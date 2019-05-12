親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

抽獎／你愛的書中角色是什麼星座？ 《星讀物語》贈書

義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

超邪惡「日本海膽燒鳥」一串入魂！逢甲居酒屋厲害開吃

2019-05-12 12:48ShareLife分享生活

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋踩線高級日料？！在逢甲，街邊也可以用最高CP值享受頂級美味。生魚片、壽司新鮮度不用說，來這裡炭火慢烤的手作串燒更是必嘗的功夫菜，18串拼盤平均一串不用33元超體貼的價格，話不多說，馬上就到「螢心居酒屋」瞧瞧。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

位在逢甲商圈後段，星享道酒店旁的露天開放空間，溫暖的光線、簡單的桌椅與隨興享用美食的熟客，雖然在居酒屋用餐講究輕鬆與歡樂的氛圍，但在食物方面不論是食材還是料理手法沒有一點妥協，不過街邊店降下來的成本倒很實在的回饋在價格上，品嘗好食材與好手藝其實比想像還容易。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

沒有太多華而不實的「相機美食」，很大膽地用來決勝負的就是日料的「基本盤」，食材鮮度、製作工法、職人手藝，以懷石料理水準把簡單的東西做到最好，讓食物應該有的「好吃」完整帶給每位顧客，是屬於料理人的固執與堅持。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

若要說基本，「茶碗蒸」夠平凡了吧！不過越是簡單越是看得出用心之處，除了軟滑蒸蛋上點綴的鮭魚卵被咬破時帶來的鹹香外，高湯更是味覺的主體，用萬元昆布熬製，自然的香氣試一口就知道。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

蛤蜊的鮮甜為底，「蒜香大蛤蜊」還加上又軟又化，以清酒淹過的蒜頭增加層次感，質地清爽的熱湯有溫柔的口感。

（圖／台灣旅行趣） ▲每顆蛤蜊都很新鮮飽滿
（圖／台灣旅行趣） ▲每顆蛤蜊都很新鮮飽滿
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

能夠稱為小築地其來有自，大多漁獲海鮮都來自日本豐洲市場(原築地)，依據季節、品質搭配。要吃當季盛產，用「板前綜合刺身」就可以衡量一個日料師傅的的講究程度，在新鮮之餘可以還可以吃出選用漁獲品質的優異。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

「板前一本握」的七貫壽司也非常有水準，由淡至濃的口味延續，最後用星鰻與鮭魚卵強力收尾。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

結束生食的新鮮清爽，串燒是完整這次用餐體驗的第二章，沒有半成品或大油大醬掩蓋本色的作法，每支都是炭火細烤、保留食材原型，就是要用烤功決勝負，最值得一提的是，這種程度的燒烤依然只賣銅板價。

（圖／台灣旅行趣） ▲因為都是手工現場火烤，想吃串燒就耐心等待吧！
（圖／台灣旅行趣） ▲因為都是手工現場火烤，想吃串燒就耐心等待吧！
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

如果對怎麼搭配沒有想法，喜歡吃串燒的你「18串生啤酒燒物強肴拼」是個好選擇，一串不用33元，一次就可以享受多種口味，每個口味都有兩串，雙人用餐搭配一點小酒就是一個愉快美好的夜晚，如果多人聚會把它當作分食的拼盤，再搭配其他料理也很夠味！

（圖／台灣旅行趣） ▲18串的拼盤中肉類與蔬菜都有，可以輕鬆吃到招牌菜的懶人點法
（圖／台灣旅行趣） ▲18串的拼盤中肉類與蔬菜都有，可以輕鬆吃到招牌菜的懶人點法
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

想來點更誘惑的選擇？「日本海膽燒鳥」應該可以滿足你對極致的追求，高品質的海膽直接放上雞腿肉串，中間以大量蔥花點綴，一次咬下，海膽的鮮滑、青蔥的脆、與雞肉的甜度與彈性依次出現，後端還有炭燒的尾韻慢慢浮出，非常豪華的享受。

（圖／台灣旅行趣） ▲串燒特別選用溫體雞肉，口感與風味都明顯更好
（圖／台灣旅行趣） ▲串燒特別選用溫體雞肉，口感與風味都明顯更好
分享

非常有特色的「雞肉丸子」，別看它樣貌平平，榮登人氣王的它很有真實力，手工剁成泥的溫體雞肉加上從日本學習的特製調味炭烤，最後蓋上滿滿的日本松葉蟹膏。咬開燒烤後的表面溢出滿滿肉汁，搭上蟹膏的鮮味，是「螢心居酒屋」回頭率最高的招牌菜。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

