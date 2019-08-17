日本控一定要知道的大台北５間日式新開店

台灣人是身為最愛去日本的外國旅客之一，在旅程中最重要的就是吃遍日本各地美食，此次集結大台北5間高人氣日式新開店，不論是日本夯翻天的美食店，還是在日式老宅中享受西餐混搭風，都是日本控一定要插旗搶吃。

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★鳥開親子丼 林口三丼店

親子丼控手刀衝林口三丼！連續五年榮獲日本「全國丼グランプリ最高金賞」殊榮的鳥開親子丼，不僅是日本人日常最經典的美食代表之一，更是旅客到訪名古屋指定必吃的特色美食。此次正式宣告將於7／26首次跨海到林口三丼插旗。為了提供最原汁原味的「鳥開親子丼」，特別在台灣找尋到與名古屋土雞-交趾雞品質相同的紅羽土雞，不論是鮮嫩帶有彈性的雞肉口感，還是香氣十足的雞蛋，配上日本越光米和秘製醬汁完美復刻日本的美味。除了金賞親子丼之外，炸物唐揚雞肉與唐揚手羽先也是獲得「唐揚Grand Prix的最高金賞」的人氣美食，讓吃貨一次滿足。

鳥開金賞獎秘傳親子丼 268元／台灣嚴選的紅羽土雞在日本進口的獨家醬汁中熬煮入味，鋪在九州昆布湯煮成的越光米上，並且最後放上一顆生蛋黃，讓整碗丼飯口感更加滑嫩。 分享 facebook

鳥開金賞獎唐揚炸雞128元／炸到外酥內嫩的唐揚炸雞，起鍋後再沾取秘製醬汁，是炸雞控一定要吃過的日本唐揚炸雞最高金賞。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新北市林口區文化三路一段356號2F（Mitsui Outlet Park 林口）

營業時間：11：00～21：30；11：00～22：00；10：30～22：00





★ROLL ICE CREAM FACTORY

冰淇淋控終於等到日本捲捲冰插旗台灣了！在日本當地帶起一陣泰國炒冰捲熱潮的「ROLL ICE CREAM FACTORY」，從原宿表参道首店開幕以來就造成日本冰淇淋控排隊搶吃，以超過百種自由搭配的選料，在原物料上秉持著日本職人的精神，呈現專屬獨家風味，不僅降低甜度、增加各種配料以及精心的裝飾，讓每次到訪的冰淇淋控都有全新的享受。此次海外一號店選擇在信義區微風南山atre插旗，並推出台灣獨家北海道牛奶冰和小芋圓配料，就是要用超療癒手工現炒捲捲冰，攻陷信義網美的IG牆。

北海道草莓牛奶（左）270元／使用台灣獨賣的北海道牛奶冰為基底，和草莓一起在冰鐵板上拌炒，最後再以可愛的泰迪熊造型餅乾、OREO巧克力餅乾、粉紅愛心巧克力等妝點，以可愛的造型攻佔IG美食牆。抹茶之吻 220元（右）／日本三大人氣口味之一。 分享 facebook

餅乾怪獸 220元／由最經典款的香草冰混搭OREO巧克力餅乾，是巧克力控必點經典口味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號3F (微風南山atre)

電話：（02）6638-9999

營業時間：11：00〜21：30；～11：00～22：00





★旦旦旬 餃子專賣店

擁有超高人氣甜點店「屋莎鬆餅屋」的銀穗集團，配合京站美食街的改裝開幕，推出全新的日式餐飲品牌「旦旦旬」，首次以日式餃子專賣店為主打，嚴謹選料、製成的標準，招牌餃子的內餡選用外銷日本的高品質豬後腿肉，配上鮮甜高山高麗菜與韭菜，在煎餃的薄厚度、酥脆度和內餡配方比例等都是透過一次又一次的研究和試吃，最終為餃子控端上一盤香脆、皮薄、多汁的日式煎餃，就是要讓最日常的國民美食擄獲北車人的午餐時光。

薄脆煎餃套餐 原味180元／以旦旦旬招牌日式煎餃為主食，配上超涮嘴的炸餃子皮和最經典標配的酸辣湯，更貼心準備胡麻沙拉配餐，讓整體套餐帶有一絲清爽感。 分享 facebook

蔬菜炒飯套餐 185元／為IG瘋傳的OL輕食 食譜「花椰菜炒飯」，以花椰菜代替米飯和新鮮蔬食一起大火快炒，配上一碗味噌豆腐湯是OL一定要嚐鮮的限量美食。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區承德路一段1號B3（京站時尚廣場）

電話：（02）2552-2903

營業時間：11：00～21：30、 11：00～22：00





★Torisho 雞笑

於今年5月快閃SOGO忠孝館的日本第一金賞炸雞「雞笑」，感受到台灣人對於日式唐揚炸雞的熱烈喜愛，特別選在人潮眾多的北車微風正式落腳，以日本大分縣元祖炸雞手法製作，將日本金賞推薦南蠻塔塔雙醬炸雞堡、雞笑唐揚炸雞塊帶進台灣。為了呈現鮮嫩多汁的炸雞，堅持使用溫體雞肉於現場現點、現裹粉、現炸，並且在入油鍋之前特別將雞皮包裹著雞肉，讓肉汁緊緊鎖在裏頭。在油炸的過程中，透過不斷的翻攪讓外皮和空氣接觸，最終呈現外酥內嫩的「雞笑炸雞」，不論是返鄉族、學生族還是上班族都一定要搶吃一波。

酥炸雞皮餅 55元／近期在泰國、韓國大爆紅的炸雞皮，現在在北車也能吃到整片雞胸皮現炸成片的美味，每日限量供應。 分享 facebook

南蠻塔塔雙醬炸雞堡180元／炸至外皮酥脆內裡多汁的超大塊炸雞，配上以蔬果熬製特調的兩款獨門醬汁，是多次榮獲日本金賞推薦的漢堡。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市中正區北平西路3號

電話：（02）6632-8999 #1302

營業時間：10：00～22：00





★飯飯堂 京站店

以沖繩飯糰作為專賣店的「飯飯堂」，自從一號店開幕就成為IG超夯的打卡美食，此次藉由京站生活廣場美食街大改裝，強勢進駐北車商圈，以日本越光米搭配煎蛋捲、減鹽餐肉和各式配料、自製醬料等，打造出多款極具沖繩在地風味的握飯糰，為北車人帶來不同的午餐選擇。包含明太子握飯糰、咖哩可樂餅握飯糰，以及吃得到一整隻炸蝦的海大蝦天婦羅握壽司，都是超高人氣必點餐點。另外，還特別從日本引進黑糖醬製作黑糖豆漿、黑糖豆漿紅茶，讓整間店都充滿濃濃的沖繩味。

雞不可失握飯丸135元／使用脆皮去骨雞腿肉搭配特調醬料，讓人咬下一口大滿足。 圖片提供／飯飯堂 分享 facebook

地限定台式握飯丸85元／將沖繩風握飯糰結合台式飯糰中常見的油條、酸菜和肉鬆等配料，是款台日完美融合的必吃款。 圖片提供／飯飯堂 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區承德路一段1號 (京站時尚廣場)

電話：（02）2559-3811

營業時間：11：00~21：30；11：00~22：00





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