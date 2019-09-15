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珍珠還能這樣吃？意想不到的「鹹珍珠料理」席捲你的味蕾！

2019-09-15 12:42Taipei Walker

台灣特有的「珍珠奶茶」是許多外國遊客指定必喝的飲料，近期日本更掀起飯、麵等鹹口味的珍珠創意料理，這一波鹹珍珠熱潮延燒至台灣，顛覆你對珍珠的想像！日系珍珠奶茶沾麵！

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★麵屋武藏（神山店）

人氣日式拉麵店「麵屋武藏」特別自日本店引進配方，推出「珍珠奶茶沾麵」，使用雞胸肉和鰹魚熬煮3小時做為湯底，加入豆奶打造出柴魚風味的濃郁鹹香沾麵湯頭，而珍珠也經過柴魚醬汁醃製入味，麵體則搭配中粗直麵拌入紅茶油再附上台式鮮嫩蔥油雞、鹹檸檬和小黃瓜等配料，最後撒上些許堅果粉，打造出大份量超飽足的沾麵，完食後還能將杏仁茶加入剩餘的湯頭，當作餐後的甜點享用。

珍珠奶茶沾麵330元／麵屋武藏神山店限定販售，9／16至9／22限定販售，每日限...
珍珠奶茶沾麵330元／麵屋武藏神山店限定販售，9／16至9／22限定販售，每日限量5份。
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【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路一段121巷18號

電話：（02）2542-8222


★蟹老闆古早味手工蔥油餅

堪稱是美食戰區的「內湖737巷」不乏美食店家，開設6年屹立不搖的「蟹老闆古早味手工蔥油餅」，主打真材實料製作一張張蔥油餅，近幾年更陸續推出多款創意口味吸引新舊顧客前來嚐鮮，不論是搭配珍珠、王子麵、可樂果，都顛覆一般人對於蔥油餅的想像。

珍珠蔥抓餅40元／在香酥蔥抓餅中加入珍珠、巧克力醬等配料，打造出前衛創新的口感。
珍珠蔥抓餅40元／在香酥蔥抓餅中加入珍珠、巧克力醬等配料，打造出前衛創新的口感。
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【店家資訊】

台北市內湖區內湖路一段737巷31號

0926-090-836


★春水堂（中科永福店）

高人氣的春水堂是外國遊客來台指定必喝的珍奶品牌之一，而春水堂也同步推出代表性鍋物，使用特製高湯搭配斯里蘭卡紅茶為基底加入鮮乳、珍珠，以茶入鍋打造具有衝擊性的「珍珠奶茶火鍋」，帶有淡淡茶香的湯頭更達到去油膩的效果，創新的珍珠奶茶鍋目前只在台中中科永福店、台中豐原店推出，想要嚐鮮的珍珠控不能錯過！

珍珠奶茶鍋（豬肉）320元／附上手打魚漿、精選肉片、雞蛋、配料及蔬菜，搭配白飯和...
珍珠奶茶鍋（豬肉）320元／附上手打魚漿、精選肉片、雞蛋、配料及蔬菜，搭配白飯和頂極沙茶XO醬。
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【店家資訊】

台中市西屯區永福路141號

（04）2461-8651


★黑邦廚房

隱身三重巷弄中的溫馨小店「黑邦廚房」，除了經典款義大利麵也推出創意風味如「波霸珍珠」、「日式味噌豬五花」、「韓式泡菜培根牛」等等，定期更換菜單推出新品，以多變的義大利麵口味吸引顧客上門，相對於台式義大利麵的的濕潤醬汁，「黑邦廚房」主打正宗的義大利麵風味，將濃郁的醬汁收進麵條中，口口入味讓顧客一吃就愛上。

煙燻鮭魚波霸珍珠奶油義大利麵320元／以Q彈珍珠加入以進口頂級鮮奶油製作的奶油醬...
煙燻鮭魚波霸珍珠奶油義大利麵320元／以Q彈珍珠加入以進口頂級鮮奶油製作的奶油醬汁義大利麵中，搭配煙燻鮭魚、野菇等配料，毫無違和感。
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【店家資訊】

新北市三重區永安北路二段25巷10號（27巷進入）　

（02）2855-9591


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義大利麵奶茶古早味

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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