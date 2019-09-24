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世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00DailyView 網路溫度計提供

正宗拿坡里披薩台灣就有！

台灣人吃披薩的口味，已經從過去美式厚皮，到接受道地口感的拿波里窯烤披薩，也越來越多經過認證的職人開店！

除了正統的口味，也有不少人研發結合台灣食材的接地氣披薩，到底哪家才是必吃的店呢？

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，這兩年內網友討論台北市必吃的十大窯烤披薩名店！

窯烤披薩排行榜。圖／網路溫度計提供
窯烤披薩排行榜。圖／網路溫度計提供
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No.10 Solo Pizza Napoletana

這間日本名古屋排隊名店，是由世界冠軍、拿坡里披薩日本推廣大使牧島昭成所開設，台北店是目前唯一的海外分店。店內販售了三款拿過世界冠軍的口味，分別是2010年冠軍的瑪格麗特Extra披薩、2014年奪冠的牧島冠軍披薩以及2016年的世界冠軍熱情披薩，除了這些得獎作品，窯烤香腸也被部落客推薦必點。

Solo Pizza Napoletana台北店

地址：台北市大同區赤峰街8巷4

電話：02-25506236

營業時間：11:30-20:30 周一公休

No.9 Jamie's Italian

英國名廚Jamie Oliver傑米奧利佛在英國連鎖餐廳集團傳出因破產被接管，不過在台灣的分店是有香港巨獅集團營運，所以並未受到影響。台灣店甚至還持續推出新菜單，除了經典的瑪格麗特披薩，還有貼近台灣人喜好的辣味披薩，加了剝皮辣椒、八角、九層塔，相當接地氣。

Jamie's Italian 信義店

地址：信義新天地A11館3樓

電話：02-87802050

營業時間：週日到四11:00-21:30；週五六11:00-22:00

No.8 薄多義 Bite 2 Eat

從高雄攤販起家的薄多義，創立十周年至今全台已經有八家分店，每家的店的風格略有不同，台北店在ATT內，裝潢是網美野餐風。薄多義的店內也放置從義大利進口的烤爐，不少網友推薦較特別口味的包括培根菠菜半熟蛋披薩，還有甜的蜜蘋披薩等。

薄多義 Bite 2 Eat－ATT店

地址：松壽路12號5樓(ATT4FUN )

電話：02-77378837

營業時間：11:00-16:45；17:30-21:45

No.7 Pizza Creafe'客意直火比薩

兩家分店都位在台北市商業區的客意直火披薩烤雞，用地中海風格的料理手法結合台灣小農、漁港直送的食材，平價高cp值受到上班族歡迎。除了經典款、台式口味，店家主打的是客製口味，可自選醬料、香料和配料，可說是挑嘴族的福音。

Pizza Creafe'

內科店：瑞光路513巷37號

民權店：民權東路三段 110號1樓

營業時間：11:00 - 21:00

No.6 Cura Pizza

隱身在萬華東園街的 Cura Pizza，開在老社區卻天天大排長龍！事實上Cura Pizza曾在大賽中拿下不少佳績，近期更被旅遊網站Big Seven Travel推薦為「台北最佳7間Pizza 餐廳」之一！店內的招牌包括羅馬豬肉捲佐芝麻葉披薩和漁夫披薩。

Cura Pizza(裝修休息至九月底)

地址：台北市萬華區東園街68-9號

電話：02－2339-5877

營業時間：11:30-14:30，17:30-賣完

No.5 5鄉地Cinque Terre

五鄉地其實是一個地名，位在義大利的西北邊，是有名的觀光景點。開在台北車站附近的5鄉地，主打學生和親子市場。特別的是創辦人陳光中，是一位交大博士生，結合自己工程師的背景，研發出一種電子溫控又能旋轉的烤爐，讓出餐更快速，更成功申請到台灣、中國與美國的專利，完全是科學窯烤披薩！

5鄉地Cinque Terre Pizza

地址：台北市中正區信陽街3號2樓

電話：02-2361-0836

營業時間：11:00~21:00

No.4 義大利米蘭手工窯烤披薩

號稱是窯烤披薩界的LV，義大利米蘭手工窯烤披薩位在四平街商圈，是台灣第一家有兩個石爐的餐廳，一個烤披薩、一個烤肉排。另外店家對於麵皮相當講究，使用義大利及日本進口兩種麵粉手工揉製而成，除了用料實在的米蘭韃靼蝦披薩，最受歡迎的則是各式冰口味的甜Pizza，連男生看了也會噴發少女心。

義大利米蘭手工窯烤披薩 Milano Pizzeria Taipei

地址：台北市中山區四平街55號2樓

電話：02－2502-0902

營業時間：11:30-14:30；17:30-22:00

No.3 PIZZERIA OGGI 歐奇窯烤披薩

義大利的拿坡里披薩協會（簡稱AVPN）對於「正統披薩」認定有著十分嚴謹的標準，從麵糰裡加的水、鹽巴、攪拌機、窯爐和溫度，都必須要符合協會的標準。OGGI的天母店在2011年就通過AVPN認證，是台灣最早被認證的店。店內提供拿坡里餅皮和羅馬餅皮，近日也被旅遊網站選為「台北七間最佳披薩餐廳」。

PIZZERIA OGGI 歐奇窯烤披薩

天母店：台北市士林區德行西路19號

敦南店：台北市大安區敦化南路二段103巷6號

民權店：台北市松山區民權東路三段124號

No.2 Le NINI 樂尼尼義式餐廳

樂尼尼是間偏親子氛圍的義大利連鎖餐廳，用餐區很大，適合全家大小一起前往。樂尼尼也取得APN職人認證，開放式廚房可以欣賞師傅親手製作手工窯烤披薩，店內招牌是BBQ爐烤鳳梨雞腿以及地中海海鮮總匯等。除了用餐環境舒適，樂尼尼的內湖店有一整面花牆，也成為網美打卡熱點。

Le NINI 樂尼尼義式餐廳

大直ATT店：台北市中山區敬業三路123號6F

內湖花市店：台北市內湖區新湖三路28號2樓

京華城店：台北市松山區八德路四段138號8樓

No.1 BANCO

BANCO是最近家喻戶曉的台灣之光！台灣打敗義大利，勇奪2019世界拿坡里披薩錦標賽冠軍，其中一位選手就是就是BANCO的店長李品儀，她更是各國唯一得到金牌的女性選手。BANCO的窯烤披薩會這麼厲害，是因為他們請來世界披薩冠軍牧島昭成，指導正統的拿坡里披薩，甚至還跟著牧島到日本學習。

BANCO同時也被Big Seven Travel推薦為「台北最佳7間Pizza 餐廳」招牌包括了水牛菇瑪格麗特、西班牙生火腿芝麻葉披薩。

BANCO

八德店：台北市八德路三段108號

世貿店：基隆路二段13-1號1樓

BANCO獲選全球旅游網站推薦。圖／三商餐飲集團提供
BANCO獲選全球旅游網站推薦。圖／三商餐飲集團提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月22日至2019年09月21日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台北市窯烤披薩』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

披薩義大利拿坡里米蘭必吃
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