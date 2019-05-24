浮誇系麵線小吃！ 台北赤峰街超奢華海鮮大腸麵線 ５種料好料滿一次塞爆

2019-05-24 13:22 聯合新聞網 文／遊妤思



愛吃麵線的朋友看過來！台北赤峰街巷內的一間麵線小店「面線町」將打破你所認知的麵線，「海王子麵線」吃得到一整隻澎湖新鮮直送小卷和香脆魚穌，升級至「海王子愛3寶麵線」還加碼吃得到大顆東石鮮蚵、滷大腸和花枝雞肉丸，一口氣把滿滿海味和澎湃用料很實在的注入一碗麵線中，瞬間簡單的台灣小吃也變得非常不簡單，想嚐這碗今夏超浮誇的文青風麵線，快去面線町造訪喔！

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位於中山站和雙連站的「面線町」，少少的座位數打造成台式屋台的感覺，文青氛圍下將傳統麵線攤創新成了文青麵線攤，為捷運中山站赤峰街最新的美食打卡地標。面線町目前還處於試營運期間，老闆娘表示對於湯頭的鹹淡或是勾芡的濃稠都還一直在修正與調整，接下來會以調整至大多數的人能接受的最好比例為目標。

圖／取自面線町粉絲團 分享 facebook

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其招牌「海王子愛3寶麵線」，由各種豐富配料所組成，不少網友被這浮誇系的麵線畫面吸引過來：「小卷」由澎湖新鮮直送，「魚酥」大塊又酥脆，「蚵仔」來自東石，豐腴而肥美，「滷大腸」滷得相當入味，「雞肉花枝丸」咬得到貨真價實的花枝塊…一碗150元吃得到一整隻新鮮小卷，大概是目前為止最奢華麵線小吃，也是CP值頗高的美食料理。

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嚐試過的網友們分享，喜歡富有“麵條有口感”的朋友可以早點來、喜歡“湯頭較濃稠”的朋友可以晚點來，也因為麵線海鮮都是限量的，店家備料有限，所以賣完就會提早收攤，太晚去的朋友可能就會吃不到鮮蚵或是大腸已賣完之類的3寶缺1寶！店內還有販售無甜味氣泡水，在充滿文青氣息的小吃攤裡吃麵線搭氣泡水，一點都不違和呀！

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面線町

地址:台北市赤峰街49巷25號1樓 (比較靠近雙連站喔!!夾在中山站與雙連站之間 ，距離兩邊都不遠)

營業時間:平日2:00~8:00 假日12:00~8:00 週二公休