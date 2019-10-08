擎天崗草原中央步道開放 530米步道「人牛分離」

【圖．文｜行遍天下】

陽明山國家公園為了遊客安全封閉近一年的的擎天崗草原中央步道，終於在改善圍欄設施後對外開放，驅車停在擎天崗停車場，家有長者或幼兒的遊客也不必擔心，可沿著完善的無障礙設施，從停車場推輪椅或嬰兒推車抵達步道，2019年9月底工程全部完工後開放總長約530公尺步道，不但有阻隔的安全護欄，左右兩區草坪未來將會輪流放牧讓牛隻吃草，實施「人牛分離」的管制規定，讓遊客賞景玩樂更受保障。

▲左右兩區草坪未來將會輪流放牧讓牛隻吃草，實施「人牛分離」的管制規定。 分享 facebook

擎天崗草原一眼望去，延伸無邊際的感覺彷彿來到北國牧場，入口處右側的涼亭可供休息，還有瞭望台可從高處將美景盡收眼底。沿著將起伏草坡一分為二的柵欄步道悠閒散步，不論何種天氣，都有令人心折之美，有人熱愛早晨晴空萬里藍天草地的明淨鮮活，是秋日驕陽最後的任性；也有人鍾情山嵐緩緩飄過的午後，靜靜看著水牛群低頭飲水，日光微微從雲隙溫柔落下的天使光，神聖迷離。

▲靜靜看著水牛群低頭飲水，也是一種愜意。 分享 facebook

▲「人牛分道」後就可以安心與牛合影。 分享 facebook





景點介紹

擎天崗草原中央步道

地址｜台北市士林區菁山路101巷246號

備註｜草原多有野生牛群，請保持距離，勿任意靠近，以免危險





更多好吃好玩： 【影音】返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」