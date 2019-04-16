台北６間質感新店舖！饕客們用舌尖品嘗美好日常

犒賞自己的日常就從美食開始吧！在6家質感系新開店中，發掘不一樣的餐食空間、料理背後的故事，讓舌尖展開一場冒險旅程吧！

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★旺盛苑和牛燒肉

選在舊城區邊緣地帶，一群愛肉成痴的師傅，於農曆年後悄悄在大橋頭站旁，開設這家質感系燒肉店，一試上癮的味蕾，也迅速在社群上蔓延出高人氣！找來擁有30年經驗的日本資深主廚領軍，堅持以全程手切處理、現點現切的嚴選肉品，以及最新鮮的原味，強調「加分秘訣就在單純肉味搭配適當調味」，並選用北海道進口夢美人米，讓可生食的9+等級和牛在舌尖中並不孤單，打造一處保證讓「肉控」銷魂一整晚的燒肉饗宴！

旺盛苑牛排1780元（前）／來自日本A5和牛，份量可2人一起享用。上選牛舌580元（後）／燒肉店必點的牛舌，在這裡有了高規格的詮釋。 分享 facebook

牛尾湯400元（前）／費時熬煮12小時以上，可吃到整塊牛尾。和風沙拉160元（左後）／解膩必備，大份量可共食。白菜泡菜90元（右後）／自家醃製的完美比例。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大同區重慶北路三段21號

電話：（02）2599-5108

營業時間：18：00～24：00（23：30）

公休：無





★盈豚骨カレー咖哩飯專門

市民大道上一家新開張的咖哩專門店引人注目，自助票券機、迷你吧檯座席皆瀰漫著日式氣息，店內主打的咖哩飯當然也走日式調性。因為喜歡吃拉麵、咖哩，店主人於是結合二者元素，以豚骨高湯為底，再熬煮出屬於自家風味的咖哩醬汁，成為招牌特色；店內推出豚骨咖哩、嫩雞咖哩與肉醬咖哩，另可加購起司增添風味，或是再加購嫩雞、肉醬作隨意搭配組合，如同店名「盈」想傳達的概念，餐盤上豐盛、滿溢的料理，為你帶來味覺的驚喜變化。由於老闆是1人作業，每日僅限量供應30份餐點，想吃可得耐心等候喔！

豚骨咖哩240元＋起司20元＋肉醬60元／融入豚骨高湯的咖哩醬汁，甜中帶些微辣香氣，香濃順口，再搭配叉燒肉、溫泉蛋，十足日式風味。另可加購起司增添口感，於咖哩醬灑滿起司條，再炙燒融化，口感與香氣更加分；自製肉醬則為咖哩飯帶來味蕾轉換的層次變化。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大安區市民大道四段138-3號

電話：0912-709-860

營業時間：18：00～21：00

公休：一





★The Tavernist

充滿驚奇的美食饗宴即將展開！曾在世界神廚丹麥餐廳Noma、倫敦米其林餐廳Tom Aikens洗禮、並獲紐約時報譽為「最能定義摩登料理」的主廚James Sharman領軍，將其於世界各處旅行的在地體驗，幻化成每一道視、味覺皆讓人驚呼連連的魔幻美味。這一回將以台灣在地食材為底韻，像是在台南旅遊曾收到豬農所贈的全豬、向寧夏夜市炸芋泥球致敬的甜點，皆是在無框架創意中盡情揮灑，於餐食舞台上演一齣驚喜又絢麗的美食饗宴。

鹽酥雞-昆布-海帶、黃花椰菜-綠莎莎醬-蓓夏美-起士450元／以鹽酥雞外包裝為發想，將帶皮雞腿肉浸漬昆布醬油，再裹上自製酥炸粉酥炸，起鍋後以自製昆布油拌攪調味，另搭配海苔蛋黃醬，以及James Sharman到聖母峰旅遊時所得到的創作靈感，以當地盛產的黃花椰菜結合松葉表現的創意。 分享 facebook

