親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

180度視野守護往來旅客 淡水長堤前賞景咖啡店

2019-09-30 11:02行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

遠離淡水熱鬧的特產街，一路到老街中段車馬遊人漸少，舊稱滬尾漁港的「淡水第一漁港」曾是淡水對外樞紐，舢舨船在港內起伏，堤岸邊遊人靜靜漫步，一旁洋溢歐風的淡水長堤LB Café 2樓卻藏著一處賞景的新天地。

「淡水第一漁港」曾是淡水對外樞紐。
「淡水第一漁港」曾是淡水對外樞紐。
分享

戶外座位區以大面透明強化璃玻構成，坐在高腳椅上就能一覽眼前觀音山、台北港、出海口無邊際景致，點杯洋溢柑橘氣息的藍海情人冰沙，享受天晴清朗、微雨涼風，或是最美的魔幻黃昏，誰能想到發呆竟能如此奢侈。

坐在高腳椅上就能一覽眼前觀音山、台北港、出海口無邊際景致。
坐在高腳椅上就能一覽眼前觀音山、台北港、出海口無邊際景致。
分享

洋溢柑橘氣息的藍海情人冰沙。
洋溢柑橘氣息的藍海情人冰沙。
分享

這處在內行網友間口耳相傳的秘境，出自餐廳主理人曹偉的巧思。他自小就在淡水生長，認為家鄉充滿故事，許多人僅在賣小吃的老街晃晃，並未深入花時間享受河口悠緩時光畢竟可惜，於是趁隔壁海巡署房舍拆遷的契機改造餐廳2樓，意外成為打卡熱點引來新一波人潮。

曹偉說，10多年餐飲業經驗，開設餐廳的初衷是想提供一個真正的好食材製作的料理品味...
曹偉說，10多年餐飲業經驗，開設餐廳的初衷是想提供一個真正的好食材製作的料理品味空間，讓造訪淡水的人能夠放慢步調享受河岸風情。
分享

曹偉話鋒一轉，提到十多年來大環境幻化與淡水店家開開關關，若有所思：｢見證太多客人相遇的愛情故事或熟人來來去去，世界變化劇烈，至少，潮起潮落，淡水長堤一直在這。｣

　

景點介紹

淡水長堤LB Café

地址｜新北市淡水區中正路21巷9號

電話｜02-2622-2652

網址｜淡水長堤LB Cafe

時間｜11:00～24:00

消費｜藍海情人180元、西班牙海鮮燉飯390元

　

