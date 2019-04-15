內行人才懂！台北巷弄６家道地老招牌 多年不變的經典美味

尋找最道地的味蕾，鑽進巷弄裡準沒錯！那些多年不變的滋味，深深烙印在日常記憶中，而暖心的人情味，更是這些小吃人氣不衰的主因！

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★穆記牛肉麵

1979年開業至今，當年隨國民政府來台的老闆，將東北家鄉的麵點手藝，結合客家媳婦的傳統好味，安撫不少老兵的思鄉之情。提供台灣正宗牛，熬煮牛肉湯頭的鍋爐每天從早上7點到晚上9點不間斷沸煮，搭配著請師傅特別依口感量身製作的家常麵，以及滋味入裡的客家家常小菜，簡樸平實的空間每到用餐時間總是人聲鼎沸，口口之間都是滿足。

紅燒半筋半肉麵230元／滿滿牛肉與牛筋的組合，搭配出入口即化的絕佳美味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區吳興街239號

電話：（02）2722-2707

營業時間：11：00～15：00、17：00～21：00

公休：三四





★香港鳳盛燒臘店

坐落在莊敬路上的香港鳳盛燒臘店，每到用餐時刻，無論是熟悉的老客人，或是經友人推薦而來的新客，加總的人氣總能將這家不起眼的小店，瞬間吸引行人的注目。平實的價格加上火候掌控得宜，屬重口味的叉燒與燒臘，還有一旁如家常料理般的配菜，看來油膩、入口卻又不膩味的獨家口感，只要嚐過一回便可了解其受歡迎的主因。 三寶飯90元／油亮的燒鴨、油雞、叉燒一上桌，瞬間激起食慾。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區莊敬路242號

電話：（02）2729-2710

營業時間：11：30～19：30

公休：二五





★晶饌蒸煮世家

有別於一般小吃店的環境，潔淨、明亮的空間，是許多人喜愛在晶饌內用的主因。招牌牛肉麵、乾拌麵，皆來自絲毫不馬虎的自製手工麵，佐以調製的各式口味，打造出迷人的牛肉、豬腳、沙茶等風味。不只麵食吸睛，招牌瓜仔肉飯、燒肉飯、水餃亦相當搶眼，還有一旁精緻多樣的小菜，讓走進晶饌的饕客，無一不飽食一頓大餐才能走出。

豬腳乾拌麵110元／豬腳滷得入味，可自選家常麵、陽春麵或細拉麵。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區中坡南路24號

電話：（02）2759-6400

營業時間：11：00～21：00

公休：一





★亓家蒸餃

路邊攤起家的亓家蒸餃，20多年來以傳承家鄉口味的拿手蒸餃，征服南京三民站一帶上班族的心。蒸籠散發出的陣陣香氣，內含真材實料與費工手藝，揉入用心的元素增添風韻，口味眾多，除了招牌的鮮蝦、韭菜口味，自家炒製的辣椒醬、人氣酸辣湯和手工小菜，也獲得不少好評，即便位處巷弄中，每到用餐時段總是座無虛席，連日本遊客也慕名而來。

蝦仁絲瓜蒸餃120元／飽滿內餡與蝦子、絲瓜大口咬下，十分滿足。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市松山區南京東路五段123巷4弄3號

電話：（02）2760-1935

營業時間：10：00～20：30

公休：日（六為不定休）





★全成肉粽

中年轉業的老闆，以新鮮食材、自製豬油打造出專業肉粽，料多實在不僅在口耳相傳之下大獲好評，也為自己開啟事業第二春。沒有醒目的招牌，悄悄地坐落在中南街尾，自做自銷的模式，也可透過訂購，將這款好滋味買回家。為迎合南部顧客的家鄉味，店內不只販售先將糯米煮熟後再包的北部粽，同時也有直接包生米再蒸熟的南部粽。

北部粽40元／以肉、香菇、蛋黃、蘿蔔乾為餡料，嚴選食材維持品質。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市南港區中南街155號

電話：（02）2785-2510

營業時間：07：00～19：00

公休：無





★北大荒水餃店

隨著南港一帶多家企業進駐，上班族也開始覓尋周邊午餐，而這家在台北水餃店中具有代表性的北大荒，就是公司中必備的外送口袋名單。看起來已有多年歷史的店面，每到用餐時刻總是人潮洶湧，而傳說中的巨無霸水餃一現身，除了視覺驚人，當然口味也是一試成主顧，另有多種滷味供選擇，選好後店家還會加熱再上桌，滿足想要嚐鮮的每個人。

水餃8.5元／顆／韭菜與豬肉交織出多汁迷人的滋味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市南港區南港路一段201號

電話：（02）2788-0455

營業時間：11：00～21：30

公休：無





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