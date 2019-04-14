【松山站】聚餐約會的好選擇「que原木燒烤餐廳」意舍酒店自助Buffet

以前還在台北上班跟租屋的時候，我還蠻喜歡跟朋友約在「台北西門町意舍酒店」的「吃吧」聚餐的，主要原因是那裡用餐環境佈置得很有設計感，服務態度是飯店等級的，然後餐點的口味也都相當美味，然後價格又不會像一些大飯店的餐廳那樣高不可攀，算是小資族也能開心享用的那一種。

後來「意舍酒店」又開了中山以及松山的分店，其中「台北松山意舍酒店」位於松山站旁一棟複合式商辦大樓的17到21樓，交通方便又有著絕佳的視野，然後裡頭有一間「que原木燒烤餐廳」聽說用餐環境好、餐點的CP值也很高，於是便找了一天來這裡嚐鮮順便也當作是幫即將過生日的朋友提早慶生一下…

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大家若是搭捷運或火車前往的，可以從「松山火車站」的東邊出口走出來（松山捷運站有地下道可以直通松山火車站），台北松山意舍酒店跟que原木燒烤餐廳就位在對街那一棟大樓裡頭，然後火車站的三樓也有天橋與那棟大樓相連，走天橋過去也是可以的。

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大樓內的電梯直達17樓就是酒店的Lobby了。

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意舍酒店的風格並非走那麼刻板化的國際標準豪華飯店那種路線，品牌形象比較強調創意、環保、科技…等等，所以其實還蠻吸引許多海內外年輕族群的旅客來這邊入住的。

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其實這間飯店有一個大賣點就是從西向的窗戶望出去可以直接看到「台北101」的全貌！可惜有時候天公不做美…像我去的那天就有厚厚的雲層把它比較高的樓層給遮蔽住了，有點兒遺憾…

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不過以地理位置來說，這間飯店的所在地真的可以說是去哪都方便，搭火車、搭捷運近在咫尺就不說了，想要吃平價小吃的話「饒河夜市」幾步路的距離就到了，想買平價服飾的話「五分埔」也在旁邊，入夜後想要浪漫一下還可以到「彩虹橋」看夜景，整個生活機能真的便利到不行～

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言歸正傳，我這次不是來住宿的…只是來用餐而已，用餐的地點是Lobby旁的這間「que原木燒烤餐廳」。這間餐廳在不同的時段有提供不同的菜單、供餐方式也略有不同，完整版的介紹大家可以參考官網的這一頁，裡頭有詳細介紹平日跟假日的什麼樣的時段提供什麼樣的菜單，價格也都有列出來，然後我那天是週六的中午去用餐的，因此適用的是「週末早午餐的菜單」。

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點餐方式是Semi-Buffet的那一種，大家要先選擇一種主餐，價格是780元起，聽起來好像有一點貴…但它並非只是單純給你一盤食物，而是還包含了配菜、湯、沙拉、麵包、甜點、飲料的Buffet，可以吃到再也吃不下為止…所以其實CP值是蠻高的，對我來說是可以一餐抵兩餐甚至一餐抵三餐的那一種！（當然暴飲暴食是不太好的行為，所以我也只是偶爾為之而已…）

p.s.6~12歲的小朋友一人390元，5歲以下小朋友免費，然後這邊週末還有「兒童遊戲室」可以讓小朋友在裡頭盡情玩耍，所以還蠻推薦家中有小朋友的父母週末可以來這裡用餐的

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早午餐的菜單一共有兩頁，第二頁還有一些一般不會歸類在「早午餐」的「原木燒烤牛排」以及「特色主菜」，我上網有看到不少網友都大推這裡的牛排，所以後來點了一款365天以玉米飼養的自然牛、有經過35天熟成才製成的牛排，想要看看到底會有多厲害～

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對了，這裡還是通過「中國回教協會」認可的「穆斯林友善餐廳」，如果你本身是回教徒或者想帶回教徒的朋友出來聚餐的話，他們是有專屬的穆斯林菜單的。

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不過現點現烤的牛排還需要一些時間去製作，我先好好拍一下用餐環境好了，首先…我們這天坐的這一區是他們的「挑高天井區」，因為頭頂有自然光灑落，所以有一點像是半露天的感覺，我覺得在這樣的自然光下享用一頓豐盛的早午餐是再幸福也不過的一件事情～♪

p.s.店內那些竹編的巨型燈籠是開幕前特地邀請南投的專業職人來這裡現場編成的，白天看起來就很別緻了，但聽說入夜後燈火通明時還會更加美侖美奐唷！

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另外還有一區也蠻多人的，因為旁邊的窗戶看出去就可以直接眺望「基隆河」的河景，所以也不算比天井區差，大家可以視自己的喜好來選擇座位，如果有非坐哪一區不可以的話也可在訂位時告知服務人員，這樣他們就會盡量保留那一區的座位給你。

p.s.比較靠前的那幾張圓桌主要是提供吧檯區的客人使用（吧檯區主要供應單點的輕食跟飲料），後面那邊很多人坐的才是一般用正餐的座位

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這天沒有藍天白雲的加持，景色好像沒有想像中那麼好，我們挑錯日子來了…

