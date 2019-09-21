比利時列日鬆餅進軍興大學區！「外酥內軟」鮮果點綴好繽紛

位於東區交通要道上，鄰近中興大學學區，路過都不難被它的Tiffany綠色招牌以及藍色大門所吸引，仔細一看原來是一間比利時列日鬆餅專賣店。

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不同於美、日式鬆餅的作法，比利時列日鬆餅吃起來有著很不一樣口感，其最大的特色就是在麵團裡加入「珍珠糖」取代白砂糖，讓鬆餅外皮更為酥脆，品嘗起來更有層次，是列日鬆餅很重要的秘密武器。

▲一顆顆珍珠糖，是由甜菜提煉而成，擁有耐高溫、低糖度、含水量高的特性 分享 facebook 。

▲烤好之後的鬆餅，"吹涼"也是一個很重要的環節。 分享 facebook

不同於大家對鬆餅有熱著吃的觀念與想法，其實比利時列日鬆餅更適合冷著吃，比起剛出爐時口感，吹風冷卻後的餅皮吃起來較為鬆脆，介紹完兩項秘密武器後，緊接著要帶大家認識精選品項啦。

月光流域

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蘋果、奇異果、藍莓、乳酪餡最後再加上一球meji藍莓優格口味冰淇淋所組成的月光流域，冰淇淋還吃的到藍莓果粒，最厲害的是列日鬆餅並沒有因為冰淇淋的融化，餅皮就變得很軟，珍珠糖也算占了一份功勞呢。

繽紛樂園

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經過巧手的點綴，繽紛樂園看起來更誘人啦，好似一座水果塔，乳酪餡吃起來不甜膩，再搭配香蕉、奇異果、藍莓不同水果交疊再一起，豐富的層次口感，真的是讓人會上癮。

▲水果的擺盤如游樂園的摩天輪般，是店員設計的小巧思。 分享 facebook

吃膩甜食想來點鹹口味，Poppy waffle比利時列日鬆餅裡頭也有販售呢，鹹食控可別錯過！

起司火腿

鬆餅的上頭先擦上些許起司醬，在夾上雙重配料起司與火腿片最後撒上乳酪絲，送進烤箱，不一會兒時間鬆餅就出爐囉。

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喜歡鹹香味的朋友，千萬別錯過這款，其作法看似平凡簡單，但其口感可是不輸給甜食口味唷。

這裡不只賣鬆餅，店內還有薄皮8吋Pizza可點選，打破以往鹹Pizza的思維，造福鹹、甜口味愛好者，兩種口味在這都找的到，餅皮都是由店家自行打發好的麵團手工桿製而成，因此每片披薩的形狀都不盡相同，也算是店內另類的特色啦。

瑪格麗特披薩

用杏鮑菇、九層塔、番茄片、洋蔥、起司組合而成的經典口味怎麼能放過，咬下薄脆的餅皮依稀聞的到麵粉香，番茄的酸甜滋味結合九層塔香氣在嘴裡蔓延開，而且吃起來沒有太重的洋蔥味，讓人不自覺一片接著一片。

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日式抹茶紅豆麻糬披薩

抹茶控看過來，可別漏掉這款日式抹茶紅豆麻糬，抹茶香伴隨紅豆香氣開啟舌尖上味蕾，再一口咬下香濃起司與麻糬雙重牽絲，只想直呼超過癮！

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下午茶就是要有吃有喝才過癮，從食物區轉戰到飲品區，推薦4款不同種類的飲品給大家。

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葵瑞公園

以鮮奶+綠茶為基底，再撒上些抹茶粉作點綴，葵瑞公園著重在鮮奶與茶的比例，抹茶味偏淡些，綠茶的清香與奶香完美融合，喝起來很香醇，若是衝著抹茶味而來，建議可以點選店內另一款飲品-抹茶歐蕾，會有更濃厚的抹茶香氣。

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夢幻星空紫蝶花

如星空般的紫藍漸層色，氣泡還不停的跑動，想來杯簡單爽口的飲品，那麼來杯紫蝶花汽泡飲就對了。

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玫瑰冰霜咖啡

一上桌讓你先享有強烈的視覺感受，待欣賞完優雅的漸層色之後，可要記得將它均勻攪散開。

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香濃拿鐵與玫瑰香氣巧妙結合，淺嚐一口，淡淡玫瑰香即飄散在喉間，越喝越順口，平日有習慣飲用拿鐵的朋友，偶爾來杯有花香味的也不錯。

黑森林果粒茶(可回沖)

喜歡喝帶點微酸口感的朋友，不妨來一壺黑森林果粒茶，果粒茶有著不同的維他命、果酸和礦物質，再加上不含咖啡因和單寧酸，有著養顏美容的功效，不敢喝酸感飲品的朋友也別擔心，店家也有貼心附上蜂蜜，可以依照個人喜好加入至果粒茶中唷。

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目前到店內用餐打卡即享有全品項9折優惠以及外帶品味經典系列鬆餅$100/3入的活動，身為甜點控的你可別錯過啦。

▲簡單卻不失情調的鬆餅店，是忙裡偷閒好去處。 分享 facebook

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【Poppy Waffle 興大店】

地址：台中市東區台中路367號

電話：04 2280 8649

營業時間：上午10:00 - 下午6:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2m4rEk3





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