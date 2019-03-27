浮誇系日式「丼fun」 炸牛排、玫瑰丼、牛舌丼..好吃肉山平價美食推薦

丼飯為日本平民美食，近年越來越越受到台灣人喜愛，《丼fun》如其名的將丼飯變得很fun，集合了多樣日本流行元素，難怪分店一間間開，台北本店生意始終這麼好，除了視覺效果強，拍照很美外，味道也是不錯，290元的價格以位在捷運中山站附近來說並不貴，和朋友吃過一次皆很喜歡，《丼fun》是間值得推薦的平價美食！

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丼fun 日本式丼ご飯

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：捷運中山站平價美食推薦，好吃有特色的日式牛丼飯

《丼fun》本店位在長安西路上、中山市場對面，從捷運中山站、捷運台北車站出口出來，均約是步行5分鐘的路程，這帶比較不建議開車、騎車前往，巷子單行道多、停車位也不好找。

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分成午餐、晚餐兩個餐期，下午是有空班會休息的，高人氣的店，用餐方式勢必有些規矩，大家要看清楚遵守店家規則，用餐採現場候位，無提供電話/網路訂位服務，人數到齊後才可點餐入座，點餐前要先跟店員確認有無空位，結完帳後不可作廢，所以要看清楚再投錢，不提供外帶服務，用餐限時60分鐘，但我們今天坐超過一小時沒被趕，服務態度還蠻好的。

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《丼fun》採販賣機形式點餐，先選好餐點再投錢，不清楚如何使用的人，可以直接詢問店員。

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《丼fun》菜單如下

五款牛肉系列，搭配一款炸豬排，牛肉系列都是小份290元、大份360元，炸豬排丼則各便宜100元。丼Fun炸牛排、炙燒薔薇丼、蔥鹽牛舌丼、炙燒牛排丼、丼Fun玫瑰丼、炸豚丼，附上圖片的menu每款看起來都超好吃，較人直犯選擇障礙，老實說我每種都想試試，若常跑日本旅遊的人可以發現，這菜單其實結合幾間日本店的招牌，直覺想到就是愛店《Red Rock》，炸牛排更是常見。

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用餐環境是舒適的，店員會提供置物小籃子，只是通風系統不佳，加上很多人點炸牛排，在烤盤上烤的時候，整間都是油煙味，吃完身上味道沾的很重，若很在意氣味的人，可能就不適合來。

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餐點均附味噌湯、高麗菜和風沙拉、越光白米飯、果醋，小份的餐點份量看似不大，但因為是套餐，所以吃完還是會飽，男生建議直接點大份。

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丼Fun玫瑰丼—290元

兩年前在東京吃過《Red Rock》，便一直念念不忘「ローストビーフ丼」，難免會兩相比較一下，單就賣相而言，《丼fun》牛肉較熟、片數較少，可能也跟台灣人飲食習慣、食材成本有關。

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吃之前先把蛋黃劃破，這般似岩漿的蛋黃，看來實在可口，雖然我偏好再生一點的牛肉，但《丼fun》的軟嫩度、鮮甜度都有到位。和日式醬汁酸甜調味也很合拍，可能還有加入洋蔥，肉與醬皆很下飯，好的越光米功不可沒。真要說缺點的話，大概就是不太合味的優格醬，沒有發揮加分的效果，反倒有點搶味。

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炙燒牛排丼—290元

炙燒牛排香氣十足，烙上烤痕視覺效果也棒。牛排熟度約5分熟，軟嫩口感有點像是夜市牛排，我個人是沒有很喜歡，但同行的朋友蠻愛的，單純每人喜好不同啦！台北好吃的牛排丼，我推薦《初牛炭火直燒丼飯專賣店》，配菜的搭配也較為豐盛。

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套餐附的味噌湯、高麗菜和風沙拉，表現正常、具有去油解膩的功效，多吃點菜對身體也好。

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我和朋友都覺得《丼fun》有一定水準，當我在台北想念《Red Rock》時，可以就近至《丼fun》解饞。有機會再來試試丼Fun炸牛排、炙燒薔薇丼，炸牛排的表現不知道會不會比《乍牛炸牛排專賣》好呢？最後偷渡一下愛店《Red Rock》的「ローストビーフ丼」，大家去日本旅行時，有機會推薦吃吃看唷！

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丼fun 日本式丼ご飯

地址：台北市中山區長安西路24號

電話：02 2522 1136

營業時間：週一-週日11:30-14:30、17:00-21:00

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文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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