睽違一年「擎天崗中央步道」重新開放！採「人、牛分離」管理，週末就上山看牛吃草

2019-09-02 20:05 聯合新聞網 文／陳信儒



圖／陽明山國家公園臉書粉專 分享 facebook 「擎天崗草原中央步道」睽違一年再度開放！擎天崗位於台灣的陽明山國家公園內，優美又舒壓的環境總是擠滿人潮，去年8月野化水牛襲擊遊客事件頻傳因而關閉，一年過去了，陽管處規劃「人、牛分離」安全維護措施，宣布即刻起對外開放，快趁天晴時上山踏青，欣賞牛群漫步草原的景緻。 圖／陽明山國家公園臉書粉專 分享 facebook

中央步道安全防護設施改善工程所設圍欄全長約530公尺，為柱高130公分與3橫欄型式，可避免水牛穿越或跳越。8月31日先行開放250公尺至第一眺景點，9月底完工後開放全段步道。後續第2階段工程將施作第一休憩草坪與第二休憩草坪之圈圍圍欄，兩區草坪將輪流分別提供野化水牛吃草或遊客休憩使用。 圖／陽明山國家公園臉書粉專 分享 facebook

陽管處近年陸續進行擎天崗的無障礙關設施改善、擎天崗遊客服務站的展示更新及中央步道安全防護設施改善工程，呼籲大家配合現場管理措施，帶著愉快的心情體驗微風吹拂及欣賞牛群漫步草原的特殊景緻。

陽管處提醒遊客，切勿翻越圍欄進入野化水牛棲息區域及施工區域，確保與牛隻保持適當距離，封閉區域與舊有步道銜接處已設圍欄或刺鐵絲圍籬及警告牌示，請勿闖入。持此之外，頂山-石梯嶺步道之石梯嶺草坪設有3組避牛樁，如遭水牛追逐時請善用避牛樁躲避。

擎天崗

地址：台北市士林區菁山路101巷246號