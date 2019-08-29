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「全台最美相機店」藏身大稻埕百年建築裡　文青系網美打卡點再+1

2019-08-29 14:40聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

全台最美的相機店。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
全台最美的相機店。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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相機迷看過來！台北又多了一處讓網美們瘋迷的文青打卡點了，台灣OLYMPUS在迪化街打造了首間全方位的相機旗艦店「OLYMPUS PLAZA TAIPEI」，店址座落在觀光人潮眾多、文創氣息濃郁，並擁有豐富歷史的大稻埕商圈，更選定落腳在一幢百年建築裡，對於OLYMPUS剛好在2019年邁向品牌第一百個年頭來說，更具特殊意義！

OLYMPUS在台灣的首家藝文空間。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI...
OLYMPUS在台灣的首家藝文空間。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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大稻埕旗艦店選定在迪化街古色古香的老街建築中，室內風格選定低調沉穩的空間設計，這是日系相機OLYMPUS在台灣的首家藝文空間OLYMPUS PLAZA TAIPEI，這一棟建築本身的百年歷史，讓在此處拍出的照片多了些韻味，整體空間規劃了包含「產品體驗區域、舒適教學教室、專業實景攝影棚、設備齊全的多功能藝文空間」，可以說是讓現代光學影像科技與歷史建物撞擊出全新視覺火花，也讓這裡不僅是藝廊，同時也是攝影棚，非常適合喜歡拍照的相機迷來店裡探索一番。

沉穩系裝潢更顯低調，適合文青系網美打卡拍照。圖／OLYMPUS PLAZA TA...
沉穩系裝潢更顯低調，適合文青系網美打卡拍照。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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OLYMPUS在台灣的首家藝文空間。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI...
OLYMPUS在台灣的首家藝文空間。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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可開設攝影課程、講座、攝影展等活動空間。圖／OLYMPUS PLAZA TAIP...
可開設攝影課程、講座、攝影展等活動空間。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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OLYMPUS PLAZA TAIPEI 已於8月22日正式對外試營運，預計9月8日將會正式開幕。主打「先體驗，再購買」服務，首先亮相的空間為「產品體驗區域」，全系列產品也放置於現場，未來將固定提供攝影課程、講座、攝影展等活動開設。店內文青風的擺設，讓人不管怎麼拍都好看，快趁著試營運期間，來全台最美的相機店拍張文青網美系合照吧。

建築本身的百年歷史，讓此處多了些韻味。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPE...
建築本身的百年歷史，讓此處多了些韻味。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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店內文青風的擺設，讓照片怎麼拍都好看。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPE...
店內文青風的擺設，讓照片怎麼拍都好看。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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OLYMPUS PLAZA TAIPEI目前試營運，預計9/8開幕。圖／OLYM...
OLYMPUS PLAZA TAIPEI目前試營運，預計9/8開幕。圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI提供
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OLYMPUS PLAZA TAIPEI 大稻埕旗艦店

地址: 台北市大同區迪化街一段142號

電話: 02-2553-8826

營業時間：10:00-21:00(周一公休)

試營運營業時間：10:00-18:30(周一公休)

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