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接下來跟著我的鏡頭好好看看他們週末早午餐的自助Buffet有哪些無限供應的好料吧！

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首先看到這幾個是熟食的配菜區。

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一開始我看到的第一個念頭就是…種類好像有點少…不過後來我發現其實真的很夠吃了，因為還有自己的一份主餐，然後等下又還有麵包、沙拉、甜點什麼的，真的很夠吃了～

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烘蛋、玉米、筆管麵、炸鱈魚條、薯條，每一樣幾乎都是我愛吃的耶…本來想說吃完一盤還要再來裝第二盤，結果後來飽得要死，根本沒辦法來Round 2…

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先跟大家偷偷講一下，這邊的奶油白醬筆管麵真的超級好吃，我本身並不是很愛吃筆管麵那種人（比較愛一般的義大利麵條），但他們的筆管麵真的好Q彈，醬汁香濃但是不會很膩口，連冷掉都依舊美味，下次如果再去這邊用餐的話我還要多裝一點。（其他的配菜其實口味真的也都不錯，有在水準之上）

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再來這個是麵包區，我知道麵包很容易飽…一般人可能吃Buffet都不會想拿太多，不過請你們相信我，這裡的麵包真的都很好吃，如果你們食量許可的話，我會建議麵包也可以多拿幾個來吃。

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堆疊如小山的可頌麵包，吃起來比想像中的還要鬆軟，好像都是他們自己的麵包師手作烘焙的。

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可頌麵包可以自己從中間切開然後包奶油、果醬、巧克力醬進去，小朋友一定會吃得很開心。

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表面有著酥皮、吃起來香脆又有層次感的丹麥麵包看起來也好好吃…（右邊那個是草莓口味的，非常可口）

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好可怕～我覺得最後我一定會飽死…（後來事情證明，在這邊吃完早午餐以後，真的晚餐就可以省下來了，晚上完全吃不下任何東西）

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要是盤子再大一點我可能還會拿更多…

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「焦糖爆米花」是應該也是為了小朋友而準備的！？光靠近就聞到濃郁的焦糖香氣，其實不要說小朋友，連我都還蠻想抓一把來啃的。

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旁邊的生菜沙拉口味都還蠻特別的，一種是吃得到整尾去殼蝦仁的「麻辣鳳梨鮮蝦沙拉」、一種是酸香清爽的「柑橘沙拉」（我最喜歡這一個），還有一種是這次我沒有試吃的「醃漬鳥仔梨沙拉」，頭一次聽到可以把醃漬鳥仔梨跟生菜沙拉做結合的耶～

p.s.如果不能接受太特別的口味，也有那種基本款的生菜可以自己搭配、自己淋喜歡的醬

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沙拉的旁邊是一些肉類製品區，比如說有「帕馬火腿」、「黑胡椒牛肉」、「義式臘肉」…等等，我個人比較沒那麼有興趣。

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還有起司區，提供了七種不同類型的起司，大家要吃多少可以自己切。

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大家應該都曾經去過一些有附自助吧的餐廳然後自助吧的小蛋糕吃起來比「8X度C」的還不如的吧！？我本來也是不抱太高的期望，想說通常自助吧的蛋糕都不會太好吃，殊不知…這裡的有讓我跌破眼鏡的感覺，每一款幾乎都會讓人吃完以後還想再吃，不是那種馬馬虎虎的口味～

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這個是「德式布丁」，外層是酥脆的塔皮，中間的布丁內餡散發出迷人的蛋香以及奶油香，夾帶著些許的焦糖氣味，甜蜜又香濃。

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「紐約起司蛋糕」的起司似乎有融入酸奶的成份，入口後細膩、滑順的起司伴著一股清爽的酸味，所以一點都不膩口。（上面那顆覆盆子對愛吃水果的人來說非常加分）

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「德式黑森林蛋糕」看顏色感覺好像會很甜…不過實際吃起來還好，他們使用的應該是可可濃度較高的巧克力，大人也會喜歡。

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「黃檸檬磅蛋糕」是我當天最喜歡的兩款蛋糕之一，奶油裡加入了酸酸甜甜的檸檬果醬，雖然沒有非常華麗的外型，但一放入口中立刻會眼睛為之一亮，檸檬的酸味跟香氣很適合作為一頓豐盛大餐的收尾。

