生活”將法式品味風格與亞洲文化結合出CÉ LA VI的現代亞洲創意料理。

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一進門就讓人驚艷，360度高空戶外美景，也太美了！！

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採用開放式廚房，乾淨透明的廚房，讓我們一目瞭然廚師們創造料理藝術，超療癒的！

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石頭吧台區，可以近距離看廚師在後台製作美食的過程，增加與廚師互動的機會。

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除了吧台區，還有四張沙發桌椅，提供用餐座位不多，建議提早訂位。座位寬廣舒適，用餐起來相當舒服，四人以下訂位以吧台座位為優先排位，四人以上才安排沙發餐桌區。

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我們很幸運因有一組客人取消，得以安排餐桌區享用美食～

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水杯非常精緻，採不規則幾何圖形，可選氣泡水或礦泉水，無限暢飲，需另外收費100元。

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這裡的服務超級貼心，幫忙鋪餐巾紙、隨時加水，隨時過來關心用餐狀況，用完餐盤立即收盤，每道菜出菜時都會詳細解說，每道湯品都是現場加湯，讓我們享受熱騰騰的湯品，每道菜吃完都換新的餐具，服務也太好了吧～頂級服務、奢華美食、高級享受、高空美景、物超所值。光戶外美景就值回票價了！

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最新CÉ LA VI高空午間套餐每位1,300元+10%，包含麵包、開胃菜、沙拉、湯品、主餐五選一、甜點及飲品，以上DM來自官網

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甜點四選一，飲品任選，京盛宇、唐寧茶都是超有名的茶品。

午間套餐提供餐包軟硬都有，還用毛巾包覆，保有它的熱度及香氣，附有手工特調奶油，上面還有新鮮檸檬皮，感覺有檸檬香，又不會太酸。除了塗抺奶油，建議還可搭配咖哩濃湯，超級好喝！簡直絕配！

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開胃菜：炙燒紐西蘭國王鮭

使用蕃茄花檸檬醬汁，建議可先品嚐鮭魚原味，再加上芋頭脆餅，感覺完全不同，我超愛加上芋頭脆餅的炙燒鮭魚，搭配墨西哥辣椒泥，去除腥味，酸辣開胃。

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開胃菜：北海道生食干貝佐生蠔

天呀！這擺盤也太美了！直接用海底貝殼盛裝，用冰鎮維持它的鮮度，好有創意。第一次吃到生蠔加柑橘，用台灣水果以及豆薯沙沙搭配，有干貝的甜，吃完還會口齒留香，完全吃不到它的腥味。

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台灣在地食材與西洋料理做結合，用番茄加新鮮乳酪，為現代亞洲創意料理。這裡的每道菜都讓我們驚豔，經過廚師特殊擺盤，裝飾，讓我們不僅吃到頂級食材，還享有視覺與味道雙重享受

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牽絲的乳酪絲口感滑順，讓人胃口大開～

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想要挑戰舌尖上的味覺，來這裡就對了，這是一場刺激味蕾的高級饗宴～

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西班牙伊比利豬里肌薄片

伊比利豬里肌薄片隱藏在水菜芝麻葉沙拉下面，利用在地的台灣食材桃園大溪無花果，淋上小黃瓜茴香醬汁，成功完美結合，發想來自於CÉ LA VI行政總主廚Pippen Lin 林玉罡結合傳統與現代料理，這道料理真是太有創意了。

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手工自製雞肉丸湯

這裡雞肉丸是純手工製作，超級無敵好吃，尤其是淋上日式鏗魚後，湯頭清甜爽口，唯一美中不足的就是湯太少了，湯頭實在很美味，很想再來一碗。

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咖哩白花菜濃湯

這道湯品由服務人員親自倒入濃湯，看著湯汁緩緩流下，瞬間撲鼻而來的香氣讓人躍躍一試。服務人員建議先喝原味，再加上旁邊的金銡檸檬，可喝到兩種不同風味的湯汁，濃郁的湯頭內含青蘋果丁、雞豆，口感極佳。

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主餐：香煎石咾魚香茅乳化泡泡

光擺盤裝飾就超美的，味道更是美味，石咾魚煎的剛剛好，鮮嫩多汁。已去除魚刺，再搭配堅果辣味醬汁，口感層次豐富，是我最喜歡的一道菜。酸辣甜鹹綜合在一起，讓人久久難忘懷，這獨特口味你一定要來品嚐！

