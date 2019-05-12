超邪惡「日本海膽燒鳥」一串入魂！逢甲居酒屋厲害開吃

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居酒屋踩線高級日料？！在逢甲，街邊也可以用最高CP值享受頂級美味。生魚片、壽司新鮮度不用說，來這裡炭火慢烤的手作串燒更是必嘗的功夫菜，18串拼盤平均一串不用33元超體貼的價格，話不多說，馬上就到「螢心居酒屋」瞧瞧。

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位在逢甲商圈後段，星享道酒店旁的露天開放空間，溫暖的光線、簡單的桌椅與隨興享用美食的熟客，雖然在居酒屋用餐講究輕鬆與歡樂的氛圍，但在食物方面不論是食材還是料理手法沒有一點妥協，不過街邊店降下來的成本倒很實在的回饋在價格上，品嘗好食材與好手藝其實比想像還容易。

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沒有太多華而不實的「相機美食」，很大膽地用來決勝負的就是日料的「基本盤」，食材鮮度、製作工法、職人手藝，以懷石料理水準把簡單的東西做到最好，讓食物應該有的「好吃」完整帶給每位顧客，是屬於料理人的固執與堅持。

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若要說基本，「茶碗蒸」夠平凡了吧！不過越是簡單越是看得出用心之處，除了軟滑蒸蛋上點綴的鮭魚卵被咬破時帶來的鹹香外，高湯更是味覺的主體，用萬元昆布熬製，自然的香氣試一口就知道。

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蛤蜊的鮮甜為底，「蒜香大蛤蜊」還加上又軟又化，以清酒淹過的蒜頭增加層次感，質地清爽的熱湯有溫柔的口感。

（圖／台灣旅行趣） ▲每顆蛤蜊都很新鮮飽滿 分享 facebook

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能夠稱為小築地其來有自，大多漁獲海鮮都來自日本豐洲市場(原築地)，依據季節、品質搭配。要吃當季盛產，用「板前綜合刺身」就可以衡量一個日料師傅的的講究程度，在新鮮之餘可以還可以吃出選用漁獲品質的優異。

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「板前一本握」的七貫壽司也非常有水準，由淡至濃的口味延續，最後用星鰻與鮭魚卵強力收尾。

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結束生食的新鮮清爽，串燒是完整這次用餐體驗的第二章，沒有半成品或大油大醬掩蓋本色的作法，每支都是炭火細烤、保留食材原型，就是要用烤功決勝負，最值得一提的是，這種程度的燒烤依然只賣銅板價。

（圖／台灣旅行趣） ▲因為都是手工現場火烤，想吃串燒就耐心等待吧！ 分享 facebook

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如果對怎麼搭配沒有想法，喜歡吃串燒的你「18串生啤酒燒物強肴拼」是個好選擇，一串不用33元，一次就可以享受多種口味，每個口味都有兩串，雙人用餐搭配一點小酒就是一個愉快美好的夜晚，如果多人聚會把它當作分食的拼盤，再搭配其他料理也很夠味！

（圖／台灣旅行趣） ▲18串的拼盤中肉類與蔬菜都有，可以輕鬆吃到招牌菜的懶人點法 分享 facebook

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想來點更誘惑的選擇？「日本海膽燒鳥」應該可以滿足你對極致的追求，高品質的海膽直接放上雞腿肉串，中間以大量蔥花點綴，一次咬下，海膽的鮮滑、青蔥的脆、與雞肉的甜度與彈性依次出現，後端還有炭燒的尾韻慢慢浮出，非常豪華的享受。

（圖／台灣旅行趣） ▲串燒特別選用溫體雞肉，口感與風味都明顯更好 分享 facebook

非常有特色的「雞肉丸子」，別看它樣貌平平，榮登人氣王的它很有真實力，手工剁成泥的溫體雞肉加上從日本學習的特製調味炭烤，最後蓋上滿滿的日本松葉蟹膏。咬開燒烤後的表面溢出滿滿肉汁，搭上蟹膏的鮮味，是「螢心居酒屋」回頭率最高的招牌菜。

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想單純享受一頓好料，還是與三五好友一起暢飲哈拉配美食？今晚就用兩瓶小酒、一桌美食陪你，走吧，今晚就到逢甲去！

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螢心居酒屋

地址：台中市西屯區福星北路20號

營業時間：17:30~01:00 周一公休

粉絲專業：https://bit.ly/2IKpwYc





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