台北平價小吃「阿仁炒飯」大龍峒居民大推！圓山站附近人氣炒飯

江湖上曾流傳著一份台北十大炒飯名單，但饕客們還是覺得：「我家巷口那間炒飯最好吃」。《阿仁炒飯》之於大同區居民，就是這般的存在，鑊氣十足、還附小菜，炒飯、炒麵、炒烏龍等各式熱炒，想吃什麼老闆都炒給你。從用餐時間爆滿的人潮，就知道好吃度是多麼受到歡迎，愛吃炒飯的人，推薦把《阿仁炒飯》收入口袋名單吧！

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阿仁炒飯

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：台北好吃炒飯推薦，大龍峒、孔廟、保安宮附近平價美食

店址位在哈密街上，靠近庫倫街、承德路，附近大地標為大龍國小、台北孔廟、保安宮、大龍峒夜市，從捷運圓山站2號出口出來，約步行6分鐘左右可抵達，路邊停車位要仔細找一下。

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假日晚餐時段前往，《阿仁炒飯》生意好到誇張，店內坐滿滿，店外還有好多人在候位，外帶單子一張張接，預訂電話也是打不停。阿姨有事先告知大概要等多久，客人可再自己決定要不要等，我們這天從候位道餐點上桌，時間大約為40分鐘，以地區型小吃店來說，真的算厲害。仔細觀察客人們，除了在地居民攜家帶眷來吃晚餐外，學生族群意外地多，三五好友點份炒飯炒麵，再炒點菜來配也是不錯。

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《阿仁炒飯》菜單如下，主餐類價格都落在100元內

炒飯、炒麵、湯麵、湯品、熱炒類，價錢親民不貴，想吃什麼就點什麼。

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冰箱裡擺著免費供應的泡菜、辣椒醬，想吃就自己打開冰箱拿，但鹹度蠻高的，建議一開始先拿一點試試味道。

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什錦招牌炒飯—100元

初訪《阿仁炒飯》直接攻頂「招牌炒飯」，什錦裡頭共有豬肉絲、蝦仁、臘肉、火腿，總計四種料，但平心而論，並不會因為什錦而有料好多之感，尤其蝦仁只有兩小隻。

除非很種配料都想吃一點，不然建議還是專攻某一種即可，下次會想試試臘肉蛋炒飯。

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點炒飯送配菜，一直都是《阿仁炒飯》的招牌特色，每天提供的都不太一樣，今天則是玉米和豆乾，兩者表現都不錯，和炒飯搭配增加了變化性，當然還有無限供應的泡菜。

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說回《阿仁炒飯》本身，炒飯帶有鑊氣，吃得出廚師老經驗，醬油為主的調味口味偏重，又鹹又香若能炒點辣椒應該也不錯。米飯稍嫌濕了點，不知是否因為趕著大量出餐，小細節沒控制好，之後找離峰時段再來看看。

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牛肉咖哩炒麵—100元

炒麵可選烏龍、油麵、白麵，而我選了比較喜歡的烏龍麵，台式咖哩粉的調味還算OK，香料味比預期中來得重，只是烏龍麵醬汁比較掛不上去。台味熱炒的烏龍麵，都會偏軟、易斷，或許應該老實點白麵就好，並不是我愛的那種烏龍，牛肉很軟、口感不太自然，同樣非我所喜歡的，兩種主餐還是比較推薦炒飯啦！

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虱目魚肚湯—70元

虱目魚肚已去好刺，可以安心食用，肚子位置帶有部份油脂，這尾挺肥的，或許也不是所有人都能接受啦，但魚湯十分鮮美，薑絲、九層塔的調味也好，冬天點碗來暖胃相當不錯。

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《阿仁炒飯》的炒飯確實不錯，若避開尖峰時段，品質應該可再提升，想要尋找台北好吃炒飯的人，推薦你試試《阿仁炒飯》，在地人真的很愛這家啊。

阿仁炒飯

地址：台北市大同區哈密街45巷2之4號

電話：02 2598 6747

營業時間：週一-週日11:00–14:30, 17:00–21:00

文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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