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另一份主餐我們升級：炭烤美國Prime牛小排+300元

這道牛排很很特別，使用蔬菜界的超級食物－羽衣甘藍做搭配，牛排熟度煎的剛剛好，外酥內軟，沾上特製印尼風味醬，讓人欲罷不能，一口接一口。

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牛排使用的法國Laguiole牛排刀，刀鋒利刃，讓我們切割自如。

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飯後的甜點一點都不馬虎，每樣甜點精緻擺盤。

京都抹茶紫蘇千層

千層脆皮內含有跳跳糖驚喜，香濃的抹茶滋味，相信喜歡抺茶一定愛死了，口感濃郁，兩種抺茶呈現完全不同的口感，只能說真是太有創意了。

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另一道甜點，我點選最愛的烤布蕾

這裡的烤布蕾是雙層的，若服務人員沒提醒，還真不容易發現，原來底下有一層柚香果凍，建議我們一口挖到底，才能享受雙重口感，那酸甜的滋味就是幸福的味道。

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感覺好像小時候愛吃的布丁，好愛底下甜滋滋的焦糖加布丁，融入在一起，完美的一道甜點。香草布蕾上面還有法式脆餅，以及新鮮水果草莓，感覺每道料理都很用心，不浮誇的裝飾卻有最美味的效果。

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甜點搭配咖啡、茶，最完美的ENDING。

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整體用餐下來，給我們印象最深刻的是，當我們享用完每道餐食，都會換上下一組所需要用到餐具，服務真的相當用心。洗手間裡還附漱口水、牙線，設想周到，處處能感受到它的用心。

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吃飽喝足後，千萬要記得走出去欣賞露天高空酒吧最美的360度戶外觀景台。360度環景露天觀景台將台北巿區美景盡收眼底，刊稱最美的台北高空景觀餐廳，跟著我們一起欣賞這比101觀景台更美的CÉ LA VI高空美景。

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可以坐在101窗邊享用最頂級美食，享受最高級的服務，來一場極度奢華的饗宴，此生無憾～

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不小心發現餐桌上居然有101的倒影，是不是超美的～

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最佳的景觀座位，能在此享用美食，真是人生中一大享受～

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緊鄰台北最高樓101！，台北市最高高空餐酒吧！觀看比101更美的露天360度觀景台。

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101超級無敵景觀座位區

打造最高規格的音響系統Funktion-One，360度立體環繞音響，讓我們在用餐之餘還可以來一場聽覺上的絕佳體驗。

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想感受一下腳踩在高空的感覺，CÉ LA VI Taipei微風南山頂樓就可以體驗，來這裡一定要來感受一下騰雲駕霧，真的很刺激、特別！！

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我們雖然沒有坐在戶外區，卻在戶外享受一場兩人高空浪漫約會。

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高空景觀座位區屬酒吧戶外，如遇下雨，則會移到室內用餐，午餐在室內享用，下午茶及晚餐則依天氣及實際狀況安排。

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戶外景觀座位區

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還可以拍出創意照片，走進101，照出與101比例一樣高的照片～

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來這裡除了欣賞360度高空美景，一定要跟台北地標101合照。

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這裡的美非筆墨能形容，留待您親自感受體會～

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可以欣賞台北陶朱隱園建築，在這裡欣賞台北巿區景色，因距離沒有101那麼高，反而可以將建築物看得更清楚更美～

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想來一場高空浪漫約會，CÉ LA VI Taipei是最佳首選，光這美景就讓人陶醉了～

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還可以近距離看到台北巿政府空照圖，上面居然還有直昇機坪，超酷的！

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大台北美麗的巿區美景，愈夜愈美麗，白天就這麼美了，相信晚上一定更美，有機會一定要來感受一下～

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最新CÉ LA VI高空晚間套餐每位2,300元或2,800元+10%，以上DM來自官網

微風南山停車資訊：

1.使用玉山台北南山廣場聯名卡，享最高免費停車4小時

2.消費滿500元可免費停車半小時，每日最高優惠6小時(消費1000元折抵1小時的概念)，憑館內消費發票與提供車號至微風南山1F或B2服務台兌換停車優惠

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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