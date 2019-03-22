市場人氣小吃！板橋「高記生炒魷魚」綜合炸物高CP值推薦

2019-03-22 09:00 周花花，甲飽沒 文、圖／周花花



我一直是個很愛吃小吃的人，也樂在發掘各種在地美食。《高記生炒魷魚》為板橋府中站古早味代表，早已耳聞盛名，生意一直超級好。店內四種商品：生炒魷魚、蘿蔔糕、糯米腸、芋粿Q，全是便宜的銅板價格，就算一口氣制霸也不到100元，如此平價的黃石市場美食，一定要大力推薦啊！

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高記生炒魷魚

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：板橋捷運府中站附近美食推薦，黃石市場必吃這一攤

《高記生炒魷魚》位在板橋黃石市場內，從捷運府中站3號出口出來，約步行5分鐘左右可抵達，靠近板橋林家花園、慈惠宮，離湳雅夜市也不遠，若是來觀光或是拜拜的話，皆可安排在行程內，吃喝玩樂生活機能十分便利。

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營業時間從早上八點開始，一路賣到晚餐時段五點半，早餐、午餐、下午茶、晚餐想吃隨時都能來上一碗，板橋人還真是幸福啊！據板橋在地朋友表示，《高記生炒魷魚》無論何時前往，生意都很好，常處在需要排隊的狀態；好在小吃翻桌率高，排隊客滿的話很快就有位子，大家有耐心稍微等一下就好。

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店家裝生炒魷魚的手一直沒停過，很多人外帶都是好幾碗、好幾碗的包，店家也就因應了一套，快速應對大量客人的技巧，從入座、點餐到上桌，迅速地不得了！

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《高記生炒魷魚》菜單如下，只賣四種品項

價格真的便宜到誇張，全部都吃只要95元，而且份量實在、品質也不馬虎，老饕點法請直接跟老闆說：魷魚+綜合，就知道你要一碗生炒魷魚和綜合炸物。

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生炒魷魚—45元

這碗就是《高記生炒魷魚》熱賣數十年的招牌小吃，生炒魷魚跟羹湯裝得滿出來，用料完全沒在手軟的，即使已是漲價過後的價錢，還是讓人覺得物超所值。

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我得先承認，自己沒有很愛發泡魷魚，所以才會拖了這麼久才來吃，但《高記生炒魷魚》的魷魚品質算是相當不錯的，夠勁Ｑ度、口感挺好，鮮度有保持住。羹湯的酸辣滋味，讓人直覺聯想到泰式酸辣醬，大概就是那個調味，再多一點蒜頭氣味，重點是味道掛得上魷魚，兩者不會貌合神離。高麗菜脆度也頗為討喜，以45元小吃價來說，確實十分值得推薦。

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蘿蔔糕-20元、糯米腸-10元、芋粿Q-15元

綜合炸物超大一盤，居然只賣45元，價格佛心到不行，加上生意很好，餐點幾乎都是現點現炸上桌，炸物還是熱騰騰吃最棒。

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蘿蔔糕很大一塊，當正餐吃都會飽的飽足，米漿比例較高，但是軟嫩不膩口的，不會有過重的粉漿感，炸衣和醬料的搭配加分不少。

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糯米腸腸衣偏薄脆，米香十足，意外榮登我最喜歡的炸物，我覺得不能拿他跟大腸煎做比較，畢竟食材選擇不一樣，自然也反應在價格上，一條只賣10元，點兩條吃個過癮都值得。

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芋粿就比較吃得到芋頭塊了，黏黏芋巧很是我的菜。三種炸物皆有水準以上演出，跟生炒魷魚相比，完全有過之而無不及，想吃都可以點綜合炸物建議兩人共同分食，份量比較剛好，不然一個人吃這些又配羹湯，會有點撐啊！

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吃的時候，越來越羨慕板橋居民，可以隨時吃到這些平價美食。生炒魷魚或許不是每個人都能接受，非關食物美味與否，而是單純味蕾喜好，但單論炸物的表現和售價，就讓人值得一訪《高記生炒魷魚》，買個綜合炸物外帶回家配電視也很過癮啊。

高記生炒魷魚

地址：新北市板橋區宮口街28號

電話：02 2960 3503

營業時間：週二-週日08:00–17:30 (週一公休)

文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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