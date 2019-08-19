再不拍就沒機會！基隆夢境長廊「中山陸橋」要拆了，快跟舒淇來場最後的約會

2019-08-19 13:51 聯合新聞網 文／陳信儒



基隆中山陸橋拆除時間確定了，再次吸引大批遊客拍照留念。圖／IG網友michaelbbt授權、IG網友hanes.ka授權 分享 facebook 再不來拍就真的沒機會了！10多年前金馬影后舒淇主演的《千禧曼波》，曾在「中山陸橋」取景，她沿著長而彎的陸橋瀟灑前行，讓中山陸橋一夕之間爆紅，其懷舊古老的特色更成為MV熱門拍攝地，也是影迷朝聖、網友打卡的熱門景點。當地政府日前宣布，中山陸橋計畫明年走入歷史，各位近期路過基隆記得前去拍照留念，因為明年中山陸橋真的要說掰掰了！ 基隆中山陸橋拆除時間確定了，再次吸引大批遊客拍照留念。圖／IG網友michaelbbt授權 分享 facebook

為接通基隆市港西與市區交通樞紐，市府啟動中山一路第一工區拓寬工程，7月開始進行「中山橋」下引匝道拆除及橋下道路拓寬工程，工期為1年。至於舒淇拍電影走過「那夢境般的長廊」中山陸橋也計畫在明年確定要拆除。 基隆中山陸橋晚上取景也別有一番風味。圖／IG網友cclemonbaby授權 分享 facebook

連接忠二路與安一路的中山陸橋，位在基隆舊火車站旁，幾乎每一天都有網友路過打卡，甚至有人笑稱，只要走過中山陸橋就能擁有舒淇一般的氣質。如今拆除消息公布之後，令不少網友大喊不捨。 中山陸橋明年計畫拆除。圖／IG網友chris__520授權 分享 facebook

中山橋1931年建立，1976年重建，當地叫做「高砂橋」，橫跨中山一路與孝四路之間，是連通基隆火車站前後站、中山、仁愛與安樂區重要通道。中山陸橋則在橋旁，是戰後所建，為步行通道，2013年還發生橋面坍塌，1女受傷，後來修復仍可通行。

中山陸橋

地址：基隆市仁愛區孝四路10號