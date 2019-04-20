獨賣限定日式風味在東區，想吃美食不用搭飛機喔！

台灣人對於日系美食擁有高度關心與喜愛，吸引不少品牌獨家首賣落腳信義區，現在起不必飛日本，就能品嚐到最道地的日系美味。

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★Bellissimo

由連3年獲米其林指定餐廳的Due Italian石塚主廚監製，繼席捲東京女子IG的義式拉麵，再度為台灣民眾打造全新品牌「Bellissimo」，選在人潮眾多的統一時代百貨B2美食街，於2／21～5／12以快閃店模式，呈現出獨創一格的拉麵新食潮。於米其林獲選的拉麵中，多以雞湯為主，因此石塚主廚這回使用雞骨湯，以豬油、麻油增添風味，融入紅酒奶油、提升香氣的濃厚味噌、義式番茄，搭配涮牛肉、山藥叉燒肉、辣橄欖油雞排肉，端出企圖驚豔味蕾的3款新品，如同品牌名意為美好的氛圍，期待饕客在品嚐的同時，將這碗美饌作為犒賞自己的一份禮物。

番茄雞排起士拉麵320元／番茄融入獨家熬製湯頭，建議可搭配細麵、豆腐麵，是女性最愛的低GI飲食選項。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨）

營業時間：11：00～21：30（LO21：00）；五六11：00～22：00（LO21：30）

公休：無





★Bari-Uma廣島霸嗎拉麵

2003年創立於日本廣島，號稱「地表最強濃厚豚骨湯頭No.1」，堅持用心熬湯、以熱情製麵的職人信念，成功擄獲拉麵迷最柔軟的味蕾。取名自廣島方言的霸嗎拉麵，有著「究極美味」之意，使用大量豬脛骨、豬背骨、雞骨，再添加多種天然蔬菜，熬製長達10小時以上打造出靈魂湯頭，最後再於湯頭中加入獨家大豆天然釀製的「溜醬油」，提味出一吃上癮的難忘拉麵。

羽根燒餃子120元／紮實飽滿的餃子，每一口都令人回味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號5F（微風南山）

電話：（02）2723-7677

營業時間：11：00～22：00

公休：無





★AURORA STEAK

來自日本福岡的高品質牛排饗宴，採用芝加哥、非單一牧場養殖的最高品質安格斯牛肉為主力食材，其中最頂級的安格斯牛種，因優質的管理與技術，比其他美牛牧場品質更佳。首訪必點精選牛隻最精華背脊部的極光紐約客牛排，肉質軟嫩且不膩口、口感嚼勁絕佳，以及日本研發獨家配方漢堡排，為符合大眾牛排熟度的喜好，特別於加熱鐵板上附上日本進口鑄鐵加熱石，讓饕客可DIY享受煎肉樂趣。

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月神席琳漢堡排套餐240元／採用每日現做手打厚漢堡排，獨門配方添加香料、洋蔥和牛前腿肉等混合。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路16號B2（微風松高）

電話：（02）2723-9198

營業時間：11：00～21：30；四五六11：00～22：00

公休：無





★PABLO

來自日本大阪的半熟起司塔，再度回歸台灣市場。像是內餡加入大量奶油起司和蛋白的「經典原味起司塔」、以苦甜抹茶搭配紅豆泥與白玉的「抹茶起司塔」，都讓人忍不住想立馬入手。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路12號2F（信義新光三越A8）

電話：（02）2723-7021





★京都勝牛

以60秒工法高溫快火油炸聞名的日本炸牛排名店，首度插旗台灣推出台灣限定澳洲「極上和牛」等多款炸牛排，美味關鍵就在直接以高溫攝氏190度油炸60秒起鍋，讓僅3分熟的牛排，呈現外酥脆內軟嫩的口感。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松壽路11號B2（信義新光三越A11）

電話：（02）2722-7669





★平城苑 東京燒肉

在日本關東設立近30家店舖的人氣燒肉店，首度來台依舊秉持「透過食物連結生產者心意及顧客需求，致力推廣和牛獨有的上等美味」理念，引進台灣少見的神戶紅酒和牛等日本和牛品種，打造入口即化絕佳滋味。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4F（微風信義）

電話：（02）2345-0270





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