這味泰泰滿足愛吃泰料的你 微風南山百貨美食街吃過必回訪的美味

大家都知道【微風南山】是2019全台最夯地標～一半以上的店舖都是餐廳～以美食搶攻人心可真是完全打中台灣人愛美食的喜好！若說微風南山是台北吃貨天堂，那可真的一點都不為過～這裡出名的不只是「台灣首發店」...對於周邊的上班族或前來逛街的小資族而言...微風南山B2美食街也集結了價格親民的美味料理，才是大家享受美食無負擔的首選！

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[微風南山-這味泰泰] 美食街ＮＯ1 讚聲連連吃過必回訪的泰式美味！

現在不用呼朋引伴 就能以平價品嚐泰式餐館品質～品項多樣加價升級...滿足愛吃泰料的你！

今天我想帶大家去找這味泰泰！答案揭曉～大家是不是有點出乎的意料？

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這味泰泰 Mrs. Thai

地址：微風南山百貨美食街 / 台北市信義區松智路17號B2（捷運市府/世貿/象山站)

電話：02-2729-8178

營業時間：周一至日，11:00-21:30

是的！這位太太～你沒眼花...這裡就是位於微風南山美食街的「這味泰泰」

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這6味泰泰是符合台灣人口味的泰式料理，以超便宜的價格在微風南山與大家見面，也是一個人也能享用的泰式料理！

整齊清潔的半開放式廚房...每個服務人員都整齊劃一的穿著制服戴著口罩...親和的服務與美味的餐點...讓這味泰泰進駐至今每到用餐時間就開始大排長龍～跨兩個櫃點的半開放式料理空間衛生與美味兼具～想吃飯吃麵這裡通通都有...不時還會推出新菜色與活動與來客同樂！

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這是目前店內活動-好友雙重送～大家可以參與集點就能獲得美味好禮唷！

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餐點類別及加價購介紹：

這味泰泰的餐點以定食方式呈現！共分成以下幾個系列：經典東央酸辣、招牌乾拌拉麵、原創丼飯、檸檬香茅湯、泰風醬油雞湯！建議大家先選擇自己喜歡的系列～想要的主餐...之後再考量是否加價升級唷～

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主餐的價格落在160~200元之間～這樣的價格在百貨美食街算是相當佛心價！三種加購方案分別是：+飲料25元 /＋附餐35元 /＋全餐（飲料＋附餐）55元

以全餐來說吧！只要加價55元就能獲得炸物(椒麻炸雞、曼谷手撕雞、金錢蝦餅 3選1) / 飲料(泰式奶茶、蜂蜜檸檬、無糖紅茶、果香冰茶 4選1）加上原本餐點就有附上燙青菜及例湯...套餐加到滿的份量十足 絕對可以滿足食神級吃貨！

小璇今天到訪...最想嚐嚐臉書剛公佈的新菜＃曼谷手撕雞肉丼...及朋友上次吃完大推的＃紅咖哩雞肉乾拌麵！兩份主食選定後我都升級加購全餐（沒辦法～我看到泰料就會自動升級成這個也想吃那個也想吃的大胃王狀態～）

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點完餐點後 服務人員會給你一個取餐機...回座位上等待震動亮燈再前往櫃檯領餐即可！

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話說～微風南山美食街的座位挺多的～整個設計也比一般美食街更有質感～這位泰泰面對整個座位區...這裡有四個人的圓桌也有多個人的長桌～環境算是挺乾淨舒適！

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本以為用餐時間會等蠻久的...沒想到10分鐘左右我與友人的六份餐點就全都到位...讓人讚嘆服務還真有效率！（這件事這對上班族而言尤其重要！吃完還可以回公司補眠下午才能精力百倍！）

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六個套餐我們打算互相分食 於是在打卡拍照後就把托盤交給清潔人員 直接擺放在桌面讓整個用餐過程就像在泰式餐館那麼的棒！

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路過的人紛紛探頭詢問想知道是哪間的餐點看起來這麼觸動人心～當我們告知是「這味泰泰」時 大家第一個表情都是錯愕！但隨即就露出了然如心的笑容～不得不說這名字取得真好！讓人在還沒用餐前就有了高記憶度！

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#曼谷手撕雞丼 $160 （＋55元 加購全餐 : 金錢蝦餅+蜂蜜檸檬 ）

以往我對美食街餐點都興趣缺缺～但今天一入口這新推出的曼谷手撕雞...竟顛覆我曾有的認知！

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賣相很好的曼谷手撕雞丼～被裝載在大大的碗公中！除了沾有特調醬汁的曼谷手撕雞之外...還搭配了清爽的玉米筍、我最愛的綠花椰與溏心蛋...除了豐盛也給人營養均衡健康低油的感受～

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手撕雞一入我的口～我有一種秒飛泰國的感受！我的老天鵝啊！它怎麼可以這麼嫩這麼嫩啊？整個想讚嘆師傅了！