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另一款我最愛的蛋糕非這「草莓海綿蛋糕」莫屬，這個沒什麼好說的，海綿蛋糕本來就是不敗的基本款蛋糕，柔軟香棉，搭配上新鮮的當季草莓，只吃一塊絕對不夠過癮，要多拿幾塊才行！

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看完蛋糕以後，接下來還有一區也是小朋友看到應該會暴走的「餅乾、糖果區」。

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這巧克力噴泉甜度配方有特別調低一點，我覺得愛吃巧克力的大人也可以試試。

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棉花糖串可以拿去沾巧克力噴泉。

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長得像「瑪德蓮」的餅乾以及旁邊好幾款手工餅乾味道都不錯。

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還有大家去吃下午茶通常最愛的鬆餅，這邊也可以請廚師幫你現點現做，再視自己的喜好來加料。

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飲料方面，如果不喜歡喝太甜的，這邊有提供「TWININGS」的茶包可以泡茶，旁邊也有熱咖啡之類的。

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我這種愛喝果汁的人是偏好冰涼的柳橙汁跟蔓越莓汁，而且我發現這兩種果汁用7:3的比例「套」在一起喝更對味～

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還有可樂跟雪碧也都是無限量供應，但不建議喝太多，因為容易飽。

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自助吧檯的裡頭就是開放式的廚房，可以直接欣賞廚師大大在高級的西班牙進口烤爐上炙烤著客人們點的肉排，我光是盯著看就覺得肚子好像越來越餓…

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另外一位帥哥廚師負責餐點的擺盤，放上一些炭烤過的蔬菜。

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終於～我們的「美國牛仔帶骨肋眼（2180元，價格包含使用自助吧的費用）」上桌了，一靠近就聞到了濃濃的炭烤香氣，因為他們烤爐使用的木柴是特別精選品質好的龍眼木，各種肉排只要在上面烤過以後都會帶著濃濃的煙燻香氣，非常迷人～

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我這次點的帶骨肋眼牛排來自於從美國加州「Brandt Beef」的頂級自然牛，聽說這種牛365天只使用純穀物玉米飼養，然後拿來料理之前還有先經過35天的濕式熟成，讓它的油花更為集中，而且吃起來會更有一種香甜多汁的口感。

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這塊肋眼牛排有16盎司，其實還蠻大塊的，它表面有著烤爐烙上的紋路，吃起來帶點焦香味，然後因為油花豐富，所以放進嘴裡咀嚼真的會有肉汁在口中爆開的感覺，滿滿的甘甜肉汁在嘴裡流竄著，爽度簡直突破天際！！！

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個人認為五分熟的嫩度剛剛好，趁熱吃真的口感一流，如果完全冷掉的話，油花的部份就會變得比較難嚼爛，所以大家切記照片不要拍太久，拍完後就趕快大快朵頤吧～

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另外一道主餐我們選擇的是新推出的「原木燒烤台東去骨半雞（1380元，價格包含使用自助吧的費用）」，一樣是一上桌就先聞到龍眼木那濃郁的香氣以及些許的果香。

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主要吃玉米長大的台東玉米雞，本身的甜度就很高，肉質看起來很厚實，吃起來比想像中鮮嫩，嗜辣的朋友推薦搭配一旁的「霹靂青辣醬」一起享用，我們這種不太能吃辣的俗仔是單吃雞肉就覺得味道已經很棒了。

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這次點的美國牛仔帶骨肋眼跟原木燒烤台東去骨半雞兩種都沒讓我們失望，要說哪個好吃…真的就只是端看你愛吃牛還是愛吃雞而已。

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整體來講，這次在que原木燒烤餐廳用餐的經驗真心很不錯，招牌的原木燒烤無論牛、雞肉質都很棒，香氣也一流，下次還會想試試他們其他的主餐，然後自助吧的部份，雖然餐點種類上沒有像一些主打自助百匯的餐廳那麼多元，不過熟食的配菜區、麵包區、甜點區等都有亮點，要吃得開心、吃得滿足是絕對沒有問題的！然後這裡的用餐環境商務聚餐不失體面，家庭聚會、朋友餐敘也都很適合，下次大家有這些方面的需求時不妨可以參考看看喔～

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que原木燒烤餐廳

地址：台北市市民大道七段8號17樓

電話：(02)2653-2828

營業時間：平日午餐 11:30 ~ 14:30／週末早午餐 11:30 ~ 16:00／平日下午茶 15:00 ~ 17:00／晚餐 17:30 ~ 21:30

官方網站：https://www.amba-hotels.com/tc/songshan/dining/que-restaurant/

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文章來源：老錢的老巢

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