豬五花-豬里肌-鳳梨-檸檬草1180元／將豬五花、豬里肌佐以2種不同作法的鳳梨醬汁，呈現清爽、多層次的獨特風味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號12F

電話：（02）2779-0688

營業時間：06：30～24：00

公休：無





★午冬甜點

由午聖、冬華攜手創立的午冬甜點，在經營網路工作室1年之後進軍實體店面，主打招牌千層酥，搭配生乳茶等飲品，為客人帶來美好的甜點小食光。店內千層酥受歡迎的秘訣除了改良配方創造出酥脆的派皮口感，使用土雞蛋、反覆調整製成的餡料也是美味關鍵，對此店主人午聖頗為自豪地說：「餡料簡單純粹，但很好吃！」除了經典原味，另提供巧克力、小山園抹茶、焙茶，也順應季節推出驚喜限定、甚至綜合口味，帶來味蕾大滿足！店內甜飲則首推炭焙烏龍生乳，在保留茶香之餘，又融合滑順奶香，讓人讚不絕口。

草莓千層酥200元（前）／店內推出的季節驚喜限定款口味，在酥脆的千層酥裡夾入原味、草莓乳酪卡士達內餡，原味內餡除了加入香草籽、海鹽焦糖，另以酒作為提味，香氣迷人；草莓乳酪口感則像極優格，再搭配新鮮草莓，酸甜好吃。炭焙烏龍生乳60元（後）／特別選用台灣阿里山烏龍茶，茶香與奶香比例搭配得剛剛好，讓人一喝就愛上。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中正區懷寧街62-1號

電話：（02）2382-0515

營業時間：11：30～19：00

公休：一





★前鎮水產 海霸王

海霸王集團開設餐飲新品牌前鎮水產，以水產超市火鍋的概念作為賣點，供應每日從高雄直送而來的新鮮食材，讓客人依口味喜好自助選購火鍋料。走進生鮮超市區，超過300種的食材於陳列架上一字排開，即食壽司、海鮮、肉品、蔬菜與飲料、冰品應有盡有，不但種類齊全，平價實惠的價格更是令人驚喜。湯底提供和風、麻辣2種風味選擇，和風湯底60元、麻辣湯底90元；副食區則免費供應自製滷肉飯、9款麵條，讓人直呼CP值超高！飯後別忘了品嚐自家品牌Ice papa手工製的水果冰棒，清涼又酸甜。

和風湯底60元／人、麻辣湯底90元／人／除了湯底費用均一價，店內火鍋料採取超市自助式選購，必吃推薦如日本A5黑毛霜降和牛、西班牙梅花豬、美國嚴選沙朗心，或是青龍蝦、波士頓龍蝦等精選海鮮，以親民價格就能享用到新鮮、頂級食材。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中正區延平南路110號B1

營業時間：11：00～凌晨02：00（LO24：00）

公休：無





★日向洋食Hinata

這裡是老一輩士林人記憶中的輝煌年代，一家家銀樓、西服店襯托著大西街地氣，新成員是這家日式喫茶店風格的洋食專賣，佇立於一排老舊傳統店舖中，在舊街區中看似突兀、卻又於細節之中展現出連結周邊的韻味。如同店員們身著西服，在吧檯內烹煮著香濃咖裡、調製著飲品，這幅畫面宛如重現當年榮景。店名意為「迎接日光的場所」，1樓為木質系半開放式空間、2樓由吧檯與特製紅沙發所構成，試營運階段以4種口味咖哩飯征服旅人舌尖，並將陸續推出研發新作，值得期待。

紅酒牛肉咖哩280元／帶著紅酒跟水果酸味，屬歐風咖哩風味，主餐皆附每日例湯。 分享 facebook

日向雞肉咖哩250元（前）、水果茶120元（後）／清爽微酸的口感，建議搭配水果茶享用更合拍！ 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市士林區大西路35號

營業時間：12：00～22：00（LO21：30）

公休：一





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