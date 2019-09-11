台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店 還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30 聯合新聞網 文／遊妤思



不用飛到韓國弘大，台北就有超萌的浣熊咖啡廳。位在捷運中山國中站附近的「穿越九千公里交給你」是一間很特別的寵物友善店家，擁有複合式的咖啡館與洗衣店，除了有美味的咖啡與甜點，還有浣熊妹妹ROCKET和邊境牧羊犬GOLDEN、狐狸Nick陪你悠閒一下！

圖／部落客巷子裡的生活授權 分享 facebook

圖／截取自穿越九千公里交給你 分享 facebook

在繁忙的城市之中，有一處撫慰人心的空間是令人著迷的。穿越九千公里位在離捷運站步行約5-8分鐘的巷弄中，裝潢偏於美式的傭懶復古風，溫馨又有個性，除了可讓大家不限時的停留，還有一排網美超愛的LG洗衣機，每個角落都點綴著輕鬆愜意的悠閒氛圍。

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說到店家的特色，不得不提的就是超萌人氣寵物「浣熊」了阿！活潑好動，就像狗狗一樣熱情，有時還會放出來跟客人互動，真是超級可愛。雖然浣熊的外表很可愛，但還是有野性，切記不要以拳頭、手掌、手指等故意晃動挑逗浣熊玩撕咬遊戲，如此會有受傷的危險。

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而九千公里，其實是指巴黎到台北的距離，也是老闆赴法國學甜點歸來的意思，店家每天都有約4-5種甜點可以選擇，像是巧克力塔、水果米布丁塔、檸檬塔、地中海蛋糕等等，喜歡吃甜點的朋友可不要錯過囉。

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穿越九千公里交給你

地址：台北市松山區民權東路三段160巷19弄16號

（捷運中山國中站）

電話：0972 299 822

營業時間：週一14:00-23:00／週二至週四13:30-23:00／週五13:30-24:00／週六13:00-24:00／週日13:00-23:00

*最低消費：一杯飲料