台北７家話題新店「鰻魚飯、創意冰品、巷弄輕食」吃貨快來嚐鮮！

從日本鰻魚專賣、創意甜冰品、最潮泰食、一人燒肉、知識型牛奶吧、巷弄手作風味到台式麵食，多元的餐食體驗，豐富了下班後的吃貨日常，現在就將這7家新開店寫入小本本中吧！

圖片提供／Lady nara Lady nara 分享 facebook

★江戶川（台北中山店）

1952年創立於京都的人氣鰻魚專賣，60多年來秉持傳統烹調技法，打造出不變的古味，並選在2019年春夏之際，於台北市鰻魚一級戰區開設首間海外分店。開幕首日，便吸引眾多海內外旅人前往，就是想要一嚐忠實呈現的日本傳統美味。精選自台灣在地鰻魚與食材，費時打造出與日本相似度百分百的道地風味，店中所見的每道鰻重料理，皆使用當日最新鮮的鰻魚，並融入獨家醬汁直接燒烤，售價上也較日本低，充分展現出進軍台灣的十足誠意，而江戶川也預計近期再展2家分店。

鰻重（大）480元／4片鰻魚重加鰻魚肝湯，職人堅持的純熟技法，入口瞬間即能感受到與眾不同的清爽。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路一段105巷14號

電話：（02）2511-0993

營業時間：11：30～14：30、17：00～21：00

公休：無





★JIN JIN金金良甜

以融合台式復古、日式創意風格的金雞母為甜冰品店的起點，3位年輕老闆在經過2年的醞釀與調整之後，開創全新品牌JINJIN，以台式傳統甜冰品出發，提供包含鮮奶凍、嫩仙草、愛玉、刨冰等品項，種類口味相較於金雞母更顯完備。「如果說金雞母代表的是『精緻』路線，那麼金金良甜則在於傳遞『日常』。」店主人為自家2個品牌作了鮮明解讀，除了延續使用阿里山愛玉、萬丹紅豆、鐵觀音等台灣在地食材與醬料自製的基本原則之外，金金良甜以鮮黃活潑的空間設計、增設外帶櫃檯，也有更完整的外送服務，輕鬆走進一般人的生活，成為飯後日常甜品。

招牌觀音仙奶80元（前）／店內招牌甜冰品，融合鮮奶凍、嫩仙草，放上芋圓、地瓜圓等配料，再淋上特製鐵觀音鮮奶茶醬，淡淡茶香十分誘人。小山抹茶翠玉120元（後）／手洗阿里山愛玉搭配小山園抹茶淋醬，台日元素完美呈現。 圖片提供／JIN JIN金金良甜 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大安區麗水街7巷11號

電話：（02）2393-9990

營業時間：12：00～22：00（21：30）

公休：無





★Lady nara

繼引進泰國名店Nara Thai Cuisine之後，金田餐飲接續代理曼谷新泰食餐廳Lady nara，全球海外首店就落腳台北！Lady nara以女人為意象打造輕柔浪漫的空間調性，融入自然綠意，讓人即使是身處於室內也像是置身綠意花園；餐點部分則以創辦人旅居世界各地的生活經歷結合泰國料理手法，創意呈現出多達59道特色料理，引領來客進行一場舌尖上的旅行！

提供59道特色料理，結合世界各地菜式特色與泰國料理手法，呈現創意餐點，掀起一波新泰食潮流！ 圖片提供／Lady nara Lady nara 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號3F（統一時代百貨）

電話：（02）2720-1519

營業時間：11：00～21：30；11：00～22：00

公休：無





★燒肉LIKE

主打一個人也能吃燒肉的東京單人燒肉店搶攻台北！2018年8月於東京開設一號店的燒肉LIKE，專為一個人享用的貼心設想與「美味、快速、高CP值」的品牌特色皆令人喜愛，至今已於東京開設7家分店。台灣首店進駐京站，空間延續日本輕快、時尚的風格，也打造專屬單人座位，搭配「燒肉×米飯×湯×泡菜」菜單設計，讓人輕鬆享受燒肉時光！除單人座位，另設置20席雙人座位，獨自一人或揪朋友共享都好吃！

