一咬爆漿！ 新北蘆洲超厚實「芋泥奶酪吐司」 芋頭控手刀快衝

2019-04-16 12:06 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



一想到要吃個滿滿芋泥流洩的爆漿芋泥奶酪吐司，就要排隊排上幾個小時頓時讓人倒退幾步。現在新北三蘆的朋友有口福了，不用再跑到台北也吃的到會爆餡的「芋泥奶酪吐司」，一咬爆漿、整口都是滿滿濃郁的芋泥香氣、還吃得到店家特別保留的芋頭顆粒，光看就讓人口水直吞，立馬攻佔了芋頭控的心，同場加映的紫薯奶酪吐司也好吸引人呀！

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這間吃了會有幸福感的「幸福攏來早午餐」位於新北蘆洲光復路上，店家堅持新鮮手做，店內餐點包羅萬象，包含吐司、捲餅、漢堡、麵食類等72個單點選項，網友「Ireneの吃喝玩樂」向小編推薦一款近期爆夯的芋泥吐司，可以分別肉鬆、奶酪、起士三樣配料，也可以選擇紫薯餡底，每款爆餡吐司平均單價60至70元不等。

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圖／擷取自幸福攏來早午餐粉絲團 分享 facebook

芋泥奶酪鮮奶吐司

這款讓芋頭控群起瘋狂的芋泥奶酪吐司，店家在爆餡的芋泥用量毫不手軟，沉沉的芋泥包覆著冰涼的奶酪，呈現淡淡的淺紫色，是店家使用台中芋頭泥加上小農鮮奶，不添加色素和香精，以純手工熬製而成。吃起來濕軟柔滑不乾口，還有淡雅的芋頭香甜味，整體甜度不高，微微冰涼口感還能降暑氣。

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紫薯奶酪鮮奶吐司

紫薯奶酪吐司的人氣也不亞於芋泥餡底，深紫色的紫薯奶酪吐司上桌後十足吸睛，拿起來有沈沈重量，完全可見真材實料，嚐起來有甜美的地瓜味搭配上細緻的奶酪，口感層層堆疊，吃起來非常具有飽足感哦。

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店內的品項非常多，如吐司、漢堡、捲餅、麵食等，而每種款式又組合出許多選擇性。比如這款可口芋泥與奶酪、紫薯，即搭配蹦出多種口味：芋泥肉鬆吐司、芋泥起司吐司、芋泥奶酪吐司、紫薯肉鬆吐司、紫薯起司吐司、紫薯奶酪吐司、雙泥奶酪吐司等。

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起司豬排吐司

除了芋泥奶酪吐司、紫薯奶酪吐司外，單點排行第二名的起士流豬肉蛋吐司也不遑多讓，濃濃起士像是黃金瀑布般傾瀉而下，里肌肉和半熟蛋和微煎的吐司相互融合，也成了店內的招牌，特別推薦給不嗜甜食的民眾嚐鮮！

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幸福攏來早午餐店內牆上說明使用了新鮮、高成本的食材，整體環境舒適、沒有惱人的油煙味，還有兒童遊戲區可供兒童遊玩，餐點真材實料又美味，力求讓人吃得美味又安心。芋頭控快點手刀衝，每天限量的芋泥可是不等人的，每日數量有限，賣完當日就會提早打烊喔。

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幸福攏來早午餐

地址：新北市蘆洲區光復路45號

營業時間：平日07:30~15:30；假日08:00~16:00 （週一公休）

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