木柵路窄巷裡的秘密空間 半戶外藝術咖啡館令人放鬆

【圖．文｜行遍天下】

木柵路三段來回幾趟終於承認自己迷路．幸有熱心鄰居指路，彷彿對不得其門而入的外人習以為常，穿越如摸乳巷的窄路，眼前豁然開朗，半面紅磚牆面上塗鴉彩繪的露天開放空間，前方是兩棟相連的平房老建築，晚上打燈後，有著令人放鬆的奇妙氛圍。

平房老建築在打燈後，有令人放鬆的奇妙感。 分享 facebook

老闆Allen是土生土長的木柵人，喜歡東京自由之丘街邊巷弄藝術小店林立的氛圍，加上木柵山丘很多，自由之丘CCIP & CAFE名字於是誕生。前身其實是麵線工廠，由岸汐職人部落率先進駐成立文創工作室，後來正在尋找開店地點的Allen一眼看到低矮平房，腦中就浮現理想烏托邦的藍圖，毅然承租後保留原本建築格局僅加強梁柱結構，用接近原始牆面的顏色粉刷，再用國小廢棄課桌椅加工上色當作餐椅，喚醒童年回憶。

用國小廢棄課桌椅加工上色當作餐椅，接近原始牆面顏色粉刷。 分享 facebook

除了提供輕食、甜點、咖啡與調酒，店內每季會有不同主題的藝術創作展出，戶外露天平台也辦過許多活動，最常舉行的就是露天電影院，分成主題電影和親子電影兩種，親子電影日還會特別準備彩色座墊和小椅子給小朋友，下雨會改搭白色帳篷，就算雨天也不掃興。

老闆Allen有10多年餐飲業經驗，開咖啡館只是個起點，更希望這裡是開放式的藝廊，未來成為多元化的活動空間，讓大家對木柵印象不是只有動物園跟貓空纜車。 分享 facebook





景點介紹

地址｜台北市文山區木柵路三段103巷8號1樓

電話｜02-2937-5585

網址｜自由之丘CCIP & CAFÉ

時間｜11:00～22:00(週五～六)、11:00～21:00(週一～四)





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