台北不可錯過的美味！ 師大夜市「海鮮魚湯」魚鬆魯肉飯 暖心又暖胃

2019-03-23 17:18 周花花，甲飽沒 文、圖／周花花



有時候，我們需要的只是一碗，讓疲憊暫歇的好味道。喧囂的師大夜市、休市的龍泉市場，一座轉角處的小攤子，一段浪子回頭的故事，或許正因經歷人生，煮出的魚湯更能暖心。早餐、宵夜母子齊力接續，《龍泉深海鮮魚湯》的深海鮮魚湯、魚鬆滷肉飯、好吃雞肉，台北小吃之所以迷人，大概就是加入這股人情味吧。

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龍泉深海鮮魚湯

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：師大夜市必吃美食推薦，台北不可錯過的好喝魚湯、魚鬆魯肉飯。

小攤子位在師大路巷弄、龍泉市場內，可以走師大路再從117巷轉入，《龍泉深海鮮魚湯》即在古風公園對面，捷運搭至台電大樓站，3號出口出來，約步行2分鐘左右即可抵達。

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《龍泉深海鮮魚湯》營業時間分成兩班，白天場為早上7點至下午2點，可當早餐、午餐，晚上場是下午4點至凌晨12點，可做下午茶、晚餐、宵夜。兩時段賣的東西不太一樣，白天菜單是看上方白色menu，晚上則是下方木板menu。

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通常大家說：「誒，我們去吃《龍泉深海鮮魚湯》好不好？」指的都是晚場，晚場《龍泉深海鮮魚湯》菜單如下，賣的品項比較簡單，主要就是鮮魚湯、蚵仔湯、味噌湯、虱目魚肚湯、麻油雞、粥麵、好吃雞肉、滷菜、滷肉飯等。還有一些滷菜沒有寫在菜單上，大抵都是銅版價位便宜不貴，想吃什麼直接跟老闆點就行了，

內用外帶皆可，並提供電話預訂服務，若擔心久候的人，可以先打電話預約。

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手臂上刺有刺青的老闆，浪子回頭開了這間《龍泉深海鮮魚湯》，早上是媽媽經營的雞肉店，而《龍泉深海鮮魚湯》共用攤位，也已近6個年頭，最初僅有幾樣菜色，在客人建議下慢慢追加，才有了目前的完整。

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鮮魚蚵仔湯—100元

喜歡鮮魚、也愛蚵仔，便點了這個綜合口味，魚肉切成小塊去了骨，是好入口的大小，不用再分心挑魚刺的問題；肉質紮實、風味新鮮，帶皮增加了Q度。蚵仔鮮嫩肥美，烹煮的熟度更是恰到好處，比起魚肉更叫我驚豔。

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湯頭因為加入魚肉、蚵仔快煮，將鮮甜味全鎖在裡頭，簡單以薑絲、青蔥、米酒、麻油調味，溫和順口讓人回味無窮。若喝不夠都可再免費加湯，誠意十足喝完無限滿足。

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滷肉飯—25元(小)

老闆曾到台南拜師學藝，所以這碗滷肉飯有著南部影子，將肉燥控得軟爛，油脂濃郁的香氣中，帶有豐富膠質與微微甜感，灑上魚鬆也是我在台南念書時很愛的風味，瞬間解了思鄉之愁。

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好吃雞肉—60元

一般雞肉是50元，要雞腿的話則多10元，分成白斬、煙燻兩種，前者吃雞肉原味、後者多了煙燻香氣，各有所好可自由選擇。

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雞腿口感彈牙，皮兒也有討喜Ｑ度，煙燻味不會掛的太重，品嚐好雞肉原味的同時，讓調味增加了些許變化。

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滷蛋、滷豆腐—10元

滷得有透有入味，配白飯、滷肉飯都很好。

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滷白菜—30元

味道有滷進去，白菜的脆度也有保持住，不會過高的油度與我的喜好很合，滷菜類的水準不錯，之後會想試試筍絲。

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這餐有魚有肉有菜，兩人分食也不過260元，卻同時飽了胃暖了心，雖然我們是下午時段前往，可以想見深夜時分來上這樣一碗魚湯，是多麼滿足的享受。師大夜市必吃小吃名單又多了一家，下次我要晚上來《龍泉深海鮮魚湯》，重「心」感受師大學生們推薦的宵夜美食！

龍泉深海鮮魚湯

地址：台北市大安區師大路117巷7號

電話：02 2362 3729

營業時間：週一-週日07:00–14:00、16:00–00:00

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文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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