假期到海邊約會！北海岸「面海咖啡廳」３分鐘可以下水 老物風格超好拍

2019-09-15 17:30 聯合新聞網 文／遊妤思



週末假日，看到藍天白雲的好天氣，就想往海邊跑。在 IG 上「Le coq 公雞咖啡」就是一個三不五時會出現在北海岸的熱門打卡點，店內具有濃濃的雜貨風格，往後院走還可看美麗海景，只要不到3分鐘的路程，就可以享受蔚藍大海的沁爽、以及乾淨平坦的沙灘，非常適合大家來約會玩水。

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位在北芝潛水灣的公雞咖啡，已在地經營10年之久，熟客不斷回訪。咖啡廳內雜貨風格十分迷人，從大馬路的入口走進來，眼前皆是滿滿的老件，舊式電話、打字機或機車等等，隨便一站都是超美的打卡風景。木色的裝潢搭配綠意的熱帶植物，以及圓圓的燈泡，異國風情滿滿，顯得舒服又享受。

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穿過咖啡廳來到後院的戶外座位區，這邊有一排超美海景座位，也是經常出現在 IG 上的夢幻打卡點，蔚藍的天空以及遠處的大海，一切都讓人心情愉悅。若想要更親近大海的朋友，只要再往前走約3分鐘的路程，無論你是是踏浪、或是玩水都沒問題，戀人們還可以手牽手漫步沙灘上玩水，簡直浪漫到不行！

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而且這裡不只風景美，餐點也是夠水準！絕對不會陷入「花錢吃風景」的窘境。飲料浮誇又好拍，讓人彷彿來到海島國家，水果茶幾乎是碗裝的尺寸，裡頭水果大塊、又新鮮。而微醺調酒，霸氣插上一支酒瓶，搭配遠方美麗海景，讓人還沒喝就美醉了。

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若有興趣來訪的朋友也不用擔心交通，三芝淺水灣這裡有收費停車場，週邊也有投幣式的沖洗設備及洗手間，十分方便。週末假期不妨與朋友或戀人安排一日遊小旅行，體驗北海岸浪漫的蔚藍海面吧！

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Le coq 公雞咖啡

地址：新北市三芝區北勢子45-16

電話：02 8635 1363

營業時間:11:00-20:00（平日）；11:00-20:00（假日）

*例假日會多收一成服務費喔