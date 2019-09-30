180度視野守護往來旅客 淡水長堤前賞景咖啡店

【圖．文｜行遍天下】

遠離淡水熱鬧的特產街，一路到老街中段車馬遊人漸少，舊稱滬尾漁港的「淡水第一漁港」曾是淡水對外樞紐，舢舨船在港內起伏，堤岸邊遊人靜靜漫步，一旁洋溢歐風的淡水長堤LB Café 2樓卻藏著一處賞景的新天地。

「淡水第一漁港」曾是淡水對外樞紐。 分享 facebook

戶外座位區以大面透明強化璃玻構成，坐在高腳椅上就能一覽眼前觀音山、台北港、出海口無邊際景致，點杯洋溢柑橘氣息的藍海情人冰沙，享受天晴清朗、微雨涼風，或是最美的魔幻黃昏，誰能想到發呆竟能如此奢侈。

坐在高腳椅上就能一覽眼前觀音山、台北港、出海口無邊際景致。 分享 facebook

洋溢柑橘氣息的藍海情人冰沙。 分享 facebook

這處在內行網友間口耳相傳的秘境，出自餐廳主理人曹偉的巧思。他自小就在淡水生長，認為家鄉充滿故事，許多人僅在賣小吃的老街晃晃，並未深入花時間享受河口悠緩時光畢竟可惜，於是趁隔壁海巡署房舍拆遷的契機改造餐廳2樓，意外成為打卡熱點引來新一波人潮。

曹偉說，10多年餐飲業經驗，開設餐廳的初衷是想提供一個真正的好食材製作的料理品味空間，讓造訪淡水的人能夠放慢步調享受河岸風情。 分享 facebook

曹偉話鋒一轉，提到十多年來大環境幻化與淡水店家開開關關，若有所思：｢見證太多客人相遇的愛情故事或熟人來來去去，世界變化劇烈，至少，潮起潮落，淡水長堤一直在這。｣





景點介紹

淡水長堤LB Café

地址｜新北市淡水區中正路21巷9號

電話｜02-2622-2652

網址｜淡水長堤LB Cafe

時間｜11:00～24:00

消費｜藍海情人180元、西班牙海鮮燉飯390元





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