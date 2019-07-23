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把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

離家越久，越想念家裡樓下那間加了黑豆醬油和有點久煮的陽春麵；年紀越長，越懷念小時那碗淋滿飛鷹煉乳和整面磁磚地板的冰店，有種美味加了回憶和歲月，總能在歷經一百萬種山珍海味後仍停留在齒間。

獨創的招牌口味「西西里瓜冰」不只是放上西瓜的無聊，配上自製的抹茶醬和煉乳，格外清...
獨創的招牌口味「西西里瓜冰」不只是放上西瓜的無聊，配上自製的抹茶醬和煉乳，格外清爽消暑。
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在東區商圈的店街上很難不注意這間燈光昏黃還有點閃爍，擺著快打旋風的機台和白底紅字一時還會讀反的「小時候冰菓室」，突如其來的熟悉感好像連舌尖都感覺得到那種冰冰甜甜的味道。

復古機車、櫃台上疊成小塔的飛鷹煉乳罐頭都是老闆們的小巧思。貼了磁磚的長吧檯與玻璃...
復古機車、櫃台上疊成小塔的飛鷹煉乳罐頭都是老闆們的小巧思。貼了磁磚的長吧檯與玻璃冰櫃、電話機營造50年代懷舊風格。
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店門旁放著寫有「冰」字的圓形招牌，有些損繡卻更添復古味。
店門旁放著寫有「冰」字的圓形招牌，有些損繡卻更添復古味。
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一次聚會的閒聊，讓4位7年級生好友堆起關於兒時回憶，那面貼滿熱映電影海報的牆壁和加了糖水與煉乳的刨冰，卻發現很難再吃到童年裡的古早味，於是開始築起這間冰菓店夢想。

「冰和西瓜就像夏天的味道」蔡店長邊刨冰邊笑說，沙沙聲伴著清冰落在碗裡，右邊堆滿切塊的西瓜，左邊淋上抹茶粉與煉乳調製的抹茶醬，中間再擠上滿滿飛鷹牌煉乳，成了紅白綠相間如義大利國旗的「西西里瓜冰」，多汁清甜的西瓜，配上聞得到茶香甘苦的抹茶醬與香濃煉乳，沒有傳統冰品的膩口反倒清新純粹。

刨冰聲還在耳邊，舀上糖煮了3小時的大甲芋頭塊與芋泥，淋著用冬瓜、黑糖熬成的糖水與煉乳，再扣上手作焦糖布丁，一口口鬆軟細膩與碎冰在嘴裡跳著，重溫了那種小時候吃冰的單純與美好。

芋頭牛奶冰盛滿幾乎要掉下來的芋頭塊、滿滿煉乳與芋泥，再配上手作的焦糖布丁，濃郁卻...
芋頭牛奶冰盛滿幾乎要掉下來的芋頭塊、滿滿煉乳與芋泥，再配上手作的焦糖布丁，濃郁卻不膩口。
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景點介紹

小時候冰菓室

地址｜台北市大安區大安路一段51巷39號

電話｜02-8771- 9521

網址｜小時候冰菓室

營業｜週一至日12:00∼22:00

價格｜西西里瓜冰100元、芋頭牛奶冰70元、八寶冰70元

　

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刨冰抹茶義大利

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WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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