更多好吃好玩：【影音】返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

淡水老街秘境

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

淡水新地標！2公頃「滬尾藝文休閒園區」開幕　影城、酒店、百貨通通有

2019-09-29 21:27

基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53

世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

食慾之秋從「早」滿足！IG推北捷周邊3家碳烤吐司排隊店

2019-09-23 16:14

比利時列日鬆餅進軍興大學區！「外酥內軟」鮮果點綴好繽紛

2019-09-21 16:00

嚐過40家才炸得出來 東門市場唯一文青臭豆腐店

2019-09-17 11:38

假期到海邊約會！北海岸「面海咖啡廳」３分鐘可以下水 老物風格超好拍

2019-09-15 17:30

珍珠還能這樣吃？意想不到的「鹹珍珠料理」席捲你的味蕾！

2019-09-15 12:42

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

藍色拉麵太夢幻！ 不用飛日本也能吃到清爽唯美的藍色雞湯拉麵

2019-09-11 12:01

台灣版「天空樹」在士林 4.5米高溜滑梯直達地表

2019-09-10 09:02

蛋糕捲如小船載布丁水果！遊基隆彩色屋 「閑閑」吃浮誇甜點

2019-09-06 17:06

6間討論度爆表新開店快收下！ 讓你從午餐到宵夜吃到停不下來

2019-09-05 11:03

睽違一年「擎天崗中央步道」重新開放！採「人、牛分離」管理，週末就上山看牛吃草

2019-09-02 20:05

大台北３間療癒系手搖！質感店面讓你忍不住照洗版IG

2019-09-02 10:00

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

「全台最美相機店」藏身大稻埕百年建築裡　文青系網美打卡點再+1

2019-08-29 14:40

香菜、花生、麥芽糖遇上滑嫩豆花 台北永康街「白水豆花」IG打卡新夯點

2019-08-23 16:27

木柵路窄巷裡的秘密空間 半戶外藝術咖啡館令人放鬆

2019-08-20 11:02

再不拍就沒機會！基隆夢境長廊「中山陸橋」要拆了，快跟舒淇來場最後的約會

2019-08-19 13:51

日本控一定要知道的大台北５間日式新開店

2019-08-17 12:00

搭公車也能到！台北秘境「Tiffany藍溪瀑」美翻　夏天踏水、泡腳超療癒

2019-08-11 23:09

超狂！龍蝦加購一隻不到200元 台北人氣爆棚三杯石頭火鍋吃到飽

2019-07-26 14:02

把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07

昔日大台北「最大荷花池」復活了！賞花還可去逛老街、玩遙控車

2019-08-26 08:12

有種去「凶宅」過七夕嗎？33亡魂陪吃麻辣鍋，地點公開　民眾試膽：滿溫馨⋯

2019-08-07 14:54

美食新天地／今點飯糰 食材豐富 50元有找

2019-07-27 13:00

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-19 09:15

這芋泥讓人無法招架！永和樂華夜市必吃「阿爸の芋圓」酷夏打卡熱

2019-06-19 18:35

每日限量！ 中和南勢角邪惡美食 佰元親民價就能吃到滿滿「和牛滷肉飯」

2019-06-13 13:04

浮誇系麵線小吃！ 台北赤峰街超奢華海鮮大腸麵線 ５種料好料滿一次塞爆

2019-05-24 13:22

顏值爆表！日本人氣牛奶冰進駐台北東區 「大とろ牛乳」濃醇爽口又吸睛

2019-05-23 12:37

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

肥嫩鮮蚵浮誇鋪滿魯肉飯 夏日台味海陸大餐藏身華西街

2019-05-15 15:37

超邪惡「日本海膽燒鳥」一串入魂！逢甲居酒屋厲害開吃

2019-05-12 12:48

台北７家話題新店「鰻魚飯、創意冰品、巷弄輕食」吃貨快來嚐鮮！

2019-05-11 12:12

起司從披薩冒出來像火山！邪惡美味藏身石牌「QNight餐酒館」

2019-05-09 19:13
看更多

熱門文章

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-23 10:22

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53

宜蘭羅東小區散散步！探訪文青風氣氛小店

2019-09-28 12:00

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

2019-09-23 15:32

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

淡水新地標！2公頃「滬尾藝文休閒園區」開幕　影城、酒店、百貨通通有

2019-09-29 21:27

假日玩樂新選擇！ 「苗栗X舊山線」鐵道自行車 飽覽山川景致

2019-09-27 10:00

世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

楓茶記插旗台中！超犯規的30cm牽絲菠蘿油、港式絲襪奶茶　免機票吃茶餐廳的正宗美味

2019-09-26 13:52

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

周末逍遙遊／八斗子祕境 步道尋幽賞景

2019-09-28 09:29

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

小孩丟包出遊去！ 讓爸媽偷閒的北部「約會」必訪景點＆美食攻略

2019-09-28 09:03

食慾之秋從「早」滿足！IG推北捷周邊3家碳烤吐司排隊店

2019-09-23 16:14

宜蘭「純淨龜山島」401高地攻頂完勝

2019-09-23 09:00

信兵衛手作丼飯壽司，爆量超載巨無霸丼飯，視覺味覺雙享受！

2019-09-26 21:00

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

秋冬旅遊補助怎麼玩？ 出發「湖口老街」探索迷人懷舊風情

2019-09-25 08:00

座位會旋轉！ 景觀庭園內有360度旋轉餐桌 南投土角厝水上餐廳嚐合菜

2019-09-27 15:31

全台最華麗的藥局！擁有奢華感的玫瑰金旋轉樓梯　還可以放鬆喝咖啡、吃冰品

2019-09-30 00:23

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

這家最酥！超薄餅皮疊出滿滿層次，「咖啡口味」超人氣大推薦

2019-09-27 21:00

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

IG新秘境！超狂水中鋼琴、無邊際湖景餐廳隱身苗栗，週末出遊景點必去

2019-09-22 08:10

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top