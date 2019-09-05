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6間討論度爆表新開店快收下！ 讓你從午餐到宵夜吃到停不下來

2019-09-05 11:03Taipei Walker

「吃什麼？」儼然成為現代人生活中最常見的煩惱，每當有新開店總是會造成大批人流排隊搶吃，本期特別介紹日本老字號鰻魚飯、新加坡三大肉骨茶，以及位於上班族商圈的高CP值美食， 讓你不用再煩惱午餐、晚餐甚至宵夜吃什麼。

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★松發肉骨茶

在新加坡飄香半世紀的「松發肉骨茶」，以招牌肉骨茶從街邊一台手推車，一路賣到印尼、泰國、中國各地，更在2016年被新加坡米其林必比登列為推薦美食，讓「松發肉骨茶」不再只是新加坡在地人口耳相傳的美食，更是外國遊客到訪新加坡的必吃美食餐廳。此次夾帶著連續3年榮獲新加坡米其林必比登推薦的光環，正式插旗SOGO復興館美食街，為東區美食戰區再添一間必吃清單。除了招牌龍骨湯之外，還主推清爽不膩口的「麵線湯系列」，以及嗜辣者一定要點的重口味「麻辣豬腳乾麵」，不管是哪一款都是經典菜色，一定要讓吃貨衝去搶吃。

招牌龍骨湯260元／嚴選豬肋骨和蒜頭、烘烤過的沙勞越白胡椒等配方一同熬煮8、9個...
招牌龍骨湯260元／嚴選豬肋骨和蒜頭、烘烤過的沙勞越白胡椒等配方一同熬煮8、9個小時，使整碗肉骨茶帶有濃郁的胡椒味，以及軟嫩好入口的肉排。配上一份油條吸滿湯汁是最經典的新加坡人吃法。
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麻辣豬腳乾麵線240元／為松發獨家研發的餐點，將人氣滷豬腳搭配麵線、鹹菜以及肉骨...
麻辣豬腳乾麵線240元／為松發獨家研發的餐點，將人氣滷豬腳搭配麵線、鹹菜以及肉骨湯，是道令人有飽足感的麵食。
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【店家資訊】

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號B2 (SOGO復興館)

電話：（02）2773-2878

營業時間：11：00～21：30；11：00～22：00


★新加坡發起人肉骨茶（ATT門市）

堪稱新加坡三大肉骨茶之一的「發起人肉骨茶」，將於9／6正式進軍台北信義區，和首波插旗台灣的黃亞細肉骨茶、8月底試營運的松發肉骨茶聯手起一波新加坡「白湯肉骨茶」話題，讓吃貨可以一次吃到3大經典。於新加坡當地飄香40年的發起人肉骨茶，在創辦人蔡老先生在精心研究之下，以傳統潮州肉骨茶為基底，添加獨門配方熬煮成一碗碗連周杰倫、蕭敬騰等明星都愛的「發起人肉骨茶」。店內販售的餐點不僅有招牌長排骨肉骨茶，還針對各種豬內臟推出清爽的湯底和重口味的砂鍋，讓人有多重選擇。

招牌長排骨肉骨茶 價格店洽／嚴選肉質最鮮嫩剛好的7個月大豬，和獨門藥材配方熬煮，...
招牌長排骨肉骨茶 價格店洽／嚴選肉質最鮮嫩剛好的7個月大豬，和獨門藥材配方熬煮，湯頭清澈卻又帶有香濃胡椒香，是胡椒控一喝就愛上的美味。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松壽路12號（Att 4 fun）

電話：（02）7737-9905

營業時間：11：00～22：00；11：00～23：00


★樂軒和牛割烹

「樂軒」針對和牛料理不斷推出不同吃法來滿足饕客挑剔的嘴，堪稱台灣頂級和牛餐廳代表之一，也是追求頂級肉感體驗的肉肉控一定要吃過的店。這次選在晶華酒店推出「樂軒和牛割烹」全新品牌，以日式高級割烹料理帶出和牛的各種風味，搶攻頂級肉肉控的胃。推出三種價位高級日式和牛套餐，從前菜、主餐到甜點共8至12道料理都選用澎湖野生明蝦、蘭嶼飛魚卵、北海道赤上海膽等當季新鮮高檔食材，透過師傅的巧手和日本A5和牛、澳洲9+和牛搭配出美味料理。並特別耗資百萬訂製專業烤爐，就是要用360度平均加溫的爐子讓頂級和牛以最完美的五分熟度呈現在饕客面前。

