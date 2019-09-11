藍色拉麵太夢幻！ 不用飛日本也能吃到清爽唯美的藍色雞湯拉麵

2019-09-11 12:01 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／IR 愛雜貨愛旅行粉絲團授權提供(以下同) 分享 facebook

想嚐嚐藍色的拉麵嗎？你想像中的味道是什麼呢？ 自從日本東京拉麵店吉法師開發出藍色拉麵之後，一度引發熱潮，沒想到現在這碗唯美夢幻藍的藍色雞湯拉麵，在台北師大附近的「真劍拉麵」也能吃得到了。清澈見底的藍色湯頭，一端上桌就先讓人眼睛一亮，喝湯後入喉的是清爽又色香味俱全的美味雞湯，不用飛日本就能吃賣相如此吸睛的拉麵，讓人大呼幸福！

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位在台電大樓三號出口附近，低調的「真劍拉麵」小小店面中只有七個吧檯座位，採販賣機點餐，全店亦只販賣三道菜，分別是「鹽味翠雞拉麵 (藍色拉麵）」、「醬油雞湯拉麵」、「豚骨拉麵」。真劍在日文是“認真”的意思，很日本精神拉麵店選擇只呈現最好的三道拉麵。

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主要介紹的「鹽味翠雞拉麵」，其藍色的湯汁，直覺應屬於大海的滋味與涼爽感，但可別被不真實的視覺感受給騙了，其實若第一口沒有吹涼一下，會發現“超級燙”，完全是一碗熱呼呼的拉麵，喝起來屬於不會太鹹的鹽味雞湯，整體的清爽口感滿分！

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不少人可能會好奇到底這美麗的藍色湯頭是怎麼來的？老闆說這是蝶豆花熬煮成的天然顏色，搭配主要是用雞骨熬煮兩小時的湯頭，口感清爽不膩，還能喝出淡淡的雞湯香味，甚至說道「蝶豆花富含花青素，對眼睛很好、抗氧化，本身其實沒有味道。」神奇的是，湯頭擠入檸檬汁還會漸漸變成紫色或紅色，視覺十分驚豔。這麼夢幻的IG打卡美食，一定要抽空前去試試看哦！

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真劍拉麵

地址：台北市大安區師大路126巷1號

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