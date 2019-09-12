三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02 聯合新聞網 文／遊妤思



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滷味也跟著時代在進化，愈來愈多千奇百變的食材出現在滷味攤販上，先問問你有看過滷味攤賣「滷牛排」嗎？ 三重這家「美鳳滷味」老闆超有創意又時常推出超狂新品，最新推出的是「法式滷牛排」和「痛風海鮮」，許多愛吃滷味的民眾看準新奇口味而來，你意想不到的蘋果、小番茄，甚至連雞佛都可以用滷的！從便宜到高檔的食材這裡通通品嚐的到，吃膩了傳統滷味，換個口味來尋寶吧！

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食材豐富度十足，甚至出現讓人大呼太豪華太浮誇的組合，超有創意的新品，一定要讓你大開眼界：

「法式滷牛排」

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耗時費工的法式滷牛排是店家「週五限定」的新品。將一份300公克的牛排，精心滷至180公克，每份大約6~7盎司，再厚切成一塊塊，再搭配馬鈴薯以及蒜片，超法式的吃法，還會附贈一小盅芥末洋蔥可以搭配提味。

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吃下一口，滿滿的牛肉鮮味在口腔四溢，絕對沒想過牛排肉質竟可以這麼嫩，幾乎用唇一抿就化開，滷汁包覆在其中還不搶走牛排風采，頓時在家吃滷味像極了在餐廳吃高級料理呢！不過，不是隨時來都能買得到，想嚐嚐的顧客，需在2天前電話預訂。

「痛風滷味」

這真是貨真價實的海鮮痛風鍋啊！痛風滷味包含了蝦子10隻、日本干貝6顆、澎湖小捲2隻、新鮮雞佛2顆，滿滿的一碗讓人看了超滿足，在炎炎夏日再買啤酒來搭，實在是太爽快了。 圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供 分享 facebook

這一份最吸睛的亮點就是「雞佛」，滷味攤上出現這一款感覺特別威，還有彈牙的干貝、新鮮軟嫩的澎湖小捲、超鮮甜好剝的十隻蝦，讓人一口一口吃不停。如果不敢吃雞佛的，還可換成扇貝或其他同等價位的海鮮。

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再加推幾樣人氣品項，肉甜多汁的脆彈松阪豬，軟中帶咬勁的豬五花吃得也豆香味的手工有機豆皮，再推一定要點的澎湖花枝丸，吃得到Q彈花枝塊哦。美鳳滷味顛覆了一般人對滷味的傳統印象，嚴選食材和厚工烹調，讓滷味吃的既享受又高級！

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美鳳滷味

電話：02-2976-7288

地址：新北市三重區正義南路73號 (光興街口)

營業時間：11:00~13:30、16:00~22:00

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