特選牛五花＆牛舌套餐460元／100g、640元／200g（中）／店內依大份量高CP值、老饕推薦與奢侈享受等需求設計8款套餐，讓人輕鬆享受單人燒肉，每份套餐皆附白飯、泡菜與湯品；另亦提供肉品自由搭配，完全滿足肉食主義者的味蕾！ 圖片提供／燒肉LIKE 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大同區承德路一段1號（京站時尚廣場）

電話：無，不提供訂位

營業時間：11：00～21：30；11：00～22：00

公休：無





★Milk Bar by BKA

擁有清新的外型，入內卻是蘊含各式知識、書香、甚至還有萌貓出沒的複合式空間。由廣告行銷公司所設立的Milk Bar，起初因為舉辦各式活動，在運用場地的過程中，有了Milk Bar誕生的契機。以電影《發條橘子》中的Korova Milk Bar為啟發，販售多樣牛奶、飲品與輕食，融入北歐溫暖木質系設計風格，鏤空的天花板牆面看似違和的工業風，卻在燈光與色調的投射下，呈現出暖心的氛圍。而入門的牛奶牆也不只是拍照打卡用，每個牛奶罐中，都有張來自不同名句的紙條，為日常點綴不同的故事。架上選書也將不定期更新，未來也將展出名人選書，展現這處空間獨有的多元性。

熱壓可頌-洋蔥牛肉160元（前）／以帕尼尼機熱壓而成，口感偏脆。拿鐵咖啡100元（後）／熱／每次造訪都能遇見不同的拉花圖樣。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市松山區南京東路三段269巷6-1號

電話：（02）2713-3118

營業時間：09：00～21：00；10：00～18：00

公休：不定休





★UNCLES TWO兩位大叔

明明未滿30歲，卻因身材、外型總被叫大叔，而有了店名的誕生。從小就住在昆陽站周邊的主理人，自建築業一腳踏入喜愛的咖啡、輕食小天地，有感於周邊沒有這般餐飲空間，便結合投入自身熱情的手沖咖啡，以及法國友人自製的法國在地味鹹派，還有慵懶的木棧板床，打造出好拍的視覺美感。除了咖啡，平時也喜歡小酌的主理人，也在店內販售起精釀啤酒，想要感受不同於午茶的氛圍，可於晚餐時段事先預約，搭配主理人逐漸研發中的獨家手作餐食也很合拍！

可麗露80元（前）／融入大溪地香草莢、高級黑色萊姆酒的傳統風味，皮薄濕潤層次多元。每日手沖160元（後）／不定期更換豆款，此為選自薩爾瓦多的茉莉花香、櫻桃、黑莓、巧克力韻味，口感清爽圓潤。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市南港區昆陽街140巷21號

電話：（02）2783-8860

營業時間：11：00～20：00

公休：不定休





★老台客食麵

原開設義式餐廳的團隊，轉換料理義大利麵、披薩的手法精神，投注心力於台式麵食，幽默自嘲著3個老男人以一種「老台客」的態度再出發，提供既熟悉且極富手感溫度的台式日常麵食。店內主打乾拌麵與牛肉麵，搭配各式自製醬料，包含椒麻醬、麻辣醬、麻醬，風味迷人；另推出秘製醬滷味，其中一款「阿嬤滷鴨血」大受客人喜愛，成為必點推薦！

老台客特製椒麻拌麵90元／以天然手工麵條搭配自製椒麻醬，口感香氣兼具，更神來一筆放入古早味豆棗，適時緩解辣度。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中正區懷寧街42號

電話：（02）2331-3558

營業時間：11：00～21：00（賣完為止）

公休：無





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