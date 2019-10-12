比101觀景台更美！微風南山「星空塔景觀餐廳」360度奢華高空美景

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想享受極至奢華的美食饗宴？想看比101觀景台更美的高空美景？CÉ LA VI台北高空酒吧，簡直就是小資族的最愛，CP值超高，不需要花太多錢就可以在微風南山酒吧一邊享用美食，一邊欣賞比101還美的高空美景，真是雙重享受，相信很多人不知道其實cé la vi taipei午餐價位幾乎是晚餐的一半，每位1300就可以在高空景觀餐廳享用頂級料理，360度高空戶外觀景台可以近距離欣賞101，真是物超所值!!喜歡甜點的還有cé la vi taipei下午茶套餐，兩人只要1980就可以享用，文末附有cé la vi taipei菜單，找一天帶心愛的人來全台最美的高空酒吧約會吧～

分享 facebook

不需要飛到新加坡，亞洲聞名以高空景觀著名餐廳 LA VI也在台灣設點了。地點在台北信義區微風南山48樓星空塔景觀餐廳，價位卻便宜許多，想感受CÉ LA VI 頂級高空酒吧體驗就來cé la vi taipei 微風南山

分享 facebook

這裡可以近距離與101台北地標合照，將整個101盡收眼底，未來想必成為台北熱門的IG打卡餐廳 。

分享 facebook

微風南山繼最高101地標之後為台北第二地標，位於最繁榮的信義區。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

CÉ LA VI Taipei 請搭乘星空塔景觀餐廳專用電梯前往

分享 facebook

入場需知：

請著正式服務入場，以下謝絕入場

男士：無袖衫、背心、短褲、勃肯鞋、海灘鞋、露趾鞋、各色藍白拖、廚師鞋、布希鞋、洞洞鞋、運動品牌拖鞋。

女士：平底拖鞋、夾腳鞋、人字拖、海灘鞋、各色藍白拖、廚師鞋、布希鞋（洞洞鞋）、運動品牌拖鞋。

CÉ LA VI由來：源自於法文名句 ”C’est la vie 這就是生活”將法式品味風格與亞洲文化結合出CÉ LA VI的現代亞洲創意料理。

分享 facebook

一進門就讓人驚艷，360度高空戶外美景，也太美了！！

分享 facebook

分享 facebook

採用開放式廚房，乾淨透明的廚房，讓我們一目瞭然廚師們創造料理藝術，超療癒的！

分享 facebook

分享 facebook

石頭吧台區，可以近距離看廚師在後台製作美食的過程，增加與廚師互動的機會。

分享 facebook

分享 facebook

除了吧台區，還有四張沙發桌椅，提供用餐座位不多，建議提早訂位。座位寬廣舒適，用餐起來相當舒服，四人以下訂位以吧台座位為優先排位，四人以上才安排沙發餐桌區。

分享 facebook

我們很幸運因有一組客人取消，得以安排餐桌區享用美食～

分享 facebook

水杯非常精緻，採不規則幾何圖形，可選氣泡水或礦泉水，無限暢飲，需另外收費100元。

分享 facebook

分享 facebook

這裡的服務超級貼心，幫忙鋪餐巾紙、隨時加水，隨時過來關心用餐狀況，用完餐盤立即收盤，每道菜出菜時都會詳細解說，每道湯品都是現場加湯，讓我們享受熱騰騰的湯品，每道菜吃完都換新的餐具，服務也太好了吧～頂級服務、奢華美食、高級享受、高空美景、物超所值。光戶外美景就值回票價了！

分享 facebook

最新CÉ LA VI高空午間套餐每位1,300元+10%，包含麵包、開胃菜、沙拉、湯品、主餐五選一、甜點及飲品，以上DM來自官網。

分享 facebook

甜點四選一，飲品任選，京盛宇、唐寧茶都是超有名的茶品。

午間套餐提供餐包軟硬都有，還用毛巾包覆，保有它的熱度及香氣，附有手工特調奶油，上面還有新鮮檸檬皮，感覺有檸檬香，又不會太酸。除了塗抺奶油，建議還可搭配咖哩濃湯，超級好喝！簡直絕配！

分享 facebook

開胃菜：炙燒紐西蘭國王鮭

使用蕃茄花檸檬醬汁，建議可先品嚐鮭魚原味，再加上芋頭脆餅，感覺完全不同，我超愛加上芋頭脆餅的炙燒鮭魚，搭配墨西哥辣椒泥，去除腥味，酸辣開胃。

分享 facebook

開胃菜：北海道生食干貝佐生蠔

天呀！這擺盤也太美了！直接用海底貝殼盛裝，用冰鎮維持它的鮮度，好有創意。第一次吃到生蠔加柑橘，用台灣水果以及豆薯沙沙搭配，有干貝的甜，吃完還會口齒留香，完全吃不到它的腥味。

分享 facebook

台灣在地食材與西洋料理做結合，用番茄加新鮮乳酪，為現代亞洲創意料理。這裡的每道菜都讓我們驚豔，經過廚師特殊擺盤，裝飾，讓我們不僅吃到頂級食材，還享有視覺與味道雙重享受

分享 facebook

牽絲的乳酪絲口感滑順，讓人胃口大開～

分享 facebook

想要挑戰舌尖上的味覺，來這裡就對了，這是一場刺激味蕾的高級饗宴～

分享 facebook

西班牙伊比利豬里肌薄片

伊比利豬里肌薄片隱藏在水菜芝麻葉沙拉下面，利用在地的台灣食材桃園大溪無花果，淋上小黃瓜茴香醬汁，成功完美結合，發想來自於CÉ LA VI行政總主廚Pippen Lin 林玉罡結合傳統與現代料理，這道料理真是太有創意了。

