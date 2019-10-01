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玩拍粉嫩夢幻打卡點！「捷絲旅台北西門館」十週年改裝 化身塗鴉設計潮旅店

2019-10-01 15:31欣傳媒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「捷絲旅台北西門館」全新改裝開幕，裝潢充滿設計感！（圖片提供／捷絲旅）
「捷絲旅台北西門館」全新改裝開幕，裝潢充滿設計感！（圖片提供／捷絲旅）
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熱鬧繁華的西門商圈，乘載著台北西區悠久的歷史，無論是在地人文風情，還是特色景點美食，都令人深深著迷，也讓西門町成為台北超人氣的地標之一。坐落於中華路與漢口街交叉路口的「捷絲旅台北西門館」，是捷絲旅品牌創始的第一個據點，至今已走過十年歲月，見證西門町的轉型發展。

捷絲旅台北西門館外觀。（圖片提供／捷絲旅）
捷絲旅台北西門館外觀。（圖片提供／捷絲旅）
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歷時近一年、耗資近億元，「捷絲旅台北西門館」全新改裝亮相！特別結合了許多「在地鄰里」元素，將塗鴉、霓虹、電影街等都融入設計空間中，打造出大小朋友都喜愛的「西門町遊樂場」，成功轉型為「社區型精品飯店」。除了吸睛的潮感裝潢之外，西門館也獨家推出Just Tour在地導覽體驗，以及夜晚微醺時光的DIY調酒和螢光派對，讓入住旅客感受到西門町的精彩魅力。

特調雞尾酒。（圖片提供／捷絲旅） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
特調雞尾酒。（圖片提供／捷絲旅） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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電梯門一打開，5樓大廳的整面萬花筒牆，馬上吸引大家目光；象徵西門町商圈豐富多樣化的萬花筒牆，運用鏡面六角的折射原理，可以看到自己不同的模樣，拍起照來更是趣味感十足。

萬花筒牆。（攝影／王吟勤）
萬花筒牆。（攝影／王吟勤）
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西門町手繪巷弄地圖及明信片。（圖片提供／捷絲旅）
西門町手繪巷弄地圖及明信片。（圖片提供／捷絲旅）
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西門町手繪巷弄地圖及明信片。（圖片提供／捷絲旅）
西門町手繪巷弄地圖及明信片。（圖片提供／捷絲旅）
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此外，5樓還增設了結合Check-in櫃台與餐廳的Lounge區域，大大的牆面上掛著筆觸細膩的西門町手繪巷弄地圖、精心製作的明信片，以及代表西門町的創意塗鴉壁畫，搭配著沙發、懶骨頭、吊床椅、吧檯等交錯擺飾，集文青與時尚感於一體，洋溢溫馨自在的氛圍。而5樓還提供洗衣機和烘乾機，方便旅客洗滌衣物。

Lounge區域。（圖片提供／捷絲旅）
Lounge區域。（圖片提供／捷絲旅）
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洗衣空間。（圖片提供／捷絲旅）
洗衣空間。（圖片提供／捷絲旅）
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改裝後的「捷絲旅台北西門館」，房間數由149間變成143間，減少房間數換來的是更大的公共空間，每一層樓都有不同主題的休憩設施。像是6樓到9樓的公共空間，就是走「網美Friendly」的路線，有精巧的健身房、粉紅與鏡面休憩區，還有親子共讀與遊戲區，每一個打卡點都超好拍，讓大家美照拍不停！

健身房。（圖片提供／捷絲旅）
健身房。（圖片提供／捷絲旅）
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親子共讀與遊戲區。（攝影／王吟勤）
親子共讀與遊戲區。（攝影／王吟勤）
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粉紅與鏡面休憩區。（攝影／王吟勤）
粉紅與鏡面休憩區。（攝影／王吟勤）
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堪稱「2.0版」的全新設計客房，色調繽紛又有層次，將內斂的木料材質帶入沉穩的氛圍，搭配和大廳街頭塗鴉呼應的壁畫，讓房間頓時充滿了在地生命力。設計師也特別為客房新增許多實用型的家具，包括：兼具行李架、置物櫃與坐椅功能的木製長條凳，適合小坪數房型；雙人及三人客房的木質矮桌與卡座沙發，三五好友可在此用餐、閱讀與處理商務；牆上一整排大型木製鈕扣型掛勾，則方便吊掛衣服、隨身背包等物品，兼具展示及收納功能。此外，房間備品也全面升級，每間客房配備有LED美肌鏡、Kenwood時尚快煮壺，以及Panasonic奈米吹風機，讓入住旅客可以好好享受美好假期。

精緻客房。（圖片提供／捷絲旅）
精緻客房。（圖片提供／捷絲旅）
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精緻雙人房。（圖片提供／捷絲旅）
精緻雙人房。（圖片提供／捷絲旅）
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豪華三人房。（圖片提供／捷絲旅）
豪華三人房。（圖片提供／捷絲旅）
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十年有成！「捷絲旅台北西門館」即日起在官網推出「歡慶西門」住宿優惠專案，於2019年12月20日前，只要$2,900元起即可入住精緻客房，不僅包含在地美味豐盛自助早餐2客，還享有專屬好禮四選一：西門館獨家特調雞尾酒、台虎精釀啤酒、捷絲旅專屬購物保冷袋或是Just Tour在地行程體驗。而優惠大台北地區鄰里，入住旅客更可享每間客房免費停車一輛，每日數量有限，訂完為止。好消息報你知！捷絲旅全新的據點「台南十鼓館」，預計將於2021年開幕，大家敬請期待囉！

豐盛自助早餐。（圖片提供／捷絲旅）
豐盛自助早餐。（圖片提供／捷絲旅）
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豐盛自助早餐。（圖片提供／捷絲旅）
豐盛自助早餐。（圖片提供／捷絲旅）
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捷絲旅台北西門館

地址：台北市中正區中華路一段41號5樓

訂房專線：（02）7735-5000

官網：捷絲旅

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文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

西門町早餐文青

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