一點都不乾不柴的手撕嫩雞，吃進口中軟嫩又帶有嚼勁～這種銷魂的口感，讓我簡直忘了自己身處平常只能止么的美食街！嫩雞搭配底層口感Ｑ彈、粒粒分明的米飯～讓每一口都好滿足！這丼飯我給齣99.99999的高分！看似浮誇的分數但絕對是當之無愧！

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升級套餐搭配的蜂蜜檸檬我也是「咻」地一下就喝個精光...套餐的金錢蝦餅肥厚且鮮味十足～厚實感等同餐館規格！搭配一旁的桂花醬讓滋味曼妙迴旋！

這味泰泰顛覆了泰式料理一定要上餐館吃的認知～對喜歡吃泰式料理的我而言簡直就是發現新大陸！這味泰泰不只名稱給人高記憶度...嚴選的食材與到位的料理手法真的真的都是高標！推薦給朋友絕不擔心朋友打槍～它的選擇極多...每次更換口味也很難吃膩唷！

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吃完了這個讓我漫步在雲端的曼谷手撕雞肉丼～我繼續向紅咖哩炸雞乾拌拉麵挺進！

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#紅咖哩炸雞乾拌拉麵 $170 (＋25加購飲品 泰式奶茶）

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不知道是方才醬汁開胃還是這些餐點太過誘人～即使吃到七分飽再吃紅咖哩乾拌麵我還是大呼小叫了起來希望朋友都來嚐嚐...

大家分食的同時也都很讚嘆這裡的紅咖哩味道怎能如此濃郁香醇～搭配口感柔韌帶勁的細拉麵口感更是令人記憶深刻...朋友大讚的說:「上桌已放了一會居然還能這麼好吃...真是出乎意料之外！一旁搭配的溏心蛋也與咖哩很合拍～」(但建議大家還是要趁熱吃食～才能獲得最佳口感！）

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搭配的椒麻炸雞調味酸很清淡，也炸到外酥內嫩，讓我越吃越涮嘴...當下好想來杯啤酒啊啊啊啊！隨餐附贈的青菜與本日例湯也毫不馬虎～川燙的青菜吃起來爽脆.蔬菜番茄例湯喝起來口感清爽！一整套吃下來可說是十分過癮！

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今天點的兩個餐點吃下來居然沒有誰高誰低之分～讓我讚嘆這味泰泰的餐點樣樣美味手藝了得...連我這麼挑剔的人都滿意非常！這份餐點加購附餐我選的是＋25 加購飲料三選一～泰奶口味偏甜夠冰夠好喝～不會給人死甜越喝越膩的fu～

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吃完自己的...我也好奇朋友點的這一碗東央酸辣湯頭味道如何？沒想到啜飲一口我也是極愛！

改良後的東央酸辣湯頭符合台灣人的口味！湯頭帶有足夠的酸度但辣度卻不慍不火～是即便不太吃辣的人都能欣然接受的口味！至於同行用餐的另一位友人...因為身體微恙刻意點上清淡的香茅湯頭...我回神想品嚐時她的湯已經喝到見底...這一餐下來大家對這裡的餐點都滿意極了！我們不約而同都認為這是一間值得回訪的店家！

附帶一提...櫃位的桌面都有一組調味料....但我覺得這調料根本用不到啊！！！我們吃得津津有味...完全沒有不夠味還需要調味的問題～當然！喜歡加重味道的可以自行DIY一下～（ 左：辣椒醬；右：魚露）

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總評：我 超 喜 歡 這 味 泰 泰！！！

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本次的用餐感受真的是粉滿足粉開心的...目前它就是我心目中南山美食街用餐的首選！吼！我真的是捧著肚子走出微風南山 吃得好過癮！！！

這味泰泰顛覆了我美食街只能吃飽的印象！我很推薦大家前往用餐～這裡提供大人小孩皆宜的美味料理～餐飲品質凌駕於許多知名泰式品牌之上！

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在今天用餐之前我只上泰式餐館用餐～但今天之後想吃泰式料理...我真的會毫不猶豫的一人前往～

「這位泰泰」她滿足了我一個人也想吃泰式的願望～不用呼朋引伴就能獨自享用一份包山包海的套餐～

不重油不重鹹，些許辣度更是符合台灣人的口味。很棒的是⋯泰料其他特色都掌控得很好，每一碗飯、每一碗麵⋯⋯都能感受店家的用心～

(((( 如果你覺得本文浮誇...更該前往品嚐印證～ ))))

下個月就是母親節了...這位泰泰也推出很優惠的母親節活動～4/11~5/12 與媽媽同行來店用餐都享有任選第二件八折的優惠～還等什麼呢？趕快找時間帶著母親大人一同享用這位泰泰的平價泰式美味吧！！！文末附上櫃點資訊～希望你們喜歡我的推薦唷！

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這位泰泰 Mrs.Thai

微風南山 Breeze｜Food court：

台北市信義區松智路17號B2 [ 微風南山、置地百貨 ]

台北榮民總醫院｜Food court：

台北市北投區石牌路二段201號1樓 [ 義美食品、生活廣場

之後還有分店會陸續開幕，敬請期待～

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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