想單純享受一頓好料，還是與三五好友一起暢飲哈拉配美食？今晚就用兩瓶小酒、一桌美食陪你，走吧，今晚就到逢甲去！

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享


螢心居酒屋

地址：台中市西屯區福星北路20號

營業時間：17:30~01:00 周一公休

粉絲專業：https://bit.ly/2IKpwYc


※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

居酒屋壽司燒烤

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

台北７家話題新店「鰻魚飯、創意冰品、巷弄輕食」吃貨快來嚐鮮！

2019-05-11 12:12

起司從披薩冒出來像火山！邪惡美味藏身石牌「QNight餐酒館」

2019-05-09 19:13

新店人逛起來！超過4千坪「京站森林食光」登陸新店，打造最強美食商場

2019-05-07 13:58

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

這味泰泰滿足愛吃泰料的你 微風南山百貨美食街吃過必回訪的美味

2019-04-24 11:51

台北大安區老屋新生！老宅的迷人溫度３間質感好店推薦

2019-04-23 21:00

獨賣限定日式風味在東區，想吃美食不用搭飛機喔！

2019-04-20 12:00

一咬爆漿！ 新北蘆洲超厚實「芋泥奶酪吐司」 芋頭控手刀快衝

2019-04-16 12:06

台北６間質感新店舖！饕客們用舌尖品嘗美好日常

2019-04-16 11:20

內行人才懂！台北巷弄６家道地老招牌　多年不變的經典美味

2019-04-15 11:00

【松山站】聚餐約會的好選擇「que原木燒烤餐廳」意舍酒店自助Buffet

2019-04-14 21:00

穿越台北巷弄 ５間和風小店在台灣 輕鬆品嚐日本味

2019-04-01 21:03

南萬華「加蚋仔」吹起新風潮！青創人氣餐飲值得嚐味

2019-03-30 09:00

台北平價小吃「阿仁炒飯」大龍峒居民大推！圓山站附近人氣炒飯

2019-03-28 21:00

浮誇系日式「丼fun」 炸牛排、玫瑰丼、牛舌丼..好吃肉山平價美食推薦

2019-03-27 11:03

市場人氣小吃！板橋「高記生炒魷魚」綜合炸物高CP值推薦

2019-03-22 09:00

日本人指名必吃「小上海林師傅小籠湯包」民生社區傳承50年美味！

2019-03-22 08:00

大份量無比飽足！ 限量牛奶泰迪熊在香醇牛奶鍋裡泡澡 好看又好吃的好食多涮涮屋

2019-03-19 11:17

新幹線送餐超吸引人！三重「一条通」日料美食 握壽司、生魚片食材樣樣新鮮

2019-03-18 12:08

享受充裕日光！ 陽明山美食推薦 莊園式咖啡下午茶「THE CAFE’ BY 想 陽明山」

2019-03-17 11:02

大稻埕６家質感小店推薦！巴洛克老宅也太美

2019-03-16 10:00

台北宵夜推薦！夜貓子也要排隊的市民大道美食《牛肉麵．雞湯》

2019-03-15 21:02

特色早餐藏在隱密巷弄裡　三重可愛彩色手工蛋餅「小心頭 我桿蛋餅」

2019-03-15 08:00

蛋餅界的小霸王！板橋田仔蛋餅店 超厚實「特製蛋餅」還有紅茶免費喝

2019-03-13 12:21

必點月見富士山、海老吉月餅！ 三重網紅打卡美食店「五円·ご緣」飯糰、布丁是熱門！

2019-03-11 11:06

台北西區5大打卡美食推薦：「日式棉花糖」也太粉！少女心大爆發

2019-03-10 11:00

顛覆印象！從一人一鍋、頂級肉片、澎湃海味到最後的黯然銷魂飯 王鍋屋酸白菜鍋專門店

2019-03-04 22:01

拌麵風潮持續延燒！享受一個人的麵館拌麵食光

2019-03-04 12:15

台北東區火鍋！海鮮滿滿「水族箱」缸上桌　高CP浮誇系美味

2019-03-03 21:00

【市政府站】不限時咖啡廳「Hi5 Cafe」大推彈牙蝦飯！聚會談心都超優

2019-03-02 12:00

三重外送便當推薦！極之八丼飯三重店　內用昆布湯免費喝

2019-03-01 15:53

台北好吃米粉湯！連在地人都未必知道的東湖市場隱藏米粉湯

2019-02-28 08:53

台北市最大水產鍋物！西門町火鍋超市「前鎮水產」登場 最低僅收60元

2019-02-27 12:12

15元油飯、25元餛飩湯 隱藏版呷粗霸銅板美食 板橋建國街古早麵店

2019-02-26 09:02

新北蘆洲平民小吃大本營－阿郎、阿榮、大象、和尚洲切仔麵踩點食記

2019-02-25 12:36

台北古早味美食！景美早市「無名紅燒鰻」魯肉飯入口即化大推！

2019-02-24 11:10

