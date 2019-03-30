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南萬華「加蚋仔」吹起新風潮！青創人氣餐飲值得嚐味

2019-03-30 09:00Taipei Walker

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

舊稱「加蚋仔」的百年老街，近年透過青年返鄉創業，再掀一股適合散策的慢旅潮流。

★Cura Pizza

原本主攻藝術的主理人Luca身為三代在地人，瞭解東園街一帶的日常，但作為老城區的開路先鋒，其實沒有太大的信心。因為藝術對義大利開始產生興趣，進而前往當地習得傳統手藝，也待過日本的義大利知名餐廳，並自義大利引進傳統窯爐，以堅持又費時的作法，獲得饕客舌尖上的認證，透過口耳相傳的好評，逐漸在此延展出不小名氣，為之後進駐的店家打了一劑強心針。在舊街區以異國美食打基礎，Luca希望透過這份味蕾傳達給想要回來創業的青年，即便是外來的文化也能鎖住自身對於在地的回憶。

漁夫海鮮披薩458元／海鮮是拿坡里Pizza中的經典款，從基本的橄欖油、麵粉食材...
漁夫海鮮披薩458元／海鮮是拿坡里Pizza中的經典款，從基本的橄欖油、麵粉食材，到手工力道、火候控制皆相當講究。
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【店家資訊】

地址：台北市萬華區東園街68-9號

電話：（02）2339-5877

營業時間：17：30～21：00；11：30～14：30、17：30～21：00

公休：日一


★家吶子 台式居酒屋Ka-láh-á

以凱達格蘭族語音譯取名的家吶子，是近來的人氣餐食空間之一。主理人之一的Ashlyn，透過熟悉的在地成長記憶，打造一處「歡迎回家」概念居酒屋，在令人會心一笑的餐點名稱，以及嚐過一回即會上癮的美饌中，深深鎖住饕客的味蕾。除了創意台式餐酒，Ashlyn也發揮其行銷創意專長，串聯東園街在地店家發行「東園誌」刊物，店裡也不定時變身手作教室、展演空間，在無限可能性中，重拾大家對於百年老街的認識。

番茄牛五花140元（左）／炙烤的牛五花肉片，搭上清爽番茄，瞬間解去油膩感。莎莎牛...
番茄牛五花140元（左）／炙烤的牛五花肉片，搭上清爽番茄，瞬間解去油膩感。莎莎牛65元（中）／將沙沙醬置於鹽烤牛肉下方，嚐起來清爽有層次。炸湯圓80元（右）／流水席必備的懷念炸物小點，一口咬下還有驚喜喔！
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【店家資訊】

地址：台北市萬華區東園街68-4號

電話：18：00～24：00

營業時間：12：00～14：20、17：30～21：20

公休：詳洽粉絲專頁


★白舍藝術

佇立於巷弄住宅區中的老茶行，新生代藝術家在串聯在地、希望被看見的初衷下，巧妙將此變身成獨樹一格的藝術展演空間。近期展出的「加蚋仔大客廳」，主理人林俊安以東園街一帶共通點－「貓」為主角，透過採訪深入了解每一家店，將各家的特色元素設計成數隻可愛店貓插畫，再融入地圖集點、尋寶的趣味遊戲中，呈現出一股宛如「串門子」般的日常感，進而展現出在台北難得一見的「在地美感」。

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【店家資訊】

地址：台北市萬華區長泰街209號

電話：（02）2305-9012

營業時間：13：00～19：00

公休：一


★家香味食堂

坐落在南萬華的住宅區中，開業近40年的傳統小吃攤，早期以素食起家，而後再轉賣具南部特色的土魠魚羹和滷肉飯，是在地人記憶中難忘的古早味。2018年透過老店新用計劃，在二代女兒Miranda的改造下，將小吃攤變身充滿溫馨氣息的清新食堂。在白色系的新穎設計中，依舊延續著父親嚴選、堅持的手法與味蕾，並積極參加美食競賽獲獎以拓展知名度，也讓原本深受街坊肯定的味道，能夠傳遞到更多人的嘴裡。

滷味拼盤100元／品項以現場為主，融入多項中藥材而成的獨門滷包，是美味的重點。
滷味拼盤100元／品項以現場為主，融入多項中藥材而成的獨門滷包，是美味的重點。
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【店家資訊】

地址：台北市萬華區長泰街7號

電話：（02）2309-9285

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00

公休：一


★菓實日

選在步調緩慢的東園街周邊展店，是2位主理人實踐理想與美好生活的新契機。以法式手藝融入在地文化，如同顛覆想像的招牌甜點「紅龜慕斯蛋糕」，賦予傳統祭拜、祝壽、彌月文化中不可或缺的紅龜粿一段華麗轉身；又如新研發的「家吶子」修女泡芙，延用南萬華舊地名「加蚋子Ka-la̍h-á」，這裡曾是台灣最大的茉莉花產區，因此在作品中融入清爽的茉莉花醬，在淡淡的香氣中，串聯起在地的情感與文化。

紅龜慕斯蛋糕200元／採用甜酒釀慕斯與自製紅豆餡，和以糯米製成的傳統紅龜粿相互呼...
紅龜慕斯蛋糕200元／採用甜酒釀慕斯與自製紅豆餡，和以糯米製成的傳統紅龜粿相互呼應著，最後淋上法式鏡面模，交錯出新舊融合的合拍滋味。
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【店家資訊】

地址：台北市萬華區德昌街10巷12號

電話：（02）2305-5663

營業時間：14：00～20：00

公休：一二（二為不定休，詳洽FB粉絲專頁）


※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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義大利小吃居酒屋

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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