超浮誇火山卷！華山町「叁四町」餐酒館創意食材大爆發

文／YilinHo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於台北文創旅宿天成文旅-華山町的「叁四町」餐酒館，設計風格融入英式復古酒吧元素，除了供應客房早餐外，也提供酒吧輕食小點、自烘咖啡下午茶、特色調酒與精釀啤酒。日前更推出創意菜色：宛如火山爆發般的食材、醬汁堆疊出的火山卷，在日系壽司卷的外表之外，更有千頌伊炸雞、黑白松露蛋甚至是美式豬肋排的組合，可以說是百搭、視覺效果十分搶眼。

圖／天成文旅華山町提供 分享 facebook

所謂火山卷，其實是源自日本的卷壽司，日本的壽司，常見的除了握壽司（Nigiri）之外，另一種便是卷壽司（Makisusi）。而頗受西方人喜愛的加州卷（California Roll），就是卷壽司的一種變化。

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由於西方人對於生魚片接受度不高，加上普遍認為海苔口感不佳，因此定居溫哥華的壽司師傅東條英員（Hidekazu Tojo）發明了以酪梨取代生魚片，並以反卷壽司（或稱裏卷）將海苔包裹在內，最外層的米飯撒上白芝麻以增加賣相。

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這樣的吃法在加州被發揚光大，甚至被命名為「加州卷」，而「火山卷」（Vocano Roll）可說是加州卷進階2.0版本，在加州卷上堆疊著各種食材、醬汁，各種美味食材滿溢而下，宛如火山爆發。

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天成文旅華山町「叁四町」餐酒館自開幕以來，由西餐行政副總主廚魏景振帶領團隊腦力激盪，在菜色的變化上，口味屢屢推陳出新，繼首波火山卷推出後好評不斷，主廚團隊大玩創意，結合來自彰化二林品種優質的越光米，以十款外表超浮誇的「火山卷」，再現日、韓、台、美經典菜色。

叁四町

http://www.huashandin.com.tw/dining/machi34restaurant/

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