幾何慕斯蛋糕精緻如藝術品！台北金華街日式老宅「金錦町」下午茶

2019-02-23 13:02

融入主廚創意驚喜加分！ 台北東區平價精緻鐵板燒料理 TBS剔邦饈

2019-02-22 11:01

超狂水道任你夾！台北板橋新開「流水蝦吃到飽」 生蠔、骰子牛無限吃

2019-02-20 11:59
看更多

熱門文章

台南正宗水道蝦新開幕！擁有全台最長LED水道的「泰式料理」吃到飽！

2019-05-05 16:30

滿滿都蚵仔！台南「鮮蚵蔥抓餅」餅皮酥脆　用料豐富又大份

2019-05-03 18:00

新店人逛起來！超過4千坪「京站森林食光」登陸新店，打造最強美食商場

2019-05-07 13:58

新竹休日散策！６處巷弄美食，隨性轉彎就有驚喜發現

2019-05-06 09:00

霸氣！比臉盆還大的「砂鍋魚頭」超夯必嚐 嘉義大埔水庫秘境美食

2019-05-10 10:04

【整理包】帶媽媽吃大餐！台中９家「母親節優惠」餐廳推薦

2019-05-05 12:29

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

蛤蜊擠爆蓋好蓋滿看不到麵！「好滋味麵館」中壢口袋愛店

2019-05-08 17:05

整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-29 11:00

六十年老字號「嘉義肉圓」炸得Q彈外皮、搭配特製醬汁超涮嘴

2019-04-27 17:00

【松山站】聚餐約會的好選擇「que原木燒烤餐廳」意舍酒店自助Buffet

2019-04-14 21:00

影／找回消失的老味道 基隆湖南小館老饕驚豔

2019-05-04 11:50

CP值+人氣超高！ ６間台中「吃到飽」餐廳推薦

2019-04-22 11:54

起司從披薩冒出來像火山！邪惡美味藏身石牌「QNight餐酒館」

2019-05-09 19:13

藏在二樓的北屯「最濃牛奶鍋」！10種自熬湯頭真的太用心

2019-05-08 10:02

台北７家話題新店「鰻魚飯、創意冰品、巷弄輕食」吃貨快來嚐鮮！

2019-05-11 12:12

超萌柴犬陪呷冰！療癒系「柴犬冰店」超大塊芒果、濃郁香氣超可口

2019-05-03 11:30

怎麼可以吃「柴柴」...糰子　超可愛一中街造型料理IG總是燒

2019-05-03 18:25

請媽媽吃飯全程「不滑手機」　MLD台鋁免費換龍蝦

2019-05-07 17:59

逢甲巷弄美食大發現！「安格斯黑牛」大火噴烤炭香好夠味

2019-05-01 12:00

台北大安區老屋新生！老宅的迷人溫度３間質感好店推薦

2019-04-23 21:00

炎夏「抹茶冰山」、特濃X2霜淇淋 抹茶控快去剷平它

2019-04-26 17:40

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

一咬爆漿！ 新北蘆洲超厚實「芋泥奶酪吐司」 芋頭控手刀快衝

2019-04-16 12:06

內行人才懂！台北巷弄６家道地老招牌　多年不變的經典美味

2019-04-15 11:00

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-30 09:30

球型pan pan鬆餅一吃難忘 「和喫鬆餅」台南隱藏店IG打卡熱

2019-04-30 17:22

咖啡、甜點樣樣美味！桃園寵物友善餐廳正夯

2019-04-14 10:00

超飽足！台中 「禾間糧倉」餐點份量驚人　完全顛覆對早午餐的想像

2019-04-23 11:05

4樣賣得嚇嚇叫！台南隱藏版大腸包小腸 每日限時4.5小時一開店就被掃光

2019-04-19 12:22

什麼都拿來包大塊炸雞排！熱量爆表超邪惡台南午茶之旅

2019-04-18 20:00

台北６間質感新店舖！饕客們用舌尖品嘗美好日常

2019-04-16 11:20

登山後飽食一頓！大坑「蔬食buffet」招牌香椿炒飯太銷魂

2019-04-14 11:08

獨賣限定日式風味在東區，想吃美食不用搭飛機喔！

2019-04-20 12:00

這味泰泰滿足愛吃泰料的你 微風南山百貨美食街吃過必回訪的美味

2019-04-24 11:51

超涮嘴！霧峰超佛心百元鍋物、卡滋大豬排 全時段供應

2019-04-26 12:48

影／總統來也一樣 清水50年肉圓店沒桌只有矮凳子

2019-04-28 15:00

用鳥籠呈裝美饌！198元就能吃到台中復古石頭火鍋 還免收服務費

2019-04-17 10:04

東勢「彩色工業風」親子定食屋，誘人現炸大雞腿必須嚐！

2019-04-20 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top