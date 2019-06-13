每日限量！ 中和南勢角邪惡美食 佰元親民價就能吃到滿滿「和牛滷肉飯」

2019-06-13 13:04 聯合新聞網 文／遊妤思



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夢幻和牛一生一定要嘗一回，品嚐過的人都對其滋味魂牽夢縈，但和牛價格普遍昂貴。沒想到，現在這一項奢華的美味享受，竟只要一百元就能嚐到！位於捷運南勢角站附近的「玖牛餓虎 和牛滷肉飯」，搭著台北這陣子興起的深夜人氣和牛滷肉飯風潮，不用再等到三更半夜也能吃的到了，每日限量120份，想吃的人手刀快衝。

圖／取自 玖牛餓虎 和牛滷肉飯粉絲團 分享 facebook

玖牛餓虎 和牛滷肉飯以餐車的模式，矗立於捷運南勢角站附近的仁愛街，從捷運站步行約200公尺、三分鐘即可抵達。沒有提供內用座位，僅供外帶，賣的只有一款和牛滷肉飯。

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使用日本短角和牛和澳洲和牛絞肉，搭配日本進口丸金將由、純米味霖所熬製，攤位前掛著短角和牛的認定書，短角和牛不同於黑毛和牛的高脂肪量，是脂肪比較少的牛肉，雖以瘦肉為主但吃起來柔嫩、香氣四溢，一點也不乾柴。

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雞蛋選用特選牧場雞蛋，點餐之後老闆馬上在鐵板上煎起半熟蛋(不敢吃半熟蛋的朋友可能要請店家煎到全熟)，再搭配每日三樣現做及嚴選開胃菜，如：辣高麗菜乾、豆干、柴魚酥，最後撒上宜蘭三星蔥。

粒粒分明的台梗九號米，飽滿香Ｑ不濕黏，淋上滿滿一大匙和牛肉燥及滷汁，拿起來沈甸甸，很有份量的飯量，絕對吃得飽，戳破半熟蛋讓金黃蛋液濕潤著和牛肉燥，視覺效果非常誘人！

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每日限量120份，賣完就收，用100元就能吃到和牛是一種平價的奢華享受，熱熱的美味便當搭上濃郁和牛肉燥，肉味相當濃厚，愛吃牛的朋友趁早前往嚐嚐鮮。

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玖牛餓虎 和牛滷肉飯

地址：新北市中和區仁愛街22號騎樓

營業時間：17:30-22:30 (提早賣完提早打烊，公休日見粉絲團公告)