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大台北３間療癒系手搖！質感店面讓你忍不住照洗版IG

2019-09-02 10:00Taipei Walker

面對炎炎夏日，一定要來杯手搖飲料解暑，在今年度就有3 家超高人氣的飲料店洗版IG ，除了高顏值的飲料更具備特色店觀及俏皮可愛的LOGO，想邊喝飲料邊打卡就一定要跟著編輯衝這3 家洗版IG 的飲料店！

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★錐子日式可麗餅

位在永康街巷弄中的「錐子日式可麗餅」，由老闆芮先生赴日本學習正統日式可麗餅製作方法，回台後創業所開設，以獨特的軟中帶脆餅皮、清爽不膩口的日式鮮奶油打造出一款款日式風格的可麗餅，搭配著日式咖啡、香蕉牛奶等飲品，才開幕短短數月就吸引不少甜點控前來，而精心設計的日系小清新店觀更成為打卡熱點。

拿鐵咖啡 100 元／外帶杯看得見店家特色LOGO 。
拿鐵咖啡 100 元／外帶杯看得見店家特色LOGO 。
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蜂蜜檸檬可麗餅（左） 120 元／經典高人氣口味，以蜂蜜醃漬的黃檸檬酸甜可口。芒...
蜂蜜檸檬可麗餅（左） 120 元／經典高人氣口味，以蜂蜜醃漬的黃檸檬酸甜可口。芒果鮮奶油可麗餅（右） 150元／夏季限定，使用愛文芒果自製果醬，吃得到大塊芒果果肉。
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【店家資訊】

地址：台北市大安區麗水街 16 巷 8 號　

電話：（02）3343-3950 　


★俏Ciao Tender

在今年6月份開幕的「俏Ciao Tender」，主打以調酒方法製作每一杯手搖飲料，經過不斷嘗試打造出完美的手搖茶，並自製「薰衣草糖」、「迷迭香糖」等6種糖增添茶飲天然風味。除了以酒吧規格設計的店面超好拍，「俏 Ciao Tender」的主視覺為一隻的正在搖雪克杯的鵝，一整面的超吸睛打卡牆也成為IG洗版常客。

鳳梨水果茶 75 元（前）。柚子金桔氣泡飲 85 元（後）
鳳梨水果茶 75 元（前）。柚子金桔氣泡飲 85 元（後）
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【店家資訊】

地址：台北市大安區敦化南路一段 160 巷 29-1 號

電話：（02）8771-5452


★抿茶min cha原葉奶蓋茶

主打原葉奶蓋茶飲的「抿茶 min cha 」，以「飲料甜點化」為核心理念，不論是使用法國進口芝士和韓國鮮奶油製作濃郁的「大理石鏡面奶蓋」，或是以法式手炒焦糖打造具焦糖香氣的飲品，都吸引飲料控前來嚐鮮。隱藏版新品「手炒焦糖大理石三閨蜜」，將紅茶、綠茶、奶茶搭配寒天製作三色天然茶凍，特殊紋路成為網美來訪必點品項。而最吸睛的就屬一整面粉色系打卡牆和精心設計的 LOGO 「抿寶」，想霸佔奶蓋的超萌表情秒殺底片。

大理石奶蓋白桃烏龍 80 元／獨特的大理石奶蓋十分吸睛。
大理石奶蓋白桃烏龍 80 元／獨特的大理石奶蓋十分吸睛。
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【店家資訊】

地址：台北市松山區市民大道四段 11 號

電話：（02）8771-6682


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Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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