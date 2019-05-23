顏值爆表！日本人氣牛奶冰進駐台北東區 「大とろ牛乳」濃醇爽口又吸睛

2019-05-23 12:37 聯合新聞網 文／遊妤思



IG熱搜打卡名店重返台北東區囉！來自日本群馬的「大とろ牛乳Ootoromilk」，先前在台北快閃試賣，後來在高雄落腳，如今展店回到台北，開設二號店落腳在東區，台北的民眾也能品嚐這款外表十分吸睛、喝起來濃醇又爽口的日本超人氣牛奶冰，今夏將再度洗版大家的社群版面囉！

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「大とろ牛乳」口味選擇多元，「大理石」系列相較一般冰品多了底層的果漿，視覺效果上更為吸睛，嚴選台灣優質鮮乳與鮮奶油製作，部分原料來自日本，並引進日本獨門配方與技術，把天然膠原蛋白加入新鮮濃醇的鮮乳中，每一款外觀不但亮眼，還吃得到美味與健康！

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經典原味(NT.110)

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季節藍莓(NT.140)

，絕對是藍莓控的心頭好，滿滿新鮮藍莓組成一座藍莓山，飽滿甜美洋溢著濃濃果香，讓牛奶冰的層次更明顯豐富。

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芒果大理石(NT.150)

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店內雖小但仍有設置少量的用餐區，滿滿乳牛背景、乳牛餐車，呈現可愛氛圍。桌上提供四種調味粉，分別是玫瑰鹽、可可粉、黃豆粉、黑芝麻粉，可依個人喜好灑於冰品上，可供民眾慢慢品嚐，讓冰品的風味更豐富。目前台北店全部品項提供88折優惠，想嚐鮮的民眾趕緊把握機會！

左起巧克力酥脆牛奶冰$130.黑糖果仁牛奶冰$150.經典原味牛奶冰$110.季節芒果牛奶冰$140。圖／IG：cindy.dessert授權提供 分享 facebook

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大とろ牛乳Ootoromilk (台北店)

地址：台北市忠孝東路4段181巷40弄4號

電話：02-27715185

營業時間：12：30～20：30