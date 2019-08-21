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大直超強漸層飲料！　把調酒概念放進玻璃球內 撞出獨創滋味

2019-08-21 11:03行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

熱辣的太陽酌得肩膀發燙，汗隨著手搖飲的水珠滴在馬上就消失的柏油路上，如果手裡的那杯四季春茶緩不了你雙頰的通紅，那就在百花齊放的雲端遇見漸層的冰涼吧！

以調酒概念帶入果汁，從指尖到舌尖都能感受剛好的清涼。
以調酒概念帶入果汁，從指尖到舌尖都能感受剛好的清涼。
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在大直美麗新廣場3樓的轉角邊有一面滿是花草的牆，陽光從整面的落地窗灑下，透著天花板上一朵朵綻著百花的白雲和藏在雲間上百隻的樂高小人偶，座位間佈滿了一盆盆的翠綠，滿滿的森林感好像瞬間為酷暑解了點悶熱。

「海洋藍」以「mocktail」概念將水蜜桃、柳橙汁、藍甘菊加入食用珠光粉，味道...
「海洋藍」以「mocktail」概念將水蜜桃、柳橙汁、藍甘菊加入食用珠光粉，味道酸甜清淡。
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「芒果草泥莓」和「玫瑰夢幻西球」以白色、紫色、粉色的白巧克力淋醬給客人自行為海鹽...
「芒果草泥莓」和「玫瑰夢幻西球」以白色、紫色、粉色的白巧克力淋醬給客人自行為海鹽巧克力慕斯淋上鏡面造型，口感醇厚香濃。
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「我想做出跟大家不一樣的層次感！」年僅30多歲的店長阿龐，留著個性頹廢的鬍子下探著陽光的笑容。退伍那年開始學習調酒，也因此將調酒的概念帶入飲品，開創出多種獨創的口味，就像夏季的芒果碰上冬季的草莓，就如在花叢的夢幻偶遇樂高的趣味，就如代表花草、肉食、拿鐵的「F.M.L」藏著厭世生活的惡趣味，整間店都衝撞著一種浪漫又霸道的可愛。

冰沙機微微的晃動，粉嫩與鵝黃漸層在透明的玻璃球裡暈散，以冷凍後的西瓜與鳳梨，配上玫瑰、百香果糖漿的「玫瑰夢幻西球」，淡淡的花香伴著清甜的水果，沒有過甜的冰膩感反倒清新爽口。

「棧F.M.LCafe」在店內外的各個角落都能發現樂高的蹤影。
「棧F.M.LCafe」在店內外的各個角落都能發現樂高的蹤影。
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天花板上的雲點綴著繽紛百花，雲下躲著小巧的樂高玩偶，衝突得特別可愛。
天花板上的雲點綴著繽紛百花，雲下躲著小巧的樂高玩偶，衝突得特別可愛。
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另一頭端上了同樣粉嫩的「芒果草泥莓」，以冷凍草莓配上牛奶、香草冰淇淋打成果泥後點上芒果優格，兩個最難遇上的滋味卻綿密和諧得天生一對，一口口冰沙堆疊在這個滿著綠意的氣息裡撞著獨有的清新。

店內的飲品全由店長阿龐開發調製，因著敢於創新挑戰的熱誠與老闆的支持，喜歡結合各類...
店內的飲品全由店長阿龐開發調製，因著敢於創新挑戰的熱誠與老闆的支持，喜歡結合各類不同食材堆疊變化，才能讓「棧F.M.Lcafe」一直推出新口味走在最前面。
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景點介紹

棧F.M.LCafe花樣拿鐵

地址｜台北市中山區北安路780號3樓

電話｜02-7718-8386

網址｜棧F.M.LCafe花樣拿鐵

營業時間：週日至四11:00～21:30，週五至六11:00～22:00

價格：玫瑰夢幻西球230元、芒果草泥莓250元、海洋藍220元、DIY鏡面蛋糕350元。餐廳另有附正餐及酒品，以官方網站與粉絲團資訊為主。

　

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拿鐵蛋糕冰淇淋

行遍天下

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WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

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