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超狂！龍蝦加購一隻不到200元 台北人氣爆棚三杯石頭火鍋吃到飽

2019-07-26 14:02聯合新聞網 文／遊妤思

組圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供 (以下同)
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台北人氣石頭火鍋超狂推薦！位在北市南京東路二段的「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」，自開幕以來人氣爆棚，主因現正推廣開幕特價優惠，波士頓龍蝦/野生龍蝦二選一，一隻竟只要199元，等於不到2百元的加購價，就能吃到超滿足的海陸石頭火鍋吃到飽，除了霸氣龍蝦，吃到飽還提供了現撈海鮮、prime頂級肉品，目前已知用餐時間一位難求，有興趣的朋友記得先洽詢預約。

圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供
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「嗨蝦蝦三杯醉蝦石頭鍋」距捷運松江南京站步行3分鐘，主打的石頭火鍋底是「三杯經典台灣味」，開始上餐前，店員會以三杯爆炒海鮮的方式爆炒石頭鍋底，用特別的三杯醬料去做蒜炒，爆香過後的湯頭與一般石頭鍋湯底非常不同，可以說是整個石頭火鍋的精華所在，光聞到爆香味肚子都餓了，基本上以這樣湯頭醬汁去涮肉來吃就無比鮮甜美味。

圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界授權提供
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吃到飽價格分成平日中午599元以及晚餐假日699元，除了自助取餐區有火鍋料、蔬菜、飲料、冰淇淋等，多種肉類選擇如伊比利豬、無骨牛小排、沙朗牛、霜降牛、特級牛嫩肩等，還有依店家推出的海鮮食材，以及啤酒無限供應，通通可以任你點，目前破天荒活動開幕期間，推廣到8/31，限定波士頓龍蝦/野生龍蝦二選一加價購199元，機會難得敬請把握。

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嚐鮮過的網友推薦一定要加購波士頓龍蝦，三杯湯底加上龍蝦，整鍋熬煮之後，湯頭變得非常鮮美，還喝得到濃烈麻油帶點米酒香的三杯味，而龍蝦肉質扎實、有口感，嚐起來更加美味。交通便利的嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋環境很適合謝師宴、尾牙、團體聚餐，推薦大家優惠開幕期間大啖美味龍蝦肉吧！

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嗨蝦蝦三杯醉蝦鍋

地址：台北市中山區南京東路二段202號1樓

電話：0928-378-328

營業時間：11:30~14:30、17:30~22:00

火鍋吃到飽龍蝦
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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