分享 facebook

手工自製雞肉丸湯

這裡雞肉丸是純手工製作，超級無敵好吃，尤其是淋上日式鏗魚後，湯頭清甜爽口，唯一美中不足的就是湯太少了，湯頭實在很美味，很想再來一碗。

分享 facebook

分享 facebook

咖哩白花菜濃湯

這道湯品由服務人員親自倒入濃湯，看著湯汁緩緩流下，瞬間撲鼻而來的香氣讓人躍躍一試。服務人員建議先喝原味，再加上旁邊的金銡檸檬，可喝到兩種不同風味的湯汁，濃郁的湯頭內含青蘋果丁、雞豆，口感極佳。

分享 facebook

分享 facebook

主餐：香煎石咾魚香茅乳化泡泡

光擺盤裝飾就超美的，味道更是美味，石咾魚煎的剛剛好，鮮嫩多汁。已去除魚刺，再搭配堅果辣味醬汁，口感層次豐富，是我最喜歡的一道菜。酸辣甜鹹綜合在一起，讓人久久難忘懷，這獨特口味你一定要來品嚐！

分享 facebook

分享 facebook

另一份主餐我們升級：炭烤美國Prime牛小排+300元

這道牛排很很特別，使用蔬菜界的超級食物－羽衣甘藍做搭配，牛排熟度煎的剛剛好，外酥內軟，沾上特製印尼風味醬，讓人欲罷不能，一口接一口。

分享 facebook

牛排使用的法國Laguiole牛排刀，刀鋒利刃，讓我們切割自如。

分享 facebook

分享 facebook

飯後的甜點一點都不馬虎，每樣甜點精緻擺盤。

京都抹茶紫蘇千層

千層脆皮內含有跳跳糖驚喜，香濃的抹茶滋味，相信喜歡抺茶一定愛死了，口感濃郁，兩種抺茶呈現完全不同的口感，只能說真是太有創意了。

分享 facebook

分享 facebook

另一道甜點，我點選最愛的烤布蕾。

這裡的烤布蕾是雙層的，若服務人員沒提醒，還真不容易發現，原來底下有一層柚香果凍，建議我們一口挖到底，才能享受雙重口感，那酸甜的滋味就是幸福的味道。

分享 facebook

分享 facebook

感覺好像小時候愛吃的布丁，好愛底下甜滋滋的焦糖加布丁，融入在一起，完美的一道甜點。香草布蕾上面還有法式脆餅，以及新鮮水果草莓，感覺每道料理都很用心，不浮誇的裝飾卻有最美味的效果。

分享 facebook

甜點搭配咖啡、茶，最完美的ENDING。

分享 facebook

分享 facebook

整體用餐下來，給我們印象最深刻的是，當我們享用完每道餐食，都會換上下一組所需要用到餐具，服務真的相當用心。洗手間裡還附漱口水、牙線，設想周到，處處能感受到它的用心。

分享 facebook

分享 facebook

吃飽喝足後，千萬要記得走出去欣賞露天高空酒吧最美的360度戶外觀景台。360度環景露天觀景台將台北巿區美景盡收眼底，刊稱最美的台北高空景觀餐廳，跟著我們一起欣賞這比101觀景台更美的CÉ LA VI高空美景。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

可以坐在101窗邊享用最頂級美食，享受最高級的服務，來一場極度奢華的饗宴，此生無憾～

分享 facebook

不小心發現餐桌上居然有101的倒影，是不是超美的～

分享 facebook

最佳的景觀座位，能在此享用美食，真是人生中一大享受～

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

緊鄰台北最高樓101！，台北市最高高空餐酒吧！觀看比101更美的露天360度觀景台。

分享 facebook

101超級無敵景觀座位區

打造最高規格的音響系統Funktion-One，360度立體環繞音響，讓我們在用餐之餘還可以來一場聽覺上的絕佳體驗。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

想感受一下腳踩在高空的感覺，CÉ LA VI Taipei微風南山頂樓就可以體驗，來這裡一定要來感受一下騰雲駕霧，真的很刺激、特別！！

分享 facebook

分享 facebook

我們雖然沒有坐在戶外區，卻在戶外享受一場兩人高空浪漫約會。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

高空景觀座位區屬酒吧戶外，如遇下雨，則會移到室內用餐，午餐在室內享用，下午茶及晚餐則依天氣及實際狀況安排。

分享 facebook

分享 facebook

戶外景觀座位區

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

還可以拍出創意照片，走進101，照出與101比例一樣高的照片～

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

來這裡除了欣賞360度高空美景，一定要跟台北地標101合照。

分享 facebook

分享 facebook

這裡的美非筆墨能形容，留待您親自感受體會～

分享 facebook

可以欣賞台北陶朱隱園建築，在這裡欣賞台北巿區景色，因距離沒有101那麼高，反而可以將建築物看得更清楚更美～

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

想來一場高空浪漫約會，CÉ LA VI Taipei是最佳首選，光這美景就讓人陶醉了～

分享 facebook

還可以近距離看到台北巿政府空照圖，上面居然還有直昇機坪，超酷的！

分享 facebook

大台北美麗的巿區美景，愈夜愈美麗，白天就這麼美了，相信晚上一定更美，有機會一定要來感受一下～

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

最新CÉ LA VI高空晚間套餐每位2,300元或2,800元+10%，以上DM來自官網

微風南山停車資訊：

1.使用玉山台北南山廣場聯名卡，享最高免費停車4小時

2.消費滿500元可免費停車半小時，每日最高優惠6小時(消費1000元折抵1小時的概念)，憑館內消費發票與提供車號至微風南山1F或B2服務台兌換停車優惠

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」