穿越台北巷弄 ５間和風小店在台灣 輕鬆品嚐日本味

台北街頭有許多充滿濃濃日本味的餐廳，走進用餐就彷彿置身日本，無論是日式料理或美味的日式甜點都能擄獲你的心喔！

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★滋養製菓

開店至今超過60年歷史的滋養製菓，從早期的雜貨舖、蛋糕麵包店，在第三代接手後正式轉型為日式和菓子專賣，極為費工講究的內餡作法與精緻包裝，使其漸漸打出名號，成為大稻埕的人氣伴手禮店。店內除了元老商品銅鑼燒，改良作法的鳳梨酥、最中餅都很受歡迎；最近，期間限定推出的草莓大福更是明星商品，以2、3種糯米製成的麻糬包覆萬丹紅豆、大湖草莓，驚豔口感就連日本觀光客也愛。

草莓大福65元（前）／季節限定商品，精心挑選台灣在地農產品，選用台東糯米製成麻糬，軟Q爽口，內餡則以萬丹紅豆搭配乾淨的礁溪水質熬煮而成，最後放上大湖偏酸的香水草莓，以中和內餡甜度，絕妙口感一推出就熱賣。鳳梨酥禮盒265元（後）／5入／店家精心研發的改良版鳳梨酥，採洋菓子做法，以金鑽鳳梨、冬瓜與土鳳梨製成內餡，餅乾另裏上白巧克力以確保口感。 分享 facebook

銅燒45元／延續第1代傳承至今的配方做法，古早味十足。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段247號

電話：（02）2553-9553

營業時間：09：00～19：00

公休：無





★小林英夫

主打無菜單料理的三十三間堂，是西門町在地老字號頂級日本料理店，為了順應客人需求，近幾年於店家旁另開設小林英夫，提供較為平價、大眾化的餐點，滿足日式饕客的味蕾。店內由第二代女兒掌管，擁有一半日本血統的她，熱愛日本風情，不僅空間裝潢滿是日式風格，就連餐點擺盤也融入應景道具。店內餐點品項豐富，除了生魚片、丼飯、炸物，也推出日式烤牛肉、預約制甜點，頗受歡迎。

明太子炙燒鮭魚丼390元（前）／店內推出新款丼飯，霸氣放上生魚片、炙燒明太子與日本鮭魚卵，超滿足！海陸三色丼230元（後）／竹筴魚、日式燒肉與和風炸雞一次滿足。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市萬華區康定路120號

電話：（02）2388-5233

營業時間：11：30～14：30、17：30～21：30；六日11：30～15：00、17：30～22：00

公休：不定休





★甘味處日式麻餅屋

2004年，在一片不看好的聲浪中，店主人劉阿姨與日籍丈夫持地英治於士林夜市一隅開設烤麻糬專賣店，沒想到意外受到客人喜愛，一開就是6年；隨後，迫於環境因素先後遷址至永康街、雙連，3年前才又回到士林落腳，吸引許多老顧客前來回味。店內主要提供白玉麻糬與烤麻糬，在日式風味之餘，也研發多款獨特口味，想一次品嚐多種風味，可選擇依季節推出的九宮格綜合盤。來到這兒，除了品嚐麻糬，態度親切的劉阿姨也令許多客人難忘，一定要親身體驗！

鮮奶起士烤麻糬100元（中）／西式創意風味，創造出類似焗烤的鹹味。黃鶯粉白玉麻糬100元（左）／北海道青大豆風味，清香淡甜。赤糖烤麻糬100元（右）／黑糖香氣的甜蜜風味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市士林區大北路118號

電話：0953-630-633

營業時間：15：00～22：30（LO22：00）

公休：二三（依粉絲專頁公告為主）





★Le TAO 小樽洋菓子舖（松菸店）

因為雙層乳酪蛋糕而大受歡迎的LeTAO，是北海道小樽知名甜點店，台北是首間海外店，堅持所有甜點皆採北海道原汁原味，每款甜點食材幾乎都由日本進口，甚至奶油起司更是在北海道製作完成後再冷凍保存空運來台，目的就是堅持其味道。店內空間設計也頗具北國巧思，不僅使用許多原木裝飾，更以北海道白樺木製成燈飾，質樸木質風格營造溫馨用餐環境。

粉雪原味鬆餅300元／因為入口即化般的空氣感，而有「魔法般的奇蹟鬆餅」美譽，使用奶油起司、瑞可達起司加入蛋與牛奶打發，蓬鬆般的綿密讓人回味無窮。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷30號

電話：（02）2760-2100

營業時間：11：30～21：00（鬆餅19：30）；11：00～21：00（鬆餅19：30）

公休：無





★八拾捌茶輪番所

坐落於西本願寺裡的一棟日式木屋建築，建造於1924年，近幾年經修復之後，成為一間散發著濃濃京都味的茶館「八拾捌茶輪番所」。八拾捌茶以「窨製茶法」聞名，透過預焙茶胚、篩花、窨香、起花、提香最後成品等六個步驟，製作出帶有花香的茶葉，包含花氛系列、大地系列、水果系列以及木質系列。來到這裡，只需放慢腳步，在店員的示範引領之下，細細品茶，感受茶湯入喉的淡淡 清香。此外，店內也提供多款中、日式茶點或蔬食餐點，給予客人更多餐食選擇。

桂花烏龍290元（蓋杯）／使用產自南投的茶葉，再利用古傳花法製成的花氛系列窨製茶，茶湯之中帶有淡淡桂花香氣。 分享 facebook

鐵觀音芭菲280元／招牌冰淇淋茶點， 內含茶凍、鐵觀音冰淇淋、紅豆等配料。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市萬華區中華路一段174號

電話：（02）2312-0845

營業時間：11：30～21：00；六日10：00～21：00

公休：無





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