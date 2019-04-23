台北大安區老屋新生！老宅的迷人溫度３間質感好店推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

佔據許多老屋迷記憶體的老宅迷人溫度，近期在大安區引發一股新生熱潮，從空間陳設到餐點皆有獨特品味，現在就沿著街區探訪這幾家質感好店吧！

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★金錦町

走訪金華街，一旁曾是日本公務員宿舍的老房子，歷經近1世紀的時空更迭，近年在北市府的「老房子文化運動」規劃下，進駐充滿創意的經營團隊，讓老宅重現新生力。其中一幢名為「金錦町」的空間，由文青系伴手禮甜點注入美學元素，以各式精巧質感的幾何甜點為日式宿舍妝點上繽紛色彩。著名的金箔蜂蜜蛋糕高雅誘人，常溫幾何蛋糕口感紮實綿密，造型也別出心裁。而後院的展覽空間也將定期更新，引人進入文化歷史和現代設計的魅力。

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小胭脂220元／草莓慕斯加覆盆子果凍與紅莓海綿蛋糕碰撞出新口感。C.白日夢220元／青蘋果慕斯加肉桂海綿蛋糕融合蘋果丁餡與全麥餅乾。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大安區金華街84、86號

電話：（02）2396-1528

營業時間：11：00～21：00

公休：無





★貳房苑 Livingreen

潮州街上一幢3層樓的日式泥作混合鋼構老屋，閒置20多年後，在貳房苑Livingreen正式進駐，成為途經旅人忍不住停下腳步駐留的新地標。在經營團隊改造之下，不僅保留原屋建材元素，更以Pantone色票的5463號綠作為主體色系，搭配無限綠意植栽，當陽光灑進大面積框窗，成為都市人嚮往的放鬆基地。2樓尚有一處階梯式座席區，不時舉辦活動更添豐富人文。

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鵝油草蝦甜菜根乾拌麵280元（前）／選用雲林斗六日曬麵，香氣四溢的鵝油搭配草蝦最開胃。雲荔詠 臺灣玉荷包精釀啤酒（後）／精選台灣在地酒款，搭配套餐加價120元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大安區潮州街76號

電話：（02）2391-2866

營業時間：11：30～21：00

公休：隔周一





★光一肆號

老宅迷一定不陌生的「光一」系列，2018首家獨棟街邊店，就選在溫羅汀街區的台大教師宿舍原址，為延續日式老宅記憶，以及周邊獨特文化底蘊，特以環繞透明玻璃讓明亮光線透入空間，在綠意中營造極具人文質感的氛圍。光一肆號以咖啡餐酒館為出發，嚴選在地食材佐以跨國界料理手法，詮釋出清新自然無負擔的味蕾新饗宴。

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無花果＆帕瑪火腿沙拉270元（前）／自製陳年莓果醋搭上滿滿的無花果與帕瑪火腿，最後置上櫻桃蘿蔔、油漬風乾番茄、費達起司、芝麻葉，於口中散發厚實的酸甜果香。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大安區新生南路三段76巷2號

電話：（02）2362-22

營業時間：11 10：00～22：00；09：00～22：00

公休：無





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