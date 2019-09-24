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基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53聯合新聞網 文／陳信儒

圖／IG網友a95036授權
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潔白簡約的建築外觀，搭配寶藍色的屋頂，藏身在基隆旭丘山坡的「白色教堂」102年因潭美颱風侵襲損毀，經過整修後於去年重新開放，這座40餘年的白色教堂充滿地中海風情，周邊綠蔭圍繞，彷彿踏進世外桃源，讓路過的遊客在吵雜的城市裡取得一方安穩。
圖／IG網友a95036授權
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三總基隆分院周邊藏有一座地中海風格的白色教堂，豎立在旭丘小山坡上已有40年的時光，早期蔣宋美齡每年都會到醫院關懷與慰問住院的國軍官兵，她站於旭丘小山頭、眺望基隆美景，認為環境優美的院區應有一座教堂，而有這座教堂的誕生。

圖／IG網友a95036授權
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白色教堂在102年八月不敵潭美颱風肆虐而荒廢，還好有企業家感念家族長輩在此療養受到照顧，出資整建，並於去年再次開放，讓它的美再次被看到。嶄新的地中海型外貌與典雅內部設置，讓人驚豔，最近吸引不少人前往拍照打卡，再次感受這裡的寧靜與美好。

三總基隆分院正榮院區內教堂，整建前的樣子。圖／三軍總醫院基隆分院提供
三總基隆分院正榮院區內教堂，整建前的樣子。圖／三軍總醫院基隆分院提供
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白色教堂靜靜矗立山頭，替當地注入透明的力量，把寧靜且莊嚴的氛圍傳遞給路過的旅人，讓基隆這座城市多了一處喘息的空間。由於周邊就是醫院，建議旅客到基隆遊玩路過拍美照時，把音量降到最低，切勿造成醫院的困擾，營造一處無需言語，用心就能感受的美好之地。

三軍總醫院基隆分院-正榮院區

地址: 基隆市中正區正榮街100號

三總基隆分院正榮院區內的這間教堂，美的讓人驚豔。圖／三軍總醫院基隆分院提供
三總基隆分院正榮院區內的這間教堂，美的讓人驚豔。圖／三軍總醫院基隆分院提供
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基隆美景
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