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【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B3（台北晶華酒店）

電話：（02）2511-2300

營業時間：12：00～15：00（13：30）；18：00～23：00（21：00）


★鰻重總本家

在日本東京擁有80年歷史的老字號鰻魚飯「東京根GISHI宮川」，是許多鰻魚控去日本必吃的經典美食。此次由第三代店長親自監製，首次跨海來台推出日式鰻魚飯專賣店「鰻重總本家」，最低價只要290元就可以吃到最經典正宗的關東醬燒鰻魚料理。為了保證豐腴軟嫩魚肉、避免過粗的魚刺影響口感，特地挑選高屏地區180至200公克重的養殖鰻魚製作。而烤鰻魚最需要經驗老到的職人在場實演，以傳統關東先蒸後烤作法，反覆刷上日本獨家特製醬汁入味，讓鰻魚呈現清爽甘甜風味，鰻魚控一定要來嚐鮮。

特製炭燒鰻重御膳（特大）780元／為最經典傳統的鰻魚套餐，特大份量的鰻魚直接滿出...
特製炭燒鰻重御膳（特大）780元／為最經典傳統的鰻魚套餐，特大份量的鰻魚直接滿出，不僅吸睛好打卡，更是店內人氣招牌。
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抹茶紅豆牛奶日式刨冰180元／綿密口感的日式剉冰配上經典的抹茶淋醬和蜜紅豆，讓吃...
抹茶紅豆牛奶日式刨冰180元／綿密口感的日式剉冰配上經典的抹茶淋醬和蜜紅豆，讓吃貨有個完美的結尾。
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【店家資訊】

地址：新北市林口區文化三路一段356號2樓 (林口三井OUTLET美食街)２Ｕ電話：（02）2608-6889

營業時間：11：00～21：30；11：00～22：00；10：30～22：00


★灰鍋

以文青、高CP值為主打的「灰鍋」，是由幾名年輕人共同創辦的火鍋店，希望提供平易近人的價格，但卻是在有質感的用餐環境下享受美食，讓吃小火鍋也可以有當文青、網美的感覺，更要用138元的最強商業午餐攻下南京復興上班族的午餐時光。在食材部分也不馬虎，特別嚴選北海道昆布和柴魚熬煮湯底，並且強調天然健康的概念，不添加多餘的味精、香料等化工食品，讓外食的上班族也可以吃得健康無負擔。而為了讓來店的客人可以吃的很滿足，更推出加價59元，就可以再獲得一份肉盤，就是要搶下南京復興商圈高CP值火鍋稱號。

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【店家資訊】

地址：台北市中山區長春路261號

電話：（02）2517-2571

營業時間：11：30～15：00、17：00～21：00


★呷咪 牛肉麵·宵夜

台北夜貓子有口福！被譽為台北最強宵夜戰區的市民大道，每到夜幕黃昏之後便開始熱鬧，各式風格的宵夜美食，不僅讓夜貓子半夜可以飽餐一頓，更讓吃貨抵抗周公的誘惑，衝到市民大道上吃上一頓深夜限定美食。而近期在市民大道上竄紅的「呷咪 牛肉麵．宵夜」，以高CP值台灣古早味小吃為主打，搭配文青復古的裝潢，讓路過的人都忍不住好奇。店內招牌牛肉麵湯底於每天現熬現煮，堅決不放隔夜，在台北深夜美食中備受關注。另外還將台式小吃加入創意想法，結合四川、泰式料理靈魂，讓人有驚豔感。

泰式打拋豬肉涼麵70元／用泰式打拋豬肉創新台式涼麵，添加大量豆芽菜、紅蘿蔔絲和小...
泰式打拋豬肉涼麵70元／用泰式打拋豬肉創新台式涼麵，添加大量豆芽菜、紅蘿蔔絲和小黃瓜絲，清爽無負擔。
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【店家資訊】

地址：台北市松山區市民大道四段179號1樓

電話：（02）2577-2771

營業時間：18：00～凌晨03：00


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鰻魚和